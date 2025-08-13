Quiz Competitions For Students On the Environment : విద్యార్థులూ మీరు ప్రకృతి ప్రేమికులా? పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. మీకోసం కేంద్ర పర్యావరణ, విద్యా మంత్రిత్వశాఖలు జాతీయస్థాయిలో క్విజ్ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ క్విజ్ పోటీల్లో పాల్గొనే ప్రతి విద్యార్థినీ, విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్, ప్రతిభావంతులకు జాతీయస్థాయిలో బహుమతులను అందజేస్తారని మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ మండలి మాజీ ఛైర్మన్, పోటీల కో-కన్వీనర్ డాక్టర్ ప్రసన్నకుమార్ వెల్లడించారు. ఈ పోటీల్లో పాల్గోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఏయే తరగతుల విద్యార్థులు పాల్గోవచ్చు అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
క్విజ్ పోటీల్లో ఏవిధంగా పాల్గొనాలంటే? : ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు పర్యావరణ పరిరక్షణకు మీరు చేస్తున్నటువంటి కృషిని ప్రతిబింబించేలా ఫొటోతీసి అప్లోడ్ చేయాలి. మొక్కలు నాటుతున్న, నీరుపోస్తున్న సమయంలో, మీరు పెంచిన మొక్కలు లాంటి పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన, తీసిన సెల్ఫీలు ఉండాలి. అనంతరం పర్యావరణంపై ఆన్లైన్ క్విజ్ పోటీల్లో పాల్గొని సమాధానాలు ఇవ్వాలి. వెంటనే మీ మార్కులు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ నెల 30న తుది ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.
ఈ క్విజ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు గడువు ఈ నెల 21వ తేదీ. ఈ నెల 12 వరకు దేశవ్యాప్తంగా 8.90 లక్షల మంది విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. అత్యధికంగా విద్యార్థులు పాల్గొన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ (1.64 లక్షలు), తెలంగాణ (91 వేల మందికిపైగా) తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. 1-5, 6-8 9-12, ఆ తర్వాత క్లాస్ల వారిని ఏ, బీ, సీ, డీ గ్రూపులుగా విభజించి పోటీలు జరుపుతారు.www.ecomitram.app ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
క్విజ్ పోటీ వివరాలు సంక్షిప్తంగా :
నిర్వహించే సంస్థ : కేంద్ర పర్యావరణ, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలు
చివరి తేదీ : ఆగస్టు 21వ తేదీ
క్విజ్ తుది ఫలితాలు : ఆగస్టు 30వ తేదీ
అర్హత : మొక్కలు నాటుతున్నట్లుగా ఫొటోలు అప్లోడ్ చేయాలి
తరగతుల వారిగా గ్రూపులు : 1-5 ఏ, 6-8 బీ, 9-12-సీ, అపై తరగతులు డీ
రిజిస్ట్రేషన్ : www.ecomitram.app
కేంద్ర ప్రతిభా పోటీలు : విద్యార్థి స్థాయి నుంచే వారిని పరిశోధన, ప్రయోగ రంగాల వైపు ఆసక్తి కలిగించే విధంగా చేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ (వీవీఎమ్) ప్రతిభా పోటీలను నిర్వహిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని విజ్ఞాన భారతి, విజ్ఞాన్ ప్రసార్, ఎన్సీఈఆర్టీ(నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్) సంయుక్తంగా ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకోసం 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అర్హులు.
విజేతలకు నగదు, ఉపకార వేతనం : స్కూల్ లెవల్ పోటీల్లో 18 మంది చొప్పున, జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో సబ్జెక్టుకు ముగ్గురు విద్యార్థులు చొప్పున ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి ఆన్లైన్ ధ్రువపత్రాలను అందిస్తారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో 20 మంది విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి ధ్రువపత్రం, జ్ఞాపిక, రూ.ఐదు వేలు, రూ.3 వేలు, రూ.2 వేల చొప్పున నగదు అందజేస్తారు. అదే జాతీయ స్థాయిలో వారు ప్రతిభ చూపిన వారికి రూ.25 వేలు, రూ.15 వేలు, రూ.10 అందజేస్తారు. భాస్కరా స్కాలర్షిప్ పేరుతో ఏడాది పాటు నెలకు రూ.2 వేల చొప్పున స్కాలర్షిప్ను అందజేస్తారు. సెప్టెంబరు 30 వరకు అవకాశం ఉంటుంది. జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ లాంగ్వేజ్లతో పాటుగా ఇతర భాషలో కూడా పరీక్ష ఉంటుంది.
