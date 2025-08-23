ETV Bharat / state

అమరావతి క్వాంటమ్‌ భవనం ఆకృతి ఖరారు - 3డీ టెక్నాలజీతో నిర్మాణం! - AMARAVATI QUANTUM VALLEY

అమరావతి క్వాంటమ్‌ భవన నిర్మాణానికి రెండు రోజుల్లో టెండర్‌ ఖరారు - 3డీ ప్రింటింగ్‌ సాంకేతికతతో భవనం నిర్మించే యోచన

Quantum Valley in Amaravati
Quantum Valley in Amaravati (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 9:20 AM IST

Quantum Valley in Amaravati : అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో నిర్మించే ఐకానిక్‌ భవనం ఆకృతిని ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని ప్రత్యేకత ఉండేలా ఆకృతి ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఐకానిక్‌ భవనానికి సెప్టెంబర్ మొదటివారంలో శంకుస్థాపన చేయాలని భావిస్తున్న సర్కార్ ఆ తర్వాతే ఎంపికచేసిన బిల్డింగ్ డిజైన్​ను విడుదల చేయనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఆహ్వానించాలని భావిస్తోంది.

అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో నిర్మించే ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణానికి సంబంధించి వడివడిగి అడుగులు పడుతున్నాయి. నిర్మాణ సంస్థ పలు నమూనాల్లో 40,000ల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో భవనాన్ని నిర్మించాలని ప్రతిపాదించింది. మొత్తం వ్యాలీలో దశలవారీగా 90 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. క్వాంటమ్‌ వ్యాలీని వచ్చే ఏడాది జనవరి 1న ప్రారంభిస్తామని సర్కార్ ఇప్పటికే ప్రకటించింది. దీంతో శంకుస్థాపన చేసినప్పటి నుంచి భవన నిర్మాణానికి 110 నుంచి 120 రోజులే ఉంటుంది.

Amaravati Quantum Valley : ఐకానిక్‌ భవనాన్ని 3డీ ప్రింటింగ్‌ సాంకేతికతతో నిర్మించనున్నట్లు తెలిసింది. ప్లాస్టిక్, టైటానియం మెటీరియల్‌ వినియోగించి 3డీ ప్రింటింగ్‌లో బ్లాక్‌లు రూపొందిస్తారు. భవనం ఎలివేషన్లు డిజైన్‌ చేసి 3డీ ప్రొజెక్షన్‌లో ఎక్కువ ఆకర్షణ ఉండేలా భవనాన్ని తీర్చిదిద్దనున్నారు. నిర్మాణంలో మామూలు ఇటుకలకు బదులు బయోమాస్ట్‌ విధానంలో కంప్రెస్డ్‌ హీటింగ్‌ ద్వారా తయారైన దృఢమైన ఇటుకలు వాడనున్నారు. కొంత భాగాన్ని సాధారణ విధానంలో నిర్మిస్తారు.

దీంతో నిర్దేశిత వ్యవధిలో నిర్మాణం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ప్రకటించిన తర్వాత నుంచి డిజైన్ ఎంపికకు రెండు నెలలు పట్టింది. పదికి పైగా ఆకృతులను పరిశీలించి, అధికారులతో 8 సార్లు సమావేశం నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డిజైన్​లో మార్పులు సూచించారు. అత్యుత్తమమైన డిజైన్​కి రెండు రోజుల క్రితం సీఎం ఆమోదం తెలిపారు.

ఆకృతి ఎంపిక కొలిక్కి రావడంతో భవన నిర్మాణానికి అంచనాలను అధికారులు రూపొందిస్తున్నారు. ఒకట్రెండు రోజుల్లో దానిపై స్పష్టత రానుంది. ఆ వెంటనే గుత్తేదారు ఎంపిక కోసం టెండర్ ప్రకటన జారీచేస్తారు. అంచనాలకు ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం వచ్చే కేబినెట్‌ ముందుకు తీసుకెళ్లనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. మంత్రిమండలి ఆమోదించగానే గుత్తేదారు ఎంపిక పూర్తిచేసి ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణపనులు ప్రారంభించాలని సర్కార్ భావిస్తోంది. వివిధ స్టార్టప్​లు, కంపెనీలు, పరిశోధనలు నిర్వహించే సంస్థలు, క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రభుత్వం ఇందులో స్థలాన్ని కేటాయిస్తుంది.

LTIMindtree in Amaravati Valley : మరోవైపు ఇప్పటికే అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధి, నిర్వహణలో భాగస్వామ్యం వహించనున్నట్లు ఎల్‌అండ్​టీ పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. గ్లోబల్‌ టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్, డిజిటల్‌ సొల్యూషన్స్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే తమ అనుబంధ సంస్థ ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ట్రీ ద్వారా సహకరించనున్నట్లు తెలిపింది సంస్థ అనుభవాన్ని క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నిర్మాణంలో వినియోగిస్తామని చెప్పింది.

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌కు ఆంధ్రప్రదేశ్​ కేంద్రంగా మారుతుందని సంస్థ తెలిపింది. ఏపీ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా అతిపెద్ద క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ క్వాంటమ్‌ సిస్టం 2ను ఐబీఎం సంస్థ ఏర్పాటు చేయనన్నట్లు పేర్కొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్, ఐబీఎంతో కలిసి ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పిస్తామని చెప్పింది. ఇందుకోసం అవసరమైన భవనాలు నిర్మిస్తామని చెప్పింది. ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయని వివరించింది. ఈ పార్కులో సాంకేతిక పరిశోధనలకు భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ (సీవోఈ) నిర్వహణలో ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ట్రీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సంస్థ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

