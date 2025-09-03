Telangana Railway Lines Alignment : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి, భూ సేకరణలో ఇక్కట్ల నేపథ్యంలో రెండు కొత్త రైలు మార్గాల ఎలైన్మెంట్పై రైల్వే శాఖ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. డోర్నకల్-గద్వాల, డోర్నకల్-మిర్యాలగూడ ఎలైన్మెంట్లు మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని కూసుమంచి, పాలేరు, తిరుమలాయపాలెం, నేలకొండపల్లి మండలాల్లో ఎస్సారెస్పీ కాలువకు, హైటెన్షన్ లైన్లకు, రాష్ట్ర, జాతీయ రహదారులకు పలుమార్లు భూసేకరణను చేశారు. అక్కడి భూములు సారవంతమైనవి. పైగా ధరలు కూడా ఎక్కువే.
ఇక్కడి రైతుల్లో చాలా మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన వారే ఉన్నారని రైల్వేశాఖకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. రెండు రైలు మార్గాలకు ప్రత్యామ్నాయ ఎలైన్మెంట్లను సైతం సూచించింది. గద్వాల-సూర్యాపేట-మోతె వరకు యథాతథంగా ఉంచి, మోతె నుంచి మార్పులు చేయాలంది. ఈ రెండింటి ఎలైన్మెంట్లను మరిపెడ, అబ్బాయిపాలెం మీదుగా ఖరారు చేయాలని ప్రతిపాదనలు పంపింది. ఇలా చేస్తే వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ వస్తుందని అందులో పేర్కొంది.
డోర్నకల్-గద్వాల మార్గం : మోతె తర్వాత కొత్తగూడెం-పాలేరు-చేగొమ్మ, అరెకోడు-డోర్నకల్ వరకు రైల్వేశాఖ ప్రతిపాదించగా, దీన్ని గుండెపూడి-మరిపెడ-అబ్బాయిపాలెం-మన్నెగూడెం-డోర్నకల్ మార్గంలో చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచనలు చేసింది.
డోర్నకల్-మిర్యాలగూడ మార్గం : డోర్నకల్-మద్దివారిగూడెం-కంచిరాజుగూడెం-కూసుమంచి-నేలకొండపల్లి-కోదాడ-మిర్యాలగూడ మార్గాలన్ని రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించింది. ఈ లైన్ను మార్చి డోర్నకల్-మన్నెగూడెం-అబ్బాయిపాలెం-మరిపెడ-గుండెపూడి-మోతె-కోదాడ-మిర్యాలగూడ మార్గాన్ని తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైల్వేశాఖకు తెలిపింది.
పరిశ్రమలు, పర్యాటక ప్రదేశాలు : రైల్వేశాఖ ప్రతిపాదించిన మార్గంలో స్తంభాద్రి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ప్రాంతం ఉంది. దీనితో పాటు గ్రానైట్, చక్కెర కర్మాగారాలు, అతిపెద్ద బుద్ధ విగ్రం ఉన్న నేలకొండపల్లి, సైబీరియన్ వలస పక్షులు వచ్చే ప్రాంతం, పాలేరు రిజర్వాయర్ ఉన్నాయి. మరోవైపు వ్యవసాయ భూములు కావడంతో ధరలు కూడా అధికంగా ఉంటూ సేకరణకు ఆర్థిక భారంగా మారుతున్నాయి. మహబూబాబాద్ ఎంపీ సైతం తమ నియోజకవర్గంలోని మరిపెడ మీదుగా ఈ రైలు ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని లేఖ రాశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒరిజినల్ ఎలైన్మెంట్ను పక్కన పెట్టాలని రైల్వేశాఖ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ప్రారంభ స్థానాన్ని సైతం డోర్నకల్ నుంచి కాకుండా అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న పాపట్పల్లికి మార్చే ప్రతిపాదనపైనా చర్చలు నడుస్తున్నాయి.
నాలుగు లైన్ల అంతర్రాష్ట్ర రైలు మార్గం : రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా నాలుగు లైన్ల అంతర్రాష్ట్ర రైలు మార్గం నిర్మాణం జరగనుంది. సికింద్రాబాద్(సనత్నగర్)-వాడి మధ్య మల్టీ ట్రాకింగ్ నిర్మించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ కూడా ఇచ్చింది. ఇందుకు రూ.5,102 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని పేర్కొంది. ఐదేళ్ల కాలవ్యవధిలో నిర్మాణం పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు 2026 కేంద్ర బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించనున్నారు. ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ మార్గంలో డబుల్ ట్రాక్ ఉంది. ఈ నిర్మాణమే పూర్తి అయితే తెలంగాణ నుంచి ముంబయి వైపు రైళ్లు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. ఈ మార్గంలో మరిన్ని కొత్త రైళ్లు నడిపేందుకు ఆస్కారం కూడా ఉంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలకు రైల్వే లైన్లు లేవు. ఈ సమస్య నాటి నుంచి కూడా వస్తుంది. రైల్వేశాఖ ఈ విషయంపై దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది.
సికింద్రాబాద్ నుంచి 4 లైన్ల అంతర్రాష్ట్ర రైలు మార్గం - తెలంగాణ అభివృద్ధిలో గేమ్ఛేంజర్!
ఆదాయం వస్తున్నా హాల్టింగ్ ఎందుకు లేదు? - రైల్వే అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్న పెద్దపల్లి ప్రయాణికులు