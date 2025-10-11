ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు రైల్వే సేవలు - ద్వారకా నుంచి రామేశ్వరం వరకు
Railway Services to Temples in India : దేశంలోని ప్రముఖ దర్శనీయ ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు మహబూబ్నగర్ రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో తిరుమల తిరుపతికి వెళ్లేందుకు మాత్రమే రైళ్లు ఉండేవి. ఇతర పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లాలంటే బస్సులు, కార్లు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాలలో వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ప్రస్తుతం దేశంలోని ప్రధాన ఆలయాలను సందర్శించేందుకు జిల్లా మీదుగా పలు రైళ్లు నడుస్తున్నాయి.
ఓకా- రామేశ్వరం : శ్రీకృష్ణుడి జన్మస్థానమైన ద్వారకా నుంచి రామేశ్వరం వరకు పలు పుణ్యక్షేత్రాలను కలుపుతూ ఓకా- రామేశ్వరం రైలు ప్రతి బుధవారం నడుస్తోంది. తిరుగు ప్రయాణంలో శనివారం మహబూబ్నగర్ మీదుగానే రాకపోకలు చేస్తోంది. ఇది ద్వారక, తిరుపతి, మధురై (మధుర మీనాక్షి) మీదుగా రామేశ్వరం వరకు సేవలు అందిస్తోంది. తెలంగాణలోని బాసర జ్ఞాన సరస్వతి దేవిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు ఈ రైల్లోనే భారీగా వెళ్తుంటారు.
అజ్మేర్ వెళ్లేందకూ : ముస్లింల ప్రముఖ సూఫీ దర్గా ఉన్న రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్కు మహబూబ్నగర్ మీదుగా వెళ్లేందుకు రెండు రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. జైపూర్- మైసూర్ ప్రతి మంగళ, గురువారాల్లో నడుస్తోంది. మళ్లీ తిరుగు ప్రయాణంలో గురు, శనివారాల్లో మహబూబ్నగర్ మీదుగా వెళ్తాయి. ఈ రైలు అజ్మేర్ దర్గా స్టేషన్ మీదుగా సేవలు అందిస్తోంది.
సాగర సొగసులు చూసేందుకు : మహబూబ్నగర్ నుంచి ప్రతి రోజు విశాఖపట్నానికి ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నడుస్తోంది. ఇది అన్నవరం సత్యనారాయణ సామిని దర్శించుకునే భక్తులకు సైతం సులభంగా అందుబాటులో ఉంది. పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించడానికి రైల్వే శాఖ భారత్ గౌరవ్ పేరిట రైళ్లను నడుపుతోంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ను సందర్శిస్తే పూర్తి వివరాలు లభిస్తాయి.
తిరుపతికి నిత్యం రెండు : కాచిగూడ- చెంగల్పట్టు, కాచిగూడ- చిత్తూరు వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు నిత్యం మహబూబ్నగర్ మీదుగానే వెళ్తున్నాయి. మహారాష్ట్ర నాగర్సోల్- చెన్నై మధ్య నడిచే రైలు వయా షిరిడీ, మహబూబ్నగర్ మీదుగా తిరుపతి వారంలో (బుధవారం) ఒకరోజు నడుస్తోంది. మురుడేశ్వర్ ఎక్స్ప్రెస్ కాచిగూడ నుంచి మురుడేశ్వర్కు మంగళ, శుక్ర వారాల్లో నడుస్తోంది. అలాగే ఇది తిరుపతి మీదుగా వెళ్తోంది. హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ తిరుపతి ఏపీ సంపర్క్ క్రాంతి రైలు వారంలో మూడు రోజులు (సోమ, గురు, శని), కాచిగూడ నుంచి నాగర్కోయిల్ వయా తిరుపతి మంగళ, ఆదివారాల్లో నడుస్తోంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే సెవన్ హిల్స్ ఎక్స్ప్రెస్ను అధికారులు ప్రతి మంగళ, శుక్ర వారాల్లో నడుపుతున్నారు.
అనేక మార్పులు : తెలంగాణలో గడిచిన దశాబ్దకాలంలో రైల్వేపరంగా అనేక మార్పులు, చేర్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొత్త లైన్ల నిర్మాణం, ఉన్న వాటిని విస్తరించడం, విద్యుదీకరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో రైల్వే మౌళిక వసతులను కల్పించడానికి మూలధన వ్యయాన్ని భారీగా పెంచినట్లు తెలిపింది. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా అనేక స్టేషన్లను అప్గ్రేడ్ చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. తెలంగాణలో ఇప్పటికే అత్యాధునిక హంగులతో చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ను నిర్మించి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
