పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం- మహిళల వేషధారణలో పురుషులు

విజయనగరం పైడితల్లి పండగంటే ఉత్తరాంధ్రలో ఇంటింటికీ అంబరమే- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నెలరోజుల పాటు కనిపించే వేషధారణలు

Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2025
Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Pydithalli Ammavari Sirimanotsavam 2025 Vizianagaram : తల్లి దర్శనం అమోఘం, నయనానందకరం. అమ్మరూపం దేదీప్యమానం. అందరినోటా జై పైడితల్లి, జైజై పైడిమాంబ నామస్మరణే. ఆ అపురూప ఘట్టం చూసిన కనులదే భాగ్యం. తరించిన భక్తకోటి పుణ్యఫలం. తల్లి దర్శనం అమోఘం, నయనానందకరం. అమ్మరూపం దేదీప్యమానం. ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవం, విజయనగరం ప్రజల ఇలవేల్పు అయిన శ్రీ పైడితల్లమ్మ సిరిమాను ఘట్టం ప్రతి ఏడాది అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నెల రోజులపాటు విజయనగరమంతా ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడుతుంది. ఈ ఉత్సవాన్ని చూసేందుకు భక్తజనం లక్షలాదిగా తరలి వస్తుంటారు.

పైడిత‌ల్లి అమ్మవారు ఉత్సవ వీధుల్లో సిరిమాను : ఉత్తరాంధ్ర క‌ల్పవ‌ల్లి, విజ‌య‌న‌గ‌రం ప్రజ‌ల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం ఘ‌నంగా జ‌రుగుతాయి. సంప్రదాయ‌బద్దంగా పాల‌ధార‌, తెల్ల ఏనుగు, అంజ‌లి ర‌థం, బెస్తవారివ‌ల ముందు న‌డ‌వ‌గా, భ‌క్తుల జ‌య‌జ‌యద్వానాల మ‌ధ్య పైడిత‌ల్లి అమ్మవారు ఉత్సవ వీధుల్లో సిరిమాను రూపంలో ముమ్మారు ఊరేగి ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తారు. అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా సిరిమానుపై పైడిత‌ల్లి ఆల‌య ప్రధాన పూజారి భ‌క్తుల‌కు ద‌ర్శన‌మిస్తారు.

విజయనగరం పైడితల్లి పండగంటే ఉత్తరాంధ్రలో ఇంటింటికీ అంబరమే, మదిలో సంబరమే, జాతరలో భాగంగా ప్రధాన ఘట్టమైన సిరిమానోత్సవం ఒక ఎత్తయితే ఇక్కడ నెలరోజుల పాటు కనిపించే వేషధారణలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ప్రతి ఇంటి నుంచీ ఒకరు వేషధారణలో కనిపించడం ఆనవాయితీ. ఎక్కువ మంది పురుషులు మహిళల రూపులో ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. దాదాపు రెండున్నర శతాబ్దాల నుంచి ఈ తరహా వేడుక సాగుతోంది. ఈ నెల 7న ఉత్సవం జరగనుండగా. ఇప్పటికే వేషధారణలతో ఊరేగింపులు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

250 సంవత్సరాల నుంచి మొక్కులు : సిరిమానును గుర్తించాక తల్లికి చల్లదనం పేరుతో రెండు వారాల పాటు ఘటాల పూజలు సాగుతాయి. రోజుకో వీధిచొప్పున కదలి వెళతారు. వివిధ రకాల పూలతో అందమైన కుండలను ముస్తాబు చేసి, రంగులద్ది పసుపు, కుంకుమలు పూసి నెత్తిన పెట్టుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వారిని అమ్మవార్లుగా భావిస్తారు. మరోవైపు పురుషులంతా మహిళల్లా అలంకరించుకుని సిద్ధమవుతారు.

ముందు నృత్యాలు చేస్తూ ముందుకు కదులుతారు. పైడి తల్లిని శాంత పరిచేందుకు ఘటాలు సమర్పిస్తారు. పైడితల్లికి వేషధారణలంటే ఎనలేని ఇష్టమని స్థానికుల నమ్మకం. అందుకనే భక్తులు అందరూ వివిధ రూపాల్లో సిద్ధమవుంటారని వారు తెలుపుతున్నారు. దాదాపు 250 సంవత్సరాల నుంచి ఇలా మొక్కులు చెల్లిస్తున్నట్లు సిరిమాను ప్రస్తుత పూజారి బంటుపల్లి వెంకటరావు తెలిపారు.

ఈ మహోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచే కాకుండా, ఒడిశా నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలి వస్తారు. పూజారి రూపంలో సిరిమాను అధిరోహించిన అమ్మవారిని చూసేందుకు భక్తులు బారులు తీరుతారు. ఎత్తైన భవంతులపైకీ సైతం ఎక్కి సిరిమాను సంబరాన్ని కనులారా తిలకిస్తారు.

