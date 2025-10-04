తిరుమల స్వామివారి అభిషేకానికి పునుగు తైలం - ఎలా తీస్తారో తెలుసా?
శ్రీవారి అభిషేక తైలం పునుగు పిల్లుల స్వేదం-ఎస్వీ జూపార్కులో వీటికోసం ప్రత్యేక సంరక్షణా ఏర్పాట్లు
Published : October 4, 2025 at 6:55 PM IST
God Sri Venkateswara Loves The Sweat Oil of Cats : దేవదేవుడికి పునుగు పిల్లుల స్వేదమంటే (తైలం) ఎంతో ఇష్టం. తిరుమల శ్రీవారికి ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకంతో పాటు ఏడాదికోసారి పునుగు గిన్నె, కస్తూరి గిన్నె పేరుతో నిర్వహించే అభిషేక సేవలోనూ పునుగు తైలాన్ని వినియోగిస్తారు. ఈ తైలం కోసం పునుగు పిల్లులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేకంగా తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాలలో పెంచుతోంది.
ఈ తైలం తీసే విధానం : పునుగు పిల్లులకు పెరినియల్ గ్రంథులు ఉంటాయి. అవి నిత్యం చెమటలాంటి ద్రవం విసర్జిస్తాయి. ఆ సమయంలో రాళ్లకు, చెట్లకు శరీరాన్ని రాపిడి చేస్తాయి. వాటికి అంటుకున్న ద్రవం కొంత సమయం తరువాత గట్టిపడి జిగురుగా మారుతుంది. అదే పునుగు తైలం. ఎస్వీ జూపార్కులో ప్రతి గురువారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు సేకరించి, శుక్రవారం స్వామివారికి అభిషేకానికి ఉపయోగిస్తారు. వీటి పర్యవేక్షణకు ఇద్దరు జూ వైద్యులను నియమించారు.
- జూపార్కులో సంరక్షిస్తున్న పునుగు పిల్లులు : 5
- సంరక్షణ, నివాస స్థావరాల నిర్మాణానికి నిధులు : రూ.1.97 కోట్లు
గతంలోనే పునుగు పిల్లుల నివాస స్థావరాల అభివృద్ధి : మరోవైపు శ్రీవారి అభిషేకంలో ఉపయోగించే పునుగు తైలం కోసం శ్రీవేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాలలో పెంచుతున్న పునుగు పిల్లుల నివాస స్థావరాల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలోనే ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. జూపార్కులో ఇప్పటికే వాటి సంరక్షణకు ప్రత్యేకంగా భవనాలు (నాక్టనల్ హౌస్) నిర్మించారు. ఇంటీరియర్ అభివృద్ధిలో భాగంగా గుహలు, గబ్బిలాల స్థావరాలు, ప్రదర్శన బోర్డుల ఏర్పాటు, వాల్ పెయింటింగ్ వంటివాటి కోసం జూ అధికారులు పంపిన ప్రతిపాదనలకు 2024 డిసెంబరు 24 తేదీన జరిగిన సమావేశంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు అంగీకారం తెలిపింది. రూ.1.97 కోట్లతో కూడిన సదరు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నుంచి ఉత్తర్వులు సైతం వెలువడ్డ విషయం విదితమే.
పునుగు పిల్లులను గతంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గోశాలలో, పూజార్ల ఇళ్లలో పెంచేవారు. అటవీ చట్టం ప్రకారం వాటి పెంపకంపై నిషేధం ఉండటంతో గతంలోనే జూపార్కుకు వాటిని తరలించారు. అప్పటి నుంచి అరకొర వసతుల మధ్య అక్కడే సంరక్షిస్తూ వస్తున్నారు. వాటి మరణాలు తగ్గించి సంతానోత్పత్తిని పెంచేందుకు కొత్తగా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో సముదాయాన్ని నిర్మించాల్సి ఉంటుందని జూ అధికారులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన సంబంధిత అధికారులకు వివరించారు. ఇందులో భాగంగానే సెంట్రల్ జూఅథారిటీ అనుమతులతో జూపార్కులో ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇటీవల గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో అరుదైన పిల్లి జాతి జంతువు ప్రత్యక్షమైన సంగతి తెలిసిందే. తాడేపల్లి కొండపైన నుంచి ముగ్గురోడ్డులోని గొట్టిముక్కల లాజర్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ పిల్లిని చూసిన స్థానికులు తొలుత భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. స్థానికులు గుమిగూడటంతో ఆ జంతువు కూడా ఇంట్లోకి వెళ్లి, వస్తువుల మధ్య దాక్కుందని స్థానికులు తెలిపారు.