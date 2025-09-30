ETV Bharat / state

రాగల 24 గంటల్లో ఉత్తరకోస్తాలో భారీ వర్షాలు - కోస్తాంధ్ర అంతటా ఎల్లో అలర్ట్

వర్షంలోనూ దుర్గమ్మ దర్శనానికి తరలివస్తున్న భక్తులు - ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి

Rain Alert to Andhra Pradesh
Rain Alert to Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Rain Alert to Andhra Pradesh : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఉత్తర కోస్తా మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1 నుంచి 7.6 కిలోమీటర్ల మధ్య విస్తరించింది. నేడు (మంగళవారం) ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో రేపు బంగాళాఖాతం మధ్య ప్రాంతాలలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది గురువారం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలి పశ్చిమ మధ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

ఇది అక్టోబర్​ 3న ఉదయానికి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. వీటి ఫలితంగా ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీవర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది.

ఉత్తర కోస్తా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఇది 24 గంటల్లో అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో ఉత్తరకోస్తాలో ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతంలో కొన్నిచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కోస్తాంధ్ర అంతటా ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.

ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి : మరోవైపు విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ వద్ద వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. బ్యారేజ్‌ దిగువన వారధి వద్ద ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా 3 వేల ఇసుక బస్తాలను అధికారులు సిద్ధం చేసి ఉంచారు. ఇప్పటికే రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను ప్రకటించారు. బ్యారేజ్‌లోకి 6.55 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు చేరుతుండగా సముద్రంలోకి 6.39 లక్షల క్యూసెక్కులను విడుదల చేస్తున్నారు. మరోవైపు ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్‌ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. సముద్రంలోకి 10.20 లక్షల క్యూసెక్కుల మిగులు జలాలను విడుదల చేస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేసి నదీతీర ప్రాంతానికి వెళ్లవద్దని సూచిస్తున్నారు.

గోడ కూలి తండ్రీ కుమారుడు మృతి : కర్నూలు జిల్లాలో సోమవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. ఎమ్మిగనూరు మండలంలోని గుడేకల్లులో వర్షానికి నానిపోయిన ఓ ఇంటి గోడ కూలి తండ్రి, కుమారుడు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో నాగరాజు (47), కుమారుడు లక్ష్మినరసింహ(17) అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నాగరాజు తల్లి లక్ష్మి, సోదరుడు రాజుకు గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని వెంటనే ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. తండ్రీ కుమారుడు మృతితో గ్రామంలో విషాదఛాయలు నెలకొన్నాయి.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తలుపుల మండలంలో హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ప్రధాన కాలువకు గండి పడింది. కదిరి మండలం పట్నం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన అక్వి డెక్టు నుంచి ఈనెల 4న హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ప్రధాన కాలువకు కృష్ణా జలాలను విడుదల చేశారు. తలుపుల మండలంలోని పల్లోళ్లపల్లి సమీపంలోని కొండారెడ్డి చెరువు నింపేందుకు కాలువ నుంచి పైపుల ద్వారా కృష్ణా జలాలను విడుదల చేశారు. నీటి వేగం పెరగడం వల్ల పైపులు ఏర్పాటు చేసినచోట కాలువ దెబ్బతిని గండి పడటం వల్ల చెరువుకు భారీగా నీరు చేరుతోంది. కాలువ దెబ్బతిన్న విషయాన్ని స్థానికులు అధికారులకు తెలియజేశారు.

1న మరో అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు

వర్షంలోనూ దుర్గమ్మ దర్శనం : వర్షం కారణంగా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తున్న భక్తులు కాస్త ఇబ్బంది పడ్డారు. ఉచిత దర్శనం క్యూ లైన్‌లో వస్తున్న భక్తులు వానలో తడవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇవాళ అమ్మవారు శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తున్నారు. దుర్గాష్టమి సందర్భంగా ఉదయం నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున అమ్మవారి దర్శనానికి పోటెత్తారు. మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా వర్షం కురిసింది. వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా క్యూ లైన్లలో భక్తులు బారులు తీరారు. వర్షం వచ్చినా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

తీరం దాటిన వాయుగుండం - 24 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు

