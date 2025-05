ETV Bharat / state

విజయవాడ వెళ్లకుండానే గమ్యస్థానాలకు - ప్రయాణికులకు వరంలా శాటిలైట్ స్టేషన్ - SATELLITE STATIONS IN VIJAYAWADA

Published : May 13, 2025 at 1:19 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Satellite Stations Set up on Outskirts of Vijayawada: విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌లో రద్దీ తగ్గించి ప్రయాణికులను వేగంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా రైల్వేశాఖ సరికొత్త ప్రణాళికలు రూపొందించింది. పెరిగిన రాకపోకలు, రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని విజయవాడ నగర శివార్లలో శాటిలైట్ స్టేషన్లు అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది. అందుకోసం ఇప్పటికే గుణదల, రామవరప్పాడులో శాటిలైట్ స్టేషన్లు అభివృద్ధి చేయగా అదే తరహాలో రాయనపాడు స్టేషన్‌నూ తీర్చిదిద్దింది. ప్రధాన స్టేషన్ల తరహాలోనే సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది.

సమస్యకు పరిష్కారం చూపేలా ప్రణాలిక: విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ మీదుగా రాకపోకలు జరిపే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. స్టేషన్‌లో 10 ప్లాట్ ఫాంలు ఉండగా వీటి పెంపునకు అవకాశాలు లేవు. స్టేషన్ విస్తరణకూ అవకాశాల్లేక తరచూ రైళ్లను శివార్లలోనే గంటల తరబడి నిలిపేస్తున్నారు. అత్యవసర పనులపై వచ్చిన వారికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. సమస్యకు పరిష్కారం చూపేలా ప్రధాన స్టేషన్‌కు వచ్చే రైళ్లను శివారు ప్రాంతాల మీదుగా నడిపేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ తరహాలో విజయవాడ శివారు ప్రాంతాల్లో శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ల అభివృద్ధికి రైల్వేశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే గుణదల, రామవరప్పాడు శాటిలైట్ స్టేషన్లు నిర్మించగా అదనంగా రాయనపాడునూ శాటిలైట్ స్టేషన్‌గా అభివృద్ది చేశారు.

కొండపల్లి బొమ్మల చిత్రాలు: 12 కోట్లకు పైగా వెచ్చించి రాయనపాడు స్టేషన్‌ను అధునాతన హంగులతో తీర్చిదిద్దారు. ఇది ఎయిర్‌పోర్టా లేక రైల్వేస్టేషనా అని ఆశ్చర్యపోయేలా సొబగులు అద్దారు. స్థానిక సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేసేలా కొండపల్లి బొమ్మల చిత్రాలతో స్టేషన్ ముఖద్వారాన్ని ఆకర్షణీయంగా మార్చారు. రాయనపాడును గ్రీన్ ఎనర్జీ స్టేషన్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మొత్తం సౌర విద్యుత్‌తో లైట్లు వెలిగేలా రూఫ్ టాప్‌పై సోలార్ పలకలు అమర్చారు. రాయనపాడును శాటిలైట్‌ స్టేషన్‌గా మార్చడంతో ప్రయాణ కష్టాలు తీరతాయని ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాయనపాడు మీదుగా ప్రస్తుతం కొన్ని రైళ్లను నడుపుతుండగా భవిష్యత్తులో మరిన్ని సర్వీసులు ఈ రూట్లో మళ్లించి నడిపేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.