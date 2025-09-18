11 మార్గాల్లో కొత్త రైల్వే లైన్లు - బుల్లెట్ రైళ్లు నడిపేలా హైస్పీడ్ కారిడార్లు
రైలు అనుసంధానం లేని 11 మార్గాల్లో కొత్త లైన్ల నిర్మాణంపై రైల్వేశాఖ దృష్టి - మొత్తంగా 1,960 కి.మీ. మేర 26 ప్రాజెక్టులకు నివేదికల రూపకల్పన
New Railway Lines in AP : రాష్ట్రంలోని ఒంగోలు నుంచి దొనకొండ, దూపాడు నుంచి బేతంచర్ల, మచిలీపట్నం నుంచి నరసాపురం, రేపల్లె వంటి ప్రాంతాలకు కొత్త రైల్వే లైన్లు నిర్మించేలా సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఏపీ మీదుగా హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైలకు బుల్లెట్ రైళ్లు నడిపేలా హైస్పీడ్ కారిడార్ల నిర్మాణం, ఇప్పటికే ఉన్న మార్గాల్లో రైళ్ల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే వైపు అదనంగా మూడు, నాలుగు, ఐదు, ఆరో లైన్ నిర్మాణానికి డీపీఆర్లు తయారు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,960 కి.మీ. మేర 26 ప్రాజెక్టులకు రైల్వేశాఖ డీపీఆర్లు రూపొందిస్తోంది.
11 మార్గాల్లో కొత్త లైన్ల నిర్మాణం : ఇప్పటివరకు రైలు అనుసంధానం లేని 11 మార్గాల్లో కొత్త లైన్ల నిర్మాణంపై రైల్వేశాఖ దృష్టిపెట్టింది. వీటికి గతంలోనే సర్వేలు చేయగా, రైల్వే బోర్డు ఆమోదం నేపథ్యంలో డీపీఆర్లు రూపొందిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల బైపాస్ లైన్లు, రైల్ ఒవర్ రైల్ వంతెనల నిర్మాణంపైనా దృష్టిపెట్టారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య నిర్మించే హైస్పీడ్ కారిడార్లో ఏపీలో 300 కి.మీ., హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్లో ఏపీలోని 464 కి.మీ.కు డీపీఆర్లపై దృష్టిపెట్టారు.
సరకు రవాణాకు మూడు, నాలుగో లైన్లు : విజయవాడ-చెన్నై, విజయవాడ-హైదరాబాద్, విజయవాడ-విశాఖపట్నం మార్గాల్లో సరకు రవాణా రైళ్ల రాకపోకలు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో ఈ మార్గాల్లో మూడు, నాలుగో లైన్ల నిర్మాణంపై దృష్టిపెట్టారు. ఇప్పటికే కొన్ని మార్గాల్లో మూడో లైను నిర్మిస్తున్నారు. ఒడిశా వైపు నుంచి కొత్తవలస మీదుగా విశాఖపట్నానికి బొగ్గు, వివిధ ఖనిజాలు రవాణాచేసే రైళ్లు భారీగా ఉంటున్నాయి. దీంతో విశాఖపట్నంలోని సింహాచలం నార్త్ నుంచి కొత్తవలస వరకు ఐదు, ఆరో లైన్ల నిర్మాణానికి డీపీఆర్లు రూపొందిస్తున్నారు.
- మొత్తంగా 26 ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్లు నవంబరు, డిసెంబరు నాటికి పూర్తిచేసేలా లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు.
డీపీఆర్లు రూపొందిస్తున్న రైల్వే ప్రాజెక్టులివి :
|ప్రాజెక్ట్
|కి.మీ. (ఏపీ పరిధిలో)
|హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైస్పీడ్ కారిడార్
|300
|హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ కారిడార్
|464
|ఒంగోలు-దొనకొండ కొత్త లైన్
|87.45
|దూపాడు-బేతంచెర్ల కొత్త లైన్
|47.61
|మచిలీపట్నం-నరసాపురం కొత్త లైన్
|73.99
|మచిలీపట్నం-రేపల్లె కొత్త లైన్
|45.30
|బాపట్ల-రేపల్లె కొత్త లైన్
|45.81
|పాలసముద్రం-నారాయణపురం కొత్త లైన్
|23
|కాచిగూడ-చిట్యాల-జగ్గయ్యపేట కొత్త లైన్
|10
|కొండపల్లి-సత్తుపల్లి కొత్త లైన్
|4.87
|కొత్తగూడెం-కిరండోల్ కొత్త లైన్
|12.31
|కొత్తవలస-అనకాపల్లి మధ్య బైపాస్ లైన్
|33
|గుంతకల్లు వద్ద బైపాస్, రైల్ ఒవర్ రైల్ (ఆర్వోఆర్)వంతెన
|12.20
|పేరేచర్ల-మంగళగిరి మధ్య బైపాస్ లైన్, ఆర్వోఆర్ వంతెన
|36
|కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య నాలుగో లైన్
|36
|విజయవాడ-గూడూరు మధ్య నాలుగో లైన్
|293
|గుంతకల్లు-బళ్లారి మధ్య నాలుగో లైన్
|24.21
|వాడి-గుంతకల్లు మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు
|93.82
|బంగార్పేట-జోలార్ పెట్టై నాలుగో లైన్
|30
|గుమ్మడిపూండి-సూళ్లూరుపేట మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు
|18.40
|సూళ్లూరుపేట-గూడూరు మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు
|55
|అరక్కోణం-రేణిగుంట మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు
|43
|గోపాలపట్నం-దువ్వాడ మధ్య మూడు, నాలుగు లైన్లు
|10
|సింహాచలం నార్త్-కొత్తవలస మధ్య ఐదు, ఆరు లైన్లు
|16
|రాయదుర్గం-తుముకూరు రెండో లైన్
|93
|మలుగూరు-మడకశిర-హిరియూరు మధ్య రెండో లైన్
|52
|మొత్తం
|1,960
Changes in Railway Boundaries : దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లో ఆరింట మూడు డివిజన్లు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న దక్షిణ కోస్తా జోన్కు వెళ్తుండటంతో పలు డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. రైల్వేబోర్డుకు పంపిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్)లో డివిజన్ల హద్దులు మార్చాలంటూ ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి. అవి ఆమోదం పొందితే కొన్ని డివిజన్ల సరిహద్దులు మారుతాయి.
సరిహద్దుల్లో మార్పులు : ప్రస్తుతం దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లో సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్, విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ ఆరు డివిజన్లు ఉన్నాయి. పునర్విభజన తర్వాత సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్ డివిజన్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో మిగులుతాయి. విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ డివిజన్లు ఏపీలో విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ప్రకటించిన దక్షిణ కోస్తా జోన్లోకి వెళతాయి. ఇందులో సికింద్రాబాద్, గుంతకల్, విజయవాడ, గుంటూరు డివిజన్ల సరిహద్దుల్లో మార్పులకు ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయి.
