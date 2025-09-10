రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - మళ్లీ ఆ స్టేషన్లలో స్టాపింగ్లకు లైన్ క్లియర్
వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలకు ప్రాంతాల వాసుల ప్రయాణానికి ఉపశమనం - ఈ మేరకు రైల్వే అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 10:29 AM IST
Railway Board Train Stopping Facilities In Kadapa District: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్. ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కరోనా మహమ్మారికి ముందు పలు రైల్వే స్టేషన్లలో ఉన్న స్టాపింగ్లను ఎట్టకేలకు పునరుద్ధరించారు. మంగళవారం రైల్వే అధికారులు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు కడప రైల్వే సీనియర్ కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ జనార్దన్ తెలియజేశారు. ఈ నిర్ణయంతో వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలకు చెందిన ఎర్రగుంట్ల, కొండాపురం, నందలూరు, రాజంపేట, రైల్వేకోడూరు ప్రాంతాల వాసుల ప్రయాణానికి ఉపశమనం కలగనుంది.
- తిరుపతి- ఔరంగాబాద్ మధ్య నడిచే వారాంతపు రైలు(నంబరు 17622)కు ఈ నెల 14 నుంచి ఎర్రగుంట్లలో స్టాపింగ్ కల్పించారు. ప్రతి ఆదివారం అర్ధరాత్రి 1.24కు ఎర్రగుంట్లకు చేరుకుంటుంది.
- కాచిగూడ-చెంగల్పట్టు మధ్య ప్రతిరోజూ నడిచే రైలు (నంబరు 17652)కు ఈ నెల 14 నుంచి కోడూరులో స్టాపింగ్ ఏర్పాటు కలిగించారు. ఈ రైలు అర్ధరాత్రి 2.44 గంటలకు కోడూరులో ఆగుతుందని అధికారులు తెలియజేశారు.
- మధురై- లోకమాన్యతిలక్(నంబరు 22102)రైలుకు ఈ నెల 11 నుంచి రాజంపేటలో స్టాపింగ్ కల్పించారు. ఈ రైలును ప్రతి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 2.09 గంటలకు రాజంపేటలో నిలుపునున్నారు.
- లోకమాన్య తిలక్- చెన్నై మధ్య నడిచే రైలు(నంబరు 12163)ను ఈ నెల 11 నుంచి కోడూరులో ఉదయం 11.29 గంటలకు ఆపనున్నారు.
- తిరుపతి - కోల్హాపూర్ల మధ్య నడిచే రైలు(నంబరు 17415)కు ఈ నెల 11 నుంచి ఓబులవారిపల్లె, రాజంపేటలలో ఆగేందుకు అధికారులు స్టాపింగ్ కల్పించారు. అదే విధంగా ఈ రైలు ఓబులవారిపల్లె రాత్రి 10.29 గంటలకు, అదే విధంగా రాజంపేటలో రాత్రి 10.46 గంటలకు ఆగనుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో(నంబరు 17416) తెల్లవారుజామున రాజంపేటలో 5.39 గంటలకు, ఓబులవారిపల్లెలో 5.59 గంటలకు ఆగనుంది.
- ముంబై -నాగర్కోయిల్(నంబరు 16351) రైలును ఈ నెల 13 నుంచి రాజంపేట, కోడూరులలో నిలుపుతారు. ఈ రైలు ప్రతి మంగళ, శనివారాల్లో మధ్యాహ్నం 2.04 గంటలకు రాజంపేటకు, మరలా 2.24కు రైల్వేకోడూరుకు వస్తుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో(నంబరు 16352) ప్రతి ఆది, గురువారాల్లో రైల్వేకోడూరుకు రాత్రి 10.59 గంటలకు, రాజంపేటకు రాత్రి 11.24 గంటలకు రానుంది.
- పుణె- కన్యాకుమారి మధ్య ప్రతిరోజూ నడిచే రైలు(నంబరు 16381)కు ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి కొండాపురం, నందలూరులో ఆగేందుకు స్టాపింగ్ కల్పించారు. ఈ రైలు కొండాపురంలో ఉదయం 11.22 గంటలకు, అలాగే నందలూరులో మధ్యాహ్నం 12.49 గంటలకు వస్తుంది. ఈ రైలు తిరుగు ప్రయాణంలో(నంబరు 16382) ప్రతిరోజూ ఉదయం 5.51 గంటలకు నందలూరులో, 7.29 గంటలకు కొండాపురంలో రైలును నిలుపుతారు.
- ముంభై- చెన్నైల మధ్య నడిచే రైలు(నంబరు 22157)ను ఈ నెల 11 నుంచి ప్రతి రోజూ రాజంపేటలో సాయంత్రం 5.19 గంటలకు ఆపనున్నారు. తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలును(నంబరు 22158) ప్రతిరోజూ ఉదయం 10.19 గంటలకు రాజంపేటలో నిలుపునున్నారు. స్టాపింగ్ కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
- ముంబై- చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ (నంబరు 22159)కు ఈ నెల 11 నుంచి ప్రతిరోజూ ఉదయం 6.24 గంటలకు కోడూరులో స్టాపింగ్ కల్పించారు.
- చెన్నై-అహ్మదాబాద్ మధ్య నడిచే రైలు(నంబరు20953)ను ఈ నెల 15 నుంచి రాజంపేటలో ప్రతి సోమవారం అర్ధరాత్రి 2.09 గంటలకు ఆపనున్నారు. రైలు(నంబరు 20954)ను ఈ నెల 14 నుంచి ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10.14 గంటలకు రాజంపేటలో, 10.39 గంటలకు కోడూరులో ఆపనున్నారు.
