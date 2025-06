ETV Bharat / state

సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది - అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీ - QUANTUM VALLEY IN AMARAVATI

Quantum Computing Hub in Amravati ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 25, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 9:06 AM IST 4 Min Read

Quantum Computing Hub in Amravati : క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ సీఎం చంద్రబాబు ఈ మధ్య తరచూ చెప్తున్న అంశమిది. సామన్య ప్రజలకు ఇదేంటో తెలుసుకోవడం కష్టమే. 90వ దశకంలో ఇలానే చంద్రబాబు ఐటీ అంటే ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత ఐటీ విప్లవం సాధించిన ఫలితాలను ప్రతి ఒక్కరూ అందిపుచ్చుకున్న వారే. ఇప్పుడు భవిష్యత్ తరాల అవసరాల కోసం రాజధాని అమరావతి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసే క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలకనుంది. సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది - అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీ (ETV) అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయనున్న క్వాంటం వ్యాలీని డీప్‌టెక్‌హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌, అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఏఐ సెమీకండక్టర్స్‌, రక్షణ సాంకేతికతల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దబోతోంది. బహుళజాతి సంస్థలు, స్టార్టప్‌లు, ప్రముఖ అంతర్జాతీయ విద్యా సంస్థలను భాగస్వామ్యం చేయనుంది. పాలనలోనూ దీని అమలుకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌లో ఉన్న ఐటీ సాఫ్ట్‌వేర్‌ సేవలకు భిన్నంగా కటింగ్‌-ఎడ్జ్‌ పరిశోధన, హార్డ్‌వేర్ తయారీ, వినూత్న సాంకేతికతల ఆవిష్కరణలకు గాను అమరావతిలో ఈ కేంద్రం కానుందని సర్కార్ చెబుతోంది. ఇందుకోసం అమరావతిలో 50 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. 2026 జనవరి 1 వ తేదీన వ్యాలీని ప్రారంభించనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే ప్రకటించడం గమనార్హం. ఈ నెల 30న క్వాంటం మిషన్‌ పేరిట విజయవాడలో నిపుణులతో వర్క్‌షాప్‌ను సర్కార్ నిర్వహిస్తోంది. రూ.4000ల కోట్లతో సాంకేతికతల ప్రత్యేకతగా టవర్‌ను నిర్మించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించింది. డీప్‌టెడ్‌ వ్యాలీ ద్వారా ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా 1.5 మిలియన్‌ ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగాలు భవిష్యత్​లో వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ ఆంచనా వేస్తోంది. క్వాంటం సైంటిస్టులు, రీసెర్చర్లు, క్వాంటం సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు, క్వాంటం హార్డ్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు, క్వాంటం-అవేర్‌ డేటా సైంటిస్టులు, ఎంఎల్ ఇంజినీర్లు, సైబర్‌సెక్యూరిటీ నిపుణులు, డొమైన్‌ నిపుణులు, సిస్టమ్‌ ఇంజినీర్లు, కమర్షియలైజేషన్‌ ప్రొఫెషనల్స్‌ వంటి వాటిలో ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. Quantum Valley in Amaravati : ఏరోస్పేస్‌ రక్షణ రంగ తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రత్యేక జోన్‌లుగా వ్యాలీని అభివృద్ధి చేయడంపై సీఎం దృష్టి పెట్టారు. తద్వారా ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ల తయారీలో దిగ్గజ సంస్థలు హెచ్​ఏఎల్ వంటివాటి పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు అవకాశం ఉంటుందన్నది ఆయన ఆలోచన. క్వాంటం వ్యాలీలో ఏరోస్పేస్, క్షిపణి టెక్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ అభివృద్ధికి ఆవిష్కరణలు దోహదపడతాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంటోంది. ఇస్రో టెస్టింగ్‌ ల్యాబ్‌ డీఆర్డీఓ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స ఏర్పాటు కోసం సర్కార్ సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.

క్వాంటమ్ వ్యాలీ అమరావతికి గేమ్ ఛేంజర్: సీఎం సిలికాన్ వ్యాలీకి దీటుగా అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ: సీఎం చంద్రబాబు

Last Updated : June 25, 2025 at 9:06 AM IST