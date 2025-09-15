ETV Bharat / state

రాయలసీమ గర్వకారణం - 50 ఎకరాల్లో ఎర్రచందనం పార్క్

ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకున్న ఎర్ర బంగారం - ఇంతటి అరుదైన ఎర్రచందనం వృక్షాలతో పార్కుని ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం

Railway Koduru Red Sanders Park
Railway Koduru Red Sanders Park (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:42 PM IST

Railway Koduru Red Sandalwood Park: ప్రపంచంలో ఎర్రచందనం (Red Sandalwood) అనే వృక్షం అత్యంత అరుదైన, విలువైన చెట్టు. ఇది రాయలసీమ ప్రాంతంలోని కొండల్లో మాత్రమే సహజసిద్ధంగా పెరుగుతుంది. రాయలసీమలో పెరిగే చెట్ల కలప నాణ్యత ఇతర ప్రాంతాల్లో కనిపించదు. ముఖ్యంగా శేషాచలం కొండలు, వెలుగొండ అడవులు ఎర్రచందనం ప్రధాన ఆవాసాలుగా నిలిచాయి. వీటిలోని నేల స్వభావం, వాతావరణం, తేమ, ఉష్ణోగ్రత సమతౌల్యం కలిసివచ్చి ఎర్రచందనానికి ప్రత్యేకమైన నాణ్యతను ఇస్తాయి. అందువల్లే రాయలసీమలో పుట్టే ఎర్రచందనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రాధాన్యం పొందింది.

ఎర్రచందనం ప్రత్యేకత: ఎర్రచందనం కలపకు మార్కెట్‌లో భారీ డిమాండ్ ఉంది. దీని నుంచి వాయిద్య పరికరాలు, విలువైన ఫర్నీచర్, మందులు, అలంకార వస్తువులు తయారవుతాయి. కలపలోని ప్రత్యేక ఎరుపు-గోధుమ రంగు, దృఢత్వం, సువాసన దీన్ని మరింత అరుదైనదిగా చేస్తాయి. ముఖ్యంగా జపాన్, చైనా దేశాల్లో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ఎర్రచందనం ధర బంగారాన్ని మించిపోయే స్థాయిలో ఉండటంతో దీనిని “రెడ్ గోల్డ్” అని కూడా పిలుస్తారు.

రైల్వేకోడూరులో ఎర్రచందనం పార్కు: ఈ విలువైన ప్రకృతి సంపదను కాపాడటంతో పాటు ప్రజలకు దాని ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం రైల్వేకోడూరులో ప్రత్యేక ఎర్రచందనం పార్క్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. 2009 ఫిబ్రవరిలో ఈ పార్క్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రపంచ బ్యాంకు నిధుల మద్దతుతో రూ.56 లక్షల వ్యయంతో ఈ పార్క్ నిర్మించారు. మొత్తం 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సుమారు 4,595 ఎర్రచందనం చెట్లు పెంచుతున్నారు. ఇది కేవలం పర్యావరణ పరిరక్షణకే కాకుండా, అధ్యయనం, శిక్షణ, అవగాహన కల్పనకు కూడా ఒక కేంద్రంగా మారింది.

అటవీశాఖ శిక్షణ కేంద్రం: అటవీశాఖలో ఉద్యోగాల్లో చేరిన కొత్త సిబ్బందికి ఇక్కడే శిక్షణ ఇస్తారు. ఎర్రచందనం ప్రాముఖ్యత, పర్యావరణ పాత్ర, ఆర్థిక విలువ గురించి వివరిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా, దాని నియంత్రణ, కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం వంటి అంశాలను కూడా అవగాహన కల్పిస్తారు. ఇది ఒక రకంగా పరిశోధనా స్థలం, శిక్షణా కేంద్రం, పర్యాటక ఆకర్షణగా ఈ పార్కు ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రజలకు సందర్శన అవకాశాలు: ఈ పార్క్‌ను కేవలం శిక్షణకే పరిమితం చేయకుండా, సాధారణ ప్రజలు కూడా సందర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. రోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్క్ సందర్శనకు అనుమతి ఉంటుంది. ఎర్రచందనం చెట్ల మధ్య నడక, వాటి ఆకృతి, పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులతో పాటు, పరిశోధకులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో సందర్శించి జ్ఞానం పెంచుకుంటున్నారు.

రక్షణ, సవాళ్లు: ఎర్రచందనం విలువ ఎక్కువగా ఉండటంతో దాని అక్రమ రవాణా ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యను అరికట్టేందుకు అటవీశాఖ ప్రత్యేక దళాలు, సాంకేతిక పద్ధతులు ఉపయోగిస్తోంది. ప్రజలలో అవగాహన పెంచడం కూడా ఎంతో అవసరం. ఎర్రచందనం చెట్లు కేవలం వ్యాపారానికి మాత్రమే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణకు సైతం అని తెలియజేయడానికి ఇలాంటి పార్కులు ఉపయోగపడుతున్నాయి.

పర్యాటక, పర్యావరణ ప్రాధాన్యం: రైల్వేకోడూరు ఎర్రచందనం పార్క్ పర్యాటకులను ఆకర్షించే కొత్త గమ్యస్థలంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి ప్రకృతి దృశ్యం, అరుదైన చెట్ల మధ్య నడక, శిక్షణా ప్రదర్శనలు సందర్శకులకు కొత్త అనుభూతినిస్తాయి. పర్యాటక రంగంలో కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతోంది.

ఎర్రచందనం రాయలసీమ గర్వకారణం. ప్రపంచంలో అత్యంత అరుదైన, విలువైన ఈ వృక్షాన్ని కాపాడుకోవడం, భవిష్యత్ తరాలకు అందించడం అత్యంత అవసరం. రైల్వేకోడూరు ఎర్రచందనం పార్క్ ఈ దిశగా అడుగులేసిన ప్రాజెక్ట్‌. ఇది పర్యావరణంతో పాటు పర్యాటకానికి దోహదపడుతోంది. రాయలసీమలోని కొండల్లో పెరిగే ఈ ఎర్ర బంగారం, ప్రపంచానికి భారతదేశం ఇచ్చే ఒక కానుక అని చెప్పవచ్చు.

