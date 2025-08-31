National South Central Railway Employees Quarterly General Meeting in Delhi : జాతీయ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఉద్యోగుల 31వ త్రైమాసిక సర్వ సభ్య సమావేశం న్యూ దిల్లీలో నిర్వహించనున్నట్లు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయిస్ సంఘ్ సికింద్రాబాద్ డివిజనల్ కార్యదర్శి భరణి భాను ప్రసాద్ తెలిపారు. సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయిస్ సంఘ్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మర్రి రాఘవయ్య అధ్యక్షతన జరిగే భారీ బహిరంగ సభకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 1200 మంది ప్రతినిధులు స్పెషల్ ట్రైన్లో వెళ్లనున్నట్లు తెలిపారు.
మా సమస్యలను అశ్వినీ వైష్ణవ్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం : సెప్టెంబర్ 2 నుంచి 4వ తేదీ వరకు జరిగే మహా సభలో కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న పలు సమస్యలపై చర్చిస్తామని భాను ప్రసాద్ అన్నారు. ముఖ్యంగా కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరారు. ఎనిమిదో సంఘం వేతన సవరణను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిందని, కానీ దాని విధి విధానాలను, కమిటీ సభ్యులను నియమించాలని డిమాండ్ చేశారు. తదితర సమస్యలను సుదీర్ఘంగా చర్చించి, 3న హాజరు కానున్న కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నట్లు వివరించారు.
"సెప్టెంబర్ 2 నుంచి 4వ తేదీ వరకు సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయిస్ సంఘ్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మర్రి రాఘవయ్య అధ్యక్షతన భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. న్యూ దిల్లీలో జాతీయ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఉద్యోగుల 31వ త్రైమాసిక సర్వ సభ్య సమావేశం జరుగుతుంది. ఈ సభకు 12 వందల ప్రతినిధులు స్పెషల్ ట్రైన్లో వెళ్లనున్నాం. కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న పలు సమస్యలపై చర్చిస్తాం. ముఖ్యంగా కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలి. ఎనిమిదో సంఘం వేతన సవరణను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కానీ దాని విధి విధానాలను, కమిటీ సభ్యులను నియమించాలి. ఈ సమస్యలను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం." - భరణి భాను ప్రసాద్, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎంప్లాయిస్ సంఘ్ సికింద్రాబాద్ డివిజన్ కార్యదర్శి