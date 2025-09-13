కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వర్షసూచన
ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు - పలు జిల్లాల్లో నిలిచిన రాకపోకలు- మన్యం జిల్లాలో ఏఎన్ఎం, ఆశ వర్కర్ల వృత్తి నిబద్దత- ఏరు దాటి గర్భిణీలకు టీకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 8:13 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 9:14 PM IST
Rain Alert To Andhra Pradesh : పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా తీరాల్లో అల్పపీడనం కొనసాగుతోందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ఇది 48 గంటల్లో దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. దీనికి అనుబంధంగా ఛత్తీస్గఢ్, విదర్భ మీదుగా దక్షిణ మహారాష్ట్ర వరకు ద్రోణి కొనసాగుతోందన్నారు.
వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆదివారం అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెట్ల కింద నిలబడరాదని సూచించారు. ఆదివారం శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఏరు దాటి వెళ్లి టీకాలు వేశారు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏఎన్ఎం, ఆశ వర్కర్ తమ వృత్తి పట్ల నిబద్ధతను చాటుకున్నారు. సాలూరు మండలం తోనాం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలోని గిరిజన గ్రామాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అక్కడి పెద్ద ఏరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏరుకు అవతలి వైపు గ్రామాలకు వెళ్లడం కష్టంగా మారింది. ఆశా వర్కర్తో కలిసి ఏఎన్ఎం సావిత్రి వరద ఉద్ధృతిని చూసి వెనకడుగు వేయకుండా గర్భిణీలకు టీకాలు వేసేందుకు ఏరు దాటి వెళ్లారు. మహిళలైనా భయపడకుండా సమయానికి వెళ్లి గర్భిణీలకు టీకాలు వేసినందుకు వారిని ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రం వైద్యాధికారి అజయ్ అభినందించారు.
నిలిచిన రాకపోకలు : అల్పపీడనం కారణంగా విజయవాడలో మోస్తరు వర్షం కురిసింది. దీంతో రాకపోకలు సాగించేందుకు పడుతున్న వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. చిన్నపాటి వర్షానికే రోడ్లపై నీరు నిలించింది. అనంతపురం నగరంలో గంటపాటు మోస్తారు భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన కూడళ్లు సప్తగిరి సర్కిల్, శ్రీకంఠం సర్కిల్ సమీపంలో నీరు పెద్ద ఎత్తున నిలిచి వాహన రాకపోగాలకు ఇబ్బంది ఎదుర్కుంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురవటంతో రోడ్లపై పెద్ద ఎత్తున నీరు నిలిచింది.
గుంటూరు నగరంలో శుక్రవారం కుండపోత వర్షం కురిసింది. సుమారు అరగంట పాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షానికి రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. రహదారుల వెంట నిలిపి ఉంచిన వాహనాలు సగం వరకు నీట మునిగాయి. బ్రాడిపేట, అరండల్ పేట, లక్ష్మీపురం ప్రాంతాల్లో రోడ్లపైకి వరద చేరింది. మూడు వంతెనలు, కంకరగుంట అండర్ పాస్ వద్ద వాన నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం మహానందిలో భారీ వర్షం కురిసింది. నల్లమల అటవీ ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని ఉన్న ఆలయ పరిసరాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో ఆలయంలోని కోనేరులు పొంగిపొర్లాయి. ఆలయ సందర్శనకు వచ్చిన భక్తులు వర్షంలోనే కోనేట్లో స్నానాలు చేస్తూ కేరింతలు కొట్టారు. సాధారణ భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
మూడేళ్ల తర్వాత నిండిన గాజుల దిన్నె ప్రాజెక్టు : కర్నూలు జిల్లాలోని ప్రధాన జలాశయమైన గాజులదిన్నె ప్రాజెక్టు గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పూర్తిగా నిండిపోయింది. మూడేళ్ల తర్వాత ప్రాజెక్టు నిండడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పత్తికొండ, దేవనకొండ, ఆస్పరి, మద్దికేర మండలాల్లో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద వస్తోంది. దీంతో మూడు గేట్లు ఎత్తి పదివేల క్యూసెక్కులు నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నేటి నిల్వ సామర్థ్యం 4.5 టీఎంసీలు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు పెరుగుతున్న వరద : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పెరుగుతుండటంతో 3 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి 2,20,279 క్యూసెక్కులు వచ్చి చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 1,79,,104 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 3 స్పిల్వే గేట్లను 10 అడుగుల మేర ఎత్తి 82,824 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జున సాగర్కు వదులుతున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 884.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 210.51 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
నిండుకుండలా సోమశిల : నెల్లూరు సోమశిల జలాశయం నుంచి ఆదివారం పెన్నానది ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేయనున్న దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి. 73 టీఎంసీలతో నిండికుండులా సోమశిల జలాశయం ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో జలాశయం నిండుకుండల మారింది. ఎగువ నుంచి జలాశయానికి 23 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. జలాశయం నుంచి ప్రస్తుతానికి దిగువకు 13 వేల క్యూసెక్కు ల నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యం 78 టీఎంసీలు కాగా ప్రధాన గేట్ల నుంచి పెన్నా ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తుండడంతో పెన్నా పరివాహక ప్రాంతాలైన అనంతసాగరం, చేజర్ల, ఆత్మకూరు, సంగం, మండలాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. జిల్లాలో వర్షాలు కురవకముందే జలాశయంలోకి నీరు చేరడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
