విశాఖకు రానున్న మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ఐటీ సంస్థ - రైడైన్​తో మరో ముందడుగు!

1,000 మెగావాట్ల ఏఐ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు గూగుల్‌ అనుబంధ సంస్థ ప్రతిపాదన - రూ.87 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు - ప్రోత్సాహకాలపై ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు

Raiden Infotech to Invest RS 87000 Crore in Visakhapatnam
Raiden Infotech to Invest RS 87000 Crore in Visakhapatnam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Raiden Infotech to Invest RS 87000 Crore in Visakhapatnam: విశాఖ నగరానికి మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ఐటీ సంస్థ రాబోతోంది. గూగుల్‌ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ రూ.87,250 కోట్ల (10 బిలియన్‌ డాలర్లు) పెట్టుబడులతో 1,000 మెగావాట్ల ఏఐ పవర్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తోంది. రెండున్నరేళ్లలో మొదటి దశ యూనిట్‌ను పూర్తి చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలను అందించింది.

విశాఖకు రానున్న మరో ప్రతిష్ఠాత్మక ఐటీ సంస్థ - రైడైన్​తో మరో ముందడుగు! (ETV)

దీనిపై ఉన్నతస్థాయి అధికారుల బృందం చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆ సంస్థకు చెల్లించే ప్రోత్సాహకాలు, ఇతర అంశాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉందని తెలిసింది. గూగుల్‌ కంపెనీ రూ.52 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్‌ను విశాఖలో ఏర్పాటు చేయనుంది. సిఫీ సంస్థ రూ.16 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో డేటా సెంటర్‌ కాంప్లెక్స్‌ను విశాఖలో నెలకొల్పేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతించింది.

మూడు చోట్ల 480 ఎకరాలు:- ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో మూడు ప్రాంతాల్లో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు చేయాలని రైడెన్‌ సంస్థ ప్రతిపాదించింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే అడవివరంలో 120, తర్లువాడలో 200, రాంబిల్లి అచ్యుతాపురం క్లస్టర్‌లో 160 ఎకరాల చొప్పున కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే నిర్మాణాలు ప్రారంభించి, రెండున్నరేళ్లలో మొదటి దశ పనులు పూర్తి చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. అన్ని అనుమతులు లభిస్తే, వచ్చే ఏడాది మార్చిలోనే నిర్మాణాలు చేపట్టి, 2028 జులై నాటికి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలన్నది లక్ష్యంగా ప్రస్తావించింది.

ప్రతిపాదిత మూడు చోట్ల డేటా సెంటర్లకు సుమారు 2,100 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ అవసరం కానుంది. దీన్ని విద్యుత్‌ సంస్థల నుంచే తీసుకోనున్నట్లు రైడెన్‌ తెలిపింది. అడవివరంలో 465, తర్లువాడలో 929, రాంబిల్లి డేటా సెంటర్‌కు 697 మెగావాట్ల చొప్పున విద్యుత్‌ అవసరమని పేర్కొంది.

మెజారిటీ వాటాదారుగా: రైడెన్ సంస్థకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు, ఇతర అంశాలపై ఉన్నతస్థాయి అధికారుల బృందం చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సింగపూర్‌కు చెందిన రైడెన్‌ ఏపీఏసీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ హోల్డింగ్‌ కంపెనీ ‘రైడెన్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌’లో మెజారిటీ వాటాదారుగా ఉంది. అమెరికాకు చెందిన గూగుల్‌ ఎల్‌ఎల్‌సీకి అనుబంధ సంస్థగా రైడెన్‌ ఏపీఏసీ ఈ డేటా సెంటర్‌ పెట్టుబడులకు నిధులు సమకూర్చనుంది.

ఇప్పటికే విశాఖలో గూగుల్‌ సంస్థ 52 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయబోతోంది. రూ.16 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో డేటా సెంటర్‌ కాంప్లెక్స్‌ను విశాఖలో నెలకొల్పేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సిఫీ సంస్థకూ అనుమతిచ్చింది. ఇప్పుడు రైడెన్‌ సంస్థ ప్రతిపాదనలకూ పచ్చజెండా ఊపితే విశాఖ డేటా సెంటర్‌ హబ్‌గా మరో ముందడుగు వేయనుంది.

GOOGLE DATA CENTER IN AP: ఇప్పటికే విశాఖలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇక్కడ 6 బిలియన్​ డాలర్లతో డేటా సెంటర్ సంబంధించి వివరాలను ధ్రువీకరిస్తూ ఇన్వెస్ట్‌ ఇండియా ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది. దీనిపై కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ కూడా అధికారికంగా నిర్థారించింది. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ విశాఖలో ఒక గిగావాట్‌ సామర్థ్యంతో నిర్మించనుంది. గ్రీన్‌ ఎనర్జీతో గేమ్​ ఛేంజర్​గా నిలవనుంది. మూడు సముద్రపు కేబుల్‌ ల్యాండింగ్‌ స్టేషన్ల ద్వారా విశాఖలో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీన్ని ముంబై కంటే రెండు రెట్ల సామర్థ్యంతో రూపుదిద్దనున్నారు.

