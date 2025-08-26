Bridge Dangerous Condition In AP: ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తోంది అనకాపల్లి జిల్లాలో వడ్డాది నుంచి నర్సీపట్నం వెళ్లే రహదారిలో పెద్దేరుపై ప్రమాదకరంగా ఉన్న వంతెన. ఐదేళ్ల కిందట మూడు పిల్లర్లు, రెండు స్పాన్లు దెబ్బతిని కూలిపోయింది. అక్కడ బండరాళ్లు వేయడంతో ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లోనే వాహనాల రాకపోకలు సాగుతున్నాయి. దీని పక్కనే రూ.కోటితో తాత్కాలికంగా కాజ్వే నిర్మించినప్పటికీ, పెద్దేరులో ఎగువ నుంచి వరదలు వచ్చినప్పుడల్లా అది మునిగిపోతోంది. దీంతో పాత శిథిల వంతెనపై నుంచే రాకపోకలు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్అండ్బీ రహదారుల్లోని 352 వంతెనలు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. వాటిలో 1,057 వంతెనలు సైతం పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు, 6,609 వంతెనలు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు ఇంజినీర్ల తనిఖీల్లో గుర్తించారు. ప్రమాదకరంగా ఉన్న, పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న వంతెనలకు వెంటనే మరమ్మతులు చేయాల్సిందేనని తేల్చారు. ఈ సంవత్సరం జులైలో గుజరాత్లో మహిసాగర్ నదిపై ఆర్అండ్బీ వంతెన కూలిన నేపథ్యంలో మన రాష్ట్రంలో రహదారుల్లో వంతెనల పరిస్థితి ఏమిటో తనిఖీచేసి నివేదిక ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీంతో అన్ని ఆర్అండ్బీ డివిజన్లలో జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ రహదారుల్లోని వంతెనలను ఇంజినీర్లు తనిఖీలు చేశారు.
తనిఖీల్లో బయటపడ్డ అంశాలు:
- 583 వంతెనల పునాదులు బలహీనంగా ఉన్నాయి.
- 754 వంతెనల్లో స్తంభాలు (పియర్స్) కొంతమేర దెబ్బతిన్నాయి.
- 696 బ్రిడ్జిల డెక్ స్లాబ్లు దెబ్బ తిన్నాయి.
- 484 వంతెనల ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్, 194 వంతెనల బేరింగ్స్ బాగు చేయాలి.
- వెయ్యి వంతెనల్లో పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి.
- 1,328 వంతెనల్లో రక్షిత గోడలు, రెయిలింగ్స్ దెబ్బ తిన్నాయి.
- వర్షం కురిసినప్పుడు 831 వంతెనలపై నీరు నిలుస్తోంది.
రూ.4,511 కోట్లు అవసరం:
- విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కృష్ణా, చిత్తూరు, నంద్యాల జిల్లాల పరిధిలో ప్రమాదకరమైన వంతెనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఇంజినీర్ల తనిఖీల్లో తెలిపారు.
- 870 వంతెనలను పునర్నిర్మించాలి. వీటికి రూ.3,866.89 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు.
- 3,543 వంతెనలకు వివిధ రకాల మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉందని గుర్తించారు. ఇందుకు రూ.644.95 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని లెక్క వేశారు.
- మొత్తంగా వంతెనల పునర్నిర్మాణం, మరమ్మతులకు రూ.4,511.84 కోట్లు కేటాయించాల్సి ఉంటుంది అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంజినీర్లు నివేదిక పంపారు.
- వార్షిక ప్రణాళికలో జాతీయ రహదారుల పై (NH) వంతెనల ప్రతిపాదన
- రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారులపై 2,049 వంతెనలు ఉన్నాయి. వాటిలో 1,995 వంతెనలు సురక్షితంగా ఉన్నాయి. 50 వంతెనలకు మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉండగా, 4 ప్రమాదకరంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీటి మరమ్మతులు, పునర్నిర్మాణం కోసం రూ.71.66 కోట్లతో కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) వార్షిక ప్రణాళికలో ఇంజినీర్లు ప్రతిపాదించారు.
రాష్ట్రంలోని మొత్తం వంతెనలు చిన్నవి, పెద్దవి కలిపి 8,018 ఉండగా, జిల్లా రోడ్ల పై 4,392 ఉన్నాయి. అదే విధంగా రాష్ట్ర రహదారులపై 2,477 , జాతీయ రహదారులపై 2,049 వంతెనలు ఉన్నట్లు ఇంజినీర్ల తనిఖీల్లో గుర్తించారు.
శిథిలావస్థకు వంతెనలు - ప్రజలకు తప్పని ఇబ్బందులు
ప్రతిపాదనలు సరే పనులెప్పుడు - రాకపోకల ఇక్కట్లు తీర్చాలంటున్న జనం