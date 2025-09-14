యాదగిరిగుట్ట వెళ్లే భక్తులకు మరింత చౌకగా రైలు ప్రయాణం! - లైన్లోకి MMTS ప్రాజెక్టు
వంగపల్లి వరకు ఎంఎంటీఎస్ను పొడిగించిన రైల్వే - వంగపల్లి వద్ద ఏర్పాటు కానున్న రైల్వే టెర్మినల్ - రూ.412 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వ్యయం - 2028 నాటికి పూర్తి చేసేలా ప్రణాళిక
Published : September 14, 2025 at 1:14 PM IST
Ghatkesar To Wangapalli MMTS Yadadri Project Update : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికక్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులకు రైలు ప్రయాణం మరింత చౌకగా మారే అవకాశాలు సమీపంలోనే ఉన్నాయి. యాదాద్రి ఎంఎంటీఎస్ (మల్టీ మోడల్ రవాణా వ్యవస్థ) ఫేజ్-2 విస్తరణ ప్రాజెక్టును ఎట్టకేలకు రైల్వేశాఖ పట్టాలు ఎక్కించింది. టెలికమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రికల్, సిగ్నలింగ్, సివిల్ పనులను గుత్తేదారులకు ఇచ్చారు. భూసేకరణ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభం అయ్యింది. రూ.412 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును 2028 నాటికి పూర్తి కావాలని రైల్వేశాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఎంఎంటీఎస్ ప్రాజెక్టును తొలుత ఘట్కేసర్ నుంచి రాయగిరి వరకు మాత్రమే చేపట్టాలని భావించగా తాజాగా వంగపల్లి వరకు విస్తరించేందుకు రైల్వేశాఖ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రాయగిరి వరకు 35 కిలోమీటర్లు ఉండగా వంగపల్లి వరకు విస్తరిస్తే ఆ దూరం 41 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. అంటే 7 కిలోమీటర్లు ఎక్కువ దూరం ఎంఎంటీఎస్ వెళ్లనుంది. ఎంఎంటీఎస్ ఫేజ్-2 విస్తరణ ప్రాజెక్టు 2016-17లో రూ.330 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మంజూరు కాగా పనులు మాత్రం ముందుపడలేదు.
అప్పుడు తెలంగాణలోని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు వ్యయంలో మూడింట రెండు వంతులు భరించడానికి ముందుకు వచ్చింది. కానీ నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు మొత్తం వ్యయాన్ని రైల్వేశాఖ భరిస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆలస్యం కారణంగా ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ. 330 కోట్ల నుంచి రూ.412.26 కోట్లకు పెరిగింది.
ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లు ఇవే : ఎంఎంటీఎస్ ఫేజ్-2 విస్తరణ ప్రాజెక్టు బాధ్యతల్ని రైల్వేశాఖ రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (ఆర్వీఎన్ఎల్) సంస్థ చేతిలో పెట్టింది. వంగపల్లి, యాదాద్రి(రాయగిరి, భువనగిరి, పగిడిపల్లి క్యాబిన్, బీబీనగర్, ఘట్కేసర్లల్లో ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాల్లో 18.62 హెక్టార్ల ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు చెందిన భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రక్రియ తాజాగా మొదలై ఊపందుకోనుంది. మూడో లైను కోసం 59 చిన్న వంతెనలు, ఒక పెద్ద వంతెన నిర్మాణం చేయనున్నారు.
తొలి దశ పనులు : వంగపల్లి-యాదాద్రి (రాయగిరి) -భువనగిరి -పగిడిపల్లి లైను పనులను 2026-27 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
రెండో దశ పనులు : పగిడిపల్లి-బీబీనగర్- ఘట్కేసర్ లైను పనులను 2027-28 సంవత్సరం నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రణాళికతో పనులు చేస్తున్నారు.
సమయం ఆదా : కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం యాదగిరిగుట్ట ఎంఎంటీఎస్ రైలుమార్గం వస్తే భక్తులకు సమయం ఆదా కానుంది. ఘట్కేసర్ నుంచి రైలు మార్గం ఈ క్షేత్రానికి దగ్గరలోని వంగపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వరకు ఏర్పడనుంది. ఈ మార్గంతో సికింద్రాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి 45 నిమిషాల్లో చేరొచ్చని రైల్వే అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. సమయంతో పాటు రవాణా ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. ఘట్కేసర్ నుంచి వంగపల్లి వరకు 41 కిలో మీటర్ల రైలు మార్గానికి అవసరమయ్యే భూ సేకరణ ప్రక్రియను మరింత వేగంగా చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్షేత్ర సమీపాన గల రాయగిరి (యాదాద్రి) రైల్వే స్టేషన్ను స్వయంభూ పంచ నారసింహుల దివ్యాలయం నమూనాలో నిర్మించనున్నట్లు రైల్వే ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.
