టెక్నాలజీతో అడవి ఏనుగులకు చెక్‌ - గజరాజులకు రేడియో కాలర్‌ పరికరం ఏర్పాటు

Radio Collar Device For Elephants Chittoor District
Radio Collar Device For Elephants Chittoor District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 11:44 AM IST

Radio Collar Device For Elephants : కుంకీ ఏనుగుల ద్వారా అడవి ఏనుగులను నిలువరించే విధానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం ముసలిమడుగు శిబిరంలోని 6 కుంకీలతో అడవి ఏనుగులను పంటలకు నష్టం కలిగించుకుండా ఉండేందుకు అధికారులు వాటి దారిని మళ్లిస్తున్నారు. ఏనుగుల సమాచారం తెలుసుకునేందుకు కొత్త పద్ధతులను అనుసరించాలని అటవీ శాఖ యోచిస్తోంది.

రేడియో కాలర్లను అమర్చచడం ద్వారా ఏనుగులను గుర్తించే ప్రక్రియను పశ్చిమ బెంగాల్‌లో విజయవంతంగా అనుసరిస్తున్నారు. వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా సూచనల మేరకు ఈ విధానాన్ని రాష్ట్రంలో సైతం అమలు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇందు కోసం ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించేందుకు ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కార్పొరేషన్‌ సంస్థ గతంలో అంగీకరించింది. ప్రస్తుతం పలమనేరు, కుప్పం నియోజకవర్గాల పరిధిలోని అడవిలో మొత్తం 100 ఏనుగులు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అవి నాలుగు బృందాలుగా విడిపోయి సంచరిస్తున్నాయి.

అవి ఎలా పనిచేస్తాయంటే: వాహనాలకు జీపీఎస్‌ అమర్చినట్టు, ఏనుగుల బృందంలో నాయకత్వం వహిస్తున్న వాటిని గుర్తిస్తారు. వాటికి ఈ రేడియో కాలర్లను అమరుస్తారు. కాలర్‌లోని బ్యాటరీ దాదాపు రెండు సంవత్సరాల వరకు పని చేస్తుంది. ఈ పరికరం అటవీ శాఖ కార్యాలయంలోని కంప్యూటర్‌కు అనుసంధానమై ఉంటుంది. జీపీఎస్‌ సిగ్నల్స్‌ ద్వారా గంటకోసారి ఆ ఏనుగులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటారు.

ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి: ఏనుగుల కదలికలను గుర్తించిన సిబ్బంది కుంకీలతో అక్కడికి చేరుకుంటారు. మొదటగా సమీప గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తారు. అనంతరం కుంకీలతో వాటిని అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. వైల్డ్‌లైఫ్‌ బయాలజిస్టు రాజేష్‌ కల్వ ఈ విధానంపై 2019లోనే అధ్యయనం చేశారు. ఏనుగుల బృందాలను గుర్తించేందుకు ఈ విధానం ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుందో పరిశీలిస్తున్నట్లు పలమనేరు ఎఫ్‌ఆర్వో నారాయణ తెలిపారు. దాని అమలుకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు రావాల్సి ఉందని ఆయన అన్నారు.

ఇప్పటికే ఏనుగుల బెడదను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంది. గత కొన్నేళ్లుగా అటవీ ఏనుగులు విధ్వంసం చేస్తున్నాయి. పంట పొలాలు ధ్వంసం చేసేవి. వీటి నివారణకు కుంకీ ఏనుగులతో అటవీ ఏనుగులను నియంత్రించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి 4 కుంకీ ఏనుగులను రప్పించారు. వాటికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

కుంకీ ఏనుగులు : చిత్తూరు, మన్యం జిల్లాల్లోని అటవీ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో, ఏనుగుల గుంపులు పెద్ద ఎత్తున పంటల విధ్వంసం, ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. జనావాసాల్లోకి ప్రవేశించి పంటల నాశనం, ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం కలిగిస్తున్న అటవీ ఏనుగుల గుంపును కుంకీ ఏనుగులు అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తరిమికొడుతున్నాయి. ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన వాటిని కుంకీ ఏనుగులుగా పరిగణిస్తారు. అటవీ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడం, తరిమేయడం, అదే విధంగా మదమెక్కి ఉన్నవాటిని శాంతింపజేయడం ఇలా అన్ని రకాలుగా కుంకీ ఏనుగులు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ ఏనుగులను పట్టుకోవడం మొదలు వాటి శిక్షణ, ఆపరేషన్లలో వినియోగం అన్నీ ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి.

ఎలా ఎంపిక చేస్తారు: అడవిలో తిరుగుతున్న ఏనుగుల గుంపు నుంచి ఒంటరిగా, కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలున్న వాటిని గుర్తిస్తారు. ఆ ఏనుగును బంధిస్తారు. ఇందులో ప్రత్యేకంగా తక్కువ వయసున్న, మగ ఏనుగులనే ఎక్కువగా ఎంపిక చేస్తారు. ఈ మధ్య కేరళలో ఒక ఆడ ఏనుగును సైతం కుంకీగా మార్చారు. పట్టుకున్న అనంతరం వాటికి ట్రైనింగ్ అందిస్తారు. కుంకీలకు ప్రత్యేక పేర్లు పెడతారు.

