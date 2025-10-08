ETV Bharat / state

నెల్లూరు వాసులకు రైల్ గేట్ల కష్టాలు - గంటలతరబడి వాహనదారుల పడిగాపులు

వర్షాలప్పుడు మునుగుతున్న పొగతోట వద్ద రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి - అండర్‌ బ్రిడ్జిలో నీరు నిలిచి గంటపాటు స్తంభిస్తున్న ట్రాఫిక్‌ - సమస్య పరిష్కారానికి రైల్వే ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాలని డిమాండ్లు

Passengers Problems at nellore railway gate
Passengers Problems at nellore railway gate (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Passengers Problems at nellore railway gate: నెల్లారు వాసులను రైల్వేగేట్‌ కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. నగరంలో దాదాపు 6 రైల్‌ గేట్లున్నాయి. రైళ్లు వచ్చి వెళ్లేవరకూ గంటల తరబడి నిరీక్షించలేక నీరసించిపోతున్నారు. ఆత్మకూరుబస్టాండ్, పొగతోట వద్ద రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిలు వేసినా వర్షాలప్పుడు వాటిలో నీరు నిలిచి రాకపోకలు స్తంభిస్తున్నాయి. మిగతా రైల్వే గేట్ల వద్ద ఓవర్‌ బ్రిడ్జిలు నిర్మించాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో రెండు నియోజకవర్గాలు కలిసిన నగర కార్పోరేషన్ నెల్లూరు! సుమారు 9 లక్షల మంది జనాభా నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. చిన్నపాటి వర్షాలకు నగరం ముంపునకు గురవుతోంది. నగరంలోని జీటీ రోడ్డు, పొదలకూరు రోడ్డు ఒకవైపున ఉంటే రైల్వే ట్రాక్​కు రెండో వైపున మినీ బైపాస్ రోడ్డు ఉంటుంది.

నెల్లూరు వాసులకు రైల్ గేట్ల కష్టాలు - గంటలతరబడి వాహనదారుల పడిగాపులు (ETV)

గంటకు 1000 మందికి పైనే: నగరం మధ్య నుంచి 10 కిలోమీటర్లు రైల్వేట్రాక్ పోతుంది. మధ్యలో ఆరు రైల్వే గేట్లు ఉన్నాయి. ఐదు గేట్లు దాటడానికి వాహనదారులు నరకం చూస్తున్నారు. గంటకు 20 నిమిషాలు మాత్రమే రైల్వేగేట్లు తీస్తారు. మిగిలిన సమయం రైల్లు వెళ్లే వరకూ రెండు వైపులా ప్రయాణికులు, అంబులెన్సులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు అందరూ వేచి ఉండాల్సిందే. ఒక్కో గేటు వద్ద గంటకు 1000 మందికి పైగా నిలబడిపోతుంటారు.

'ఆత్మకూరు బస్టాండ్​ వద్ద ఎప్పుడూ వర్షం పడిన నీరు నిలబడి పోతాయి. మరోచోట రోడ్డు వద్ద కూడా వాటర్ ఉంటాయి. కొండాయపాలెం గేటు గేట్ల వద్ద అందుబాటులో ఉంటాయి. కొండాయపాలెం గేటు నుంచి ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తుంటారు. ట్రాఫిక్​ రద్దీ బాగా ఉంటుంది.' - స్థానికులు

'ఒక ట్రైన్​ వస్తే 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పట్టవచ్చు. ఒకేసారి మూడు ట్రైన్​లు వస్తే 15 నిమిషాలు సమయం పడుతోంది. దాంతో గేట్​ వద్ద వాహనాలు నిలిచిపోతాయి. ట్రాఫిక్​ రద్దీ బాగా ఉంటుంది. వర్షం పడితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఫ్లై ఓవర్ నిర్మిస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.' - ప్రయాణీకులు

సేతు బంధన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో రైల్వే క్రాసింగ్ లు ఉన్న చోట 38 ఆర్వోబీలు నిర్మించేందుకు ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఇవి పూర్తైతే వాహనదారులకు రైల్వే గేట్ల వద్ద పడిగాపులు తప్పుతాయి. నెల్లూరు నగరంలో కొండాయపాళెం, కరెంట్ ఆఫీసు సెంటర్లలో రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మాణాన్ని స్థానికులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వర్షాలకు అండర్‌పాస్‌లలో నీరు చేరితే కొత్త సమస్య తలెత్తుతుందని ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

'ఇంతకుముందు రైల్వే ట్రాక్​ రెండు లైన్లు ఉండేది. అప్పుడు ట్రాఫిక్​ సమస్యలు తక్కువగా ఉండేవి. ఇప్పుడూ మూడు లైన్లు వేయడంతో, మూడు రైళ్లు వెళ్లిన తర్వాత కూడా గేట్లు తీయడం లేదు. థర్డ్ లైన్​ పడినప్పుడూ నుంచి ఈ రైల్వే గేటు వద్ద ప్రజలు రాకపోకలు కొనసాగించాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటోంది. అధికారులు బాక్స్ టైప్​ బ్రిడ్జి కాకుండా ఈ అండర్​ పాస్​ బ్రిడ్జిలను నిర్మించేందుకు గవర్నమెంట్​ సెషన్​ చేసింది.' - ప్రయాణీకులు

రైల్వే జోన్‌ సాకారమైనా తప్పని తిప్పలు - గంటలకొద్దీ అవుటర్‌లోనే

రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - మళ్లీ ఆ స్టేషన్లలో స్టాపింగ్​లకు లైన్​ క్లియర్

For All Latest Updates

TAGGED:

PASSENGERS PROBLEMS NELLORE RAILWAYPASSENGERS STRUGGLE IN NELLOREనెల్లూరు వాసులకు రైల్ గేట్ల కష్టాలుRAILWAY GATE TRAFFIC PROBLEMSNELLORE RAILWAY GATE PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.