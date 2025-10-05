ETV Bharat / state

షిర్డి భక్తులకు శుభవార్త - 'తిరుపతి - సాయినగర్‌' రైలు క్రమబద్ధీకరణకు కసరత్తు

వచ్చే డిసెంబరు నాటికి తిరుపతి-సాయినగర్‌ శిర్డీ రైలు క్రమబద్ధీకరణ! - ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లేఖతో ఆమోదం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 8:47 PM IST

Tirupati To Sainagar Shirdi Train : ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన తిరుపతి-సాయినగర్‌ శిర్డీ రైలు క్రమబద్ధీకరణకు రైల్వేవర్గాలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి. వచ్చే డిసెంబరు నాటికి దీన్ని పట్టాలెక్కించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారు వివరిస్తున్నారు. ఈ రైలుకు ఉన్న డిమాండ్‌ అంతాఇంతా కాదు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ స్పెషల్‌ రైలు తిరుపతిలో ఆదివారం బయల్దేరి నెల్లూరు, ఒంగోలు, గుంటూరు మీదుగా శిర్డీ వెళ్తుంది. తిరిగి సోమవారం అక్కడి నుంచి బయల్దేరి మంగళవారానికి తిరుపతి చేరుతుంది.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లేఖతో : భక్తులకు ఎంతో అనువైన ఈ రైలును రెగ్యులర్‌ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జూన్‌ 2న కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. స్పందించిన రైల్వేశాఖ క్రమబద్ధీకరణకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఇదే విషయాన్ని కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు లేఖ ద్వారా తెలియజేశారు. గతేడాది ఇండియన్‌ రైల్వే టైమ్‌టేబుల్‌ కాన్ఫరెన్స్​ (ఐఆర్‌టీటీసీ) సమావేశంలో దీనిపై చర్చ జరిగినా చంద్రబాబు లేఖతోనే కదలిక వచ్చింది. ఈ రైలును వారానికోసారి లేదా రెండుసార్లు షెడ్యూల్‌ చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్టు రైల్వేశాఖవర్గాలు తెలిపాయి. అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే ఈ ఏడాది చివరిలోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఈ రైలుతో ప్రయాణికులకు ప్రయోజనాలివీ : ప్రత్యేక రైలు అంటే తత్కాల్‌ ఫేర్‌ ఉంటుంది. టైం పీరియడ్‌ ప్రకారంగా నడుపుతారు. ఎప్పుడైనా రద్దు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రెగ్యులర్‌ రైళ్లు ఇందుకు భిన్నంగా నడుస్తుంటాయి. మూడేళ్ల క్రితం తిరుపతి - సాయినగర్‌ శిర్డీ మధ్య ప్రత్యేక రైలు నడిపి మధ్యలో కొంతకాలం ఆపేశారు. మళ్లీ ఇప్పుడు నడుపుతున్నారు. దీన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తే గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలవారికి ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. నర్సాపూర్‌ - నాగర్‌సోల్‌ రైలు ఉన్నా నేరుగా శిర్డీలో దిగడానికి విజయవాడ, హైదరాబాద్‌ వెళ్లి ఇతర రైళ్లు ఎక్కాల్సిన అవసరం లేకుండా గుంటూరు నుంచే తక్కువ ఛార్జితో ప్రయాణం చేయడానికి వీలవుతుంది.

భక్తులకు శుభవార్త - ఇకపై రోజూ తిరుపతి షిర్డీ రైలు

రైలు వివరాలు : 07637/07638 నంబర్లతో నడిచే ఈ రైలు తిరుపతి నుంచి షిర్డీ వరకు రాకపోకలు సాగిస్తుంది. మార్గమధ్యలో రేణిగుంట, ధర్మవరం, రాయచూర్, షోలాపూర్, దౌండ్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ రైలు నడపడం వల్ల దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మహారాష్ట్రలోని శిర్డీకి చేరుకోవడం మరింత సులభం కానుంది.

మరోవైపు రైల్వే ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కరోనా మహమ్మారికి ముందు పలు రైల్వే స్టేషన్లలో ఉన్న స్టాపింగ్‌లను ఎట్టకేలకు పునరుద్ధరించారు. మంగళవారం రైల్వే అధికారులు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు కడప రైల్వే సీనియర్‌ కమర్షియల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ జనార్దన్‌ తెలియజేశారు. ఈ నిర్ణయంతో వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలకు చెందిన ఎర్రగుంట్ల, కొండాపురం, నందలూరు, రాజంపేట, రైల్వేకోడూరు ప్రాంతాల వాసుల ప్రయాణానికి ఉపశమనం కలగనుంది.

రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - మళ్లీ ఆ స్టేషన్లలో స్టాపింగ్​లకు లైన్​ క్లియర్

