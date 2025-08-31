NH-165 ROB Works Progressing Slowly in AP : అక్కడ ఐదేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణపనులు నత్తనడకను తలపిస్తున్నాయి. గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమో లేక రైల్వే అధికారుల పట్టింపులేని తనమో తెలీదు కానీ నిర్మాణ పనులు ముందుకు కదలనంటున్నాయి. ఫలితంగా ఆ మార్గంలో వెళ్లే వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారీ చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి గంటలపాట నిరీక్షణ తప్పడంలేదు.
2020లో ప్రారంభమైన పనులు : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఉండి వద్ద 165వ నంబర్ జాతీయ రహదారిలో రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణానికి 2020లో అడుగులు పడ్డాయి. 1.35 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 2 లైన్ల ఆర్వోబీ(Road Over Bridge), అనుసంధాన రహదారుల నిర్మాణానికి అదే ఏడాది అక్టోబర్ 16న కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆన్లైన్లో శంకుస్థాపన చేశారు. భూసేకరణ, ఏజెన్సీ రుసుములు, సిబ్బంది జీతాలు, జీఎస్టీతో కలిపి అప్పట్లో రూ.91 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు.
2022లో నిలిచిపోయిన పనులు : ఒక్క ఆర్వోబీ నిర్మాణానికే రూ.54 కోట్లు కేటాయించారు. తొలి ఏడాదిన్నర పాటు పనులు వేగంగా జరగ్గా రైలు పట్టాలకు ఇరువైపులా 50 శాతం పనులు పూర్తి కావడంతో పాత గుత్తేదారుడికి రూ.36 కోట్లు చెల్లించారు. తరువాత నష్టం వస్తుందనే సాకుతో అతను 2022లో పనులు నిలిపేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి వాహనదారులు, ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి.
ప్రయాణికులకు చుక్కలు : రైల్వే గేటు పడినప్పుడు ప్రయాణికులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గుడివాడ - భీమవరం మార్గంలో రాకపోకలు సాగించే రైళ్ల సంఖ్య పెరగడంతో ఇటువైపు రద్దీ ఎక్కువైంది. ప్రతి పావుగంటకూ ఒకసారైనా గేటు పడుతుండటంతో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి ఎదురుచూపులు తప్పడంలేదు. మరోవైపు ఆర్వోబీ నిర్మాణం సమయంలో జాతీయ రహదారి ధ్వంసం కావడం, నిర్మాణం పూర్తైన వెంటనే రోడ్డు నిర్మిస్తారని అనుకున్న వాహనదారులు, స్థానికులకు ఇప్పుడు ఆర్వోబీ ప్రాంతం శాపంలా మారింది.
"రైల్వే పైవంతెన నిర్మాణ పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో ప్రజలకు నిత్యం ఇబ్బందిగా మారింది. రైల్వే గేటు పడిన ప్రతిసారి గంటల తరబడి వేచిఉండాల్సి వస్తోంది. సమయానికి వెళ్లాలేక పోతున్నాం. ప్రభుత్వం స్పందించి త్వరగా నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాం." - స్థానికులు
ఆర్వోబీ(ROB) నిర్మాణం మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో నిర్మాణ ప్రాంతం అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారింది. నిర్మాణం పైభాగంలో రాత్రి వేళల్లో మందుబాబులు సంచరిస్తూ మద్యం సేవించి, బాటిళ్లను విసిరికొట్టడం, పగలగొట్టడం చేస్తున్నారు.
