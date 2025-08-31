ETV Bharat / state

రైల్వే పైవంతెనకు మోక్షం ఎప్పుడో? - గేటు పడితే ప్రయాణికులకు చుక్కలే - NH165 ROB WORKS

నత్తనడకను తలపిస్తున్న రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణ పనులు - ఐదేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైనా ఇంకా పూర్తి కాలేదంటున్న స్థానికులు - రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారీ గంటల తరబడి ఎదురుచూపులు

NH-165 ROB Works Progressing Slowly in AP
NH-165 ROB Works Progressing Slowly in AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read

NH-165 ROB Works Progressing Slowly in AP : అక్కడ ఐదేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణపనులు నత్తనడకను తలపిస్తున్నాయి. గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమో లేక రైల్వే అధికారుల పట్టింపులేని తనమో తెలీదు కానీ నిర్మాణ పనులు ముందుకు కదలనంటున్నాయి. ఫలితంగా ఆ మార్గంలో వెళ్లే వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారీ చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి గంటలపాట నిరీక్షణ తప్పడంలేదు.

2020లో ప్రారంభమైన పనులు : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి వద్ద 165వ నంబర్ జాతీయ రహదారిలో రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణానికి 2020లో అడుగులు పడ్డాయి. 1.35 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 2 లైన్ల ఆర్వోబీ(Road Over Bridge), అనుసంధాన రహదారుల నిర్మాణానికి అదే ఏడాది అక్టోబర్ 16న కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆన్‌లైన్‌లో శంకుస్థాపన చేశారు. భూసేకరణ, ఏజెన్సీ రుసుములు, సిబ్బంది జీతాలు, జీఎస్టీతో కలిపి అప్పట్లో రూ.91 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు.

రైల్వే పైవంతెనకు మోక్షం ఎప్పుడో? - గేటు పడితే ప్రయాణికులకు చుక్కలే (ETV)

2022లో నిలిచిపోయిన పనులు : ఒక్క ఆర్వోబీ నిర్మాణానికే రూ.54 కోట్లు కేటాయించారు. తొలి ఏడాదిన్నర పాటు పనులు వేగంగా జరగ్గా రైలు పట్టాలకు ఇరువైపులా 50 శాతం పనులు పూర్తి కావడంతో పాత గుత్తేదారుడికి రూ.36 కోట్లు చెల్లించారు. తరువాత నష్టం వస్తుందనే సాకుతో అతను 2022లో పనులు నిలిపేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి.

ప్రయాణికులకు చుక్కలు : రైల్వే గేటు పడినప్పుడు ప్రయాణికులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గుడివాడ - భీమవరం మార్గంలో రాకపోకలు సాగించే రైళ్ల సంఖ్య పెరగడంతో ఇటువైపు రద్దీ ఎక్కువైంది. ప్రతి పావుగంటకూ ఒకసారైనా గేటు పడుతుండటంతో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి ఎదురుచూపులు తప్పడంలేదు. మరోవైపు ఆర్వోబీ నిర్మాణం సమయంలో జాతీయ రహదారి ధ్వంసం కావడం, నిర్మాణం పూర్తైన వెంటనే రోడ్డు నిర్మిస్తారని అనుకున్న వాహనదారులు, స్థానికులకు ఇప్పుడు ఆర్వోబీ ప్రాంతం శాపంలా మారింది.

"రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణ పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో ప్రజలకు నిత్యం ఇబ్బందిగా మారింది. రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారి గంటల తరబడి వేచిఉండాల్సి వస్తోంది. సమయానికి వెళ్లాలేక పోతున్నాం. ప్రభుత్వం స్పందించి త్వరగా నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాం." - స్థానికులు

ఆర్వోబీ(ROB) నిర్మాణం మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో నిర్మాణ ప్రాంతం అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారింది. నిర్మాణం పైభాగంలో రాత్రి వేళల్లో మందుబాబులు సంచరిస్తూ మద్యం సేవించి, బాటిళ్లను విసిరికొట్టడం, పగలగొట్టడం చేస్తున్నారు.

సంక్రాంతికి సిద్ధం కానున్న పశ్చిమ బైపాస్‌ - శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులు

హైవేపై దూసుకెళ్లే వాహనాలను చూస్తూ - నచ్చిన రుచులు ఆరగించేలా 'స్కై వ్యూ' రెస్టారెంట్

NH-165 ROB Works Progressing Slowly in AP : అక్కడ ఐదేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణపనులు నత్తనడకను తలపిస్తున్నాయి. గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమో లేక రైల్వే అధికారుల పట్టింపులేని తనమో తెలీదు కానీ నిర్మాణ పనులు ముందుకు కదలనంటున్నాయి. ఫలితంగా ఆ మార్గంలో వెళ్లే వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారీ చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి గంటలపాట నిరీక్షణ తప్పడంలేదు.

2020లో ప్రారంభమైన పనులు : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి వద్ద 165వ నంబర్ జాతీయ రహదారిలో రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణానికి 2020లో అడుగులు పడ్డాయి. 1.35 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 2 లైన్ల ఆర్వోబీ(Road Over Bridge), అనుసంధాన రహదారుల నిర్మాణానికి అదే ఏడాది అక్టోబర్ 16న కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆన్‌లైన్‌లో శంకుస్థాపన చేశారు. భూసేకరణ, ఏజెన్సీ రుసుములు, సిబ్బంది జీతాలు, జీఎస్టీతో కలిపి అప్పట్లో రూ.91 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు.

రైల్వే పైవంతెనకు మోక్షం ఎప్పుడో? - గేటు పడితే ప్రయాణికులకు చుక్కలే (ETV)

2022లో నిలిచిపోయిన పనులు : ఒక్క ఆర్వోబీ నిర్మాణానికే రూ.54 కోట్లు కేటాయించారు. తొలి ఏడాదిన్నర పాటు పనులు వేగంగా జరగ్గా రైలు పట్టాలకు ఇరువైపులా 50 శాతం పనులు పూర్తి కావడంతో పాత గుత్తేదారుడికి రూ.36 కోట్లు చెల్లించారు. తరువాత నష్టం వస్తుందనే సాకుతో అతను 2022లో పనులు నిలిపేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి.

ప్రయాణికులకు చుక్కలు : రైల్వే గేటు పడినప్పుడు ప్రయాణికులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గుడివాడ - భీమవరం మార్గంలో రాకపోకలు సాగించే రైళ్ల సంఖ్య పెరగడంతో ఇటువైపు రద్దీ ఎక్కువైంది. ప్రతి పావుగంటకూ ఒకసారైనా గేటు పడుతుండటంతో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి ఎదురుచూపులు తప్పడంలేదు. మరోవైపు ఆర్వోబీ నిర్మాణం సమయంలో జాతీయ రహదారి ధ్వంసం కావడం, నిర్మాణం పూర్తైన వెంటనే రోడ్డు నిర్మిస్తారని అనుకున్న వాహనదారులు, స్థానికులకు ఇప్పుడు ఆర్వోబీ ప్రాంతం శాపంలా మారింది.

"రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణ పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో ప్రజలకు నిత్యం ఇబ్బందిగా మారింది. రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారి గంటల తరబడి వేచిఉండాల్సి వస్తోంది. సమయానికి వెళ్లాలేక పోతున్నాం. ప్రభుత్వం స్పందించి త్వరగా నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాం." - స్థానికులు

ఆర్వోబీ(ROB) నిర్మాణం మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో నిర్మాణ ప్రాంతం అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారింది. నిర్మాణం పైభాగంలో రాత్రి వేళల్లో మందుబాబులు సంచరిస్తూ మద్యం సేవించి, బాటిళ్లను విసిరికొట్టడం, పగలగొట్టడం చేస్తున్నారు.

సంక్రాంతికి సిద్ధం కానున్న పశ్చిమ బైపాస్‌ - శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులు

హైవేపై దూసుకెళ్లే వాహనాలను చూస్తూ - నచ్చిన రుచులు ఆరగించేలా 'స్కై వ్యూ' రెస్టారెంట్

For All Latest Updates

TAGGED:

ROB FLYOVER WORKSFLYOVER WORKS IN NH 165RAILWAY FLYOVER WORKS IN UNDINH165 ROB WORKS UPDATENH165 ROB WORKS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.