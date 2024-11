ETV Bharat / state

హంతకుడిని పట్టించిన పెళ్లిపత్రిక - 26ఏళ్ల తర్వాత కటకటాల్లోకి

MYSTERIOUS CASE SOLVE BY POLICE AT SATYA SAI DISTRICT ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

The wedding magazine that found the culprit: ఆరు నెలల వయసున్న కుమారుడిని అతి కిరాతకంగా గొంతు నులిమి హత్య చేసిన కన్నతండ్రిని కర్మసిద్ధాంతం వదల్లేదు. ఎవరికీ కనిపించకుండా సుదూర ప్రాంతంలో మారుపేరుతో కొత్త జీవితాన్ని ఆరంభించి హాయిగా కాలం గడిపేస్తున్నాడు. అయితే పాతికేళ్ల తరువాత కుమార్తె పెళ్లిపత్రిక మాత్రం నిందితుడిని పట్టించి కటకటాల్లోకి నెట్టింది. సోమవారం పుట్టపర్తి లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రత్న కేసు ఛేదించిన తీరును వివరించారు.

చిన్న కథ కాదు: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా గుడిబండ మండలం దిన్నెహట్టి గ్రామానికి చెందిన తిప్పేస్వామి తన భార్య కరియమ్మపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. 1998 సంవత్సరంలో దసరా రోజున గుడిలో పూజ చేయాలని 6 నెలల తన రెండో కుమారుడు శివలింగమయ్యను, భార్యను తిప్పేస్వామి ఆలయానికి వెంటబెట్టుకుని తీసుకెళ్లాడు. భార్య ప్రదక్షిణ చేస్తుండగా కొడుకును లాక్కొని సమీప మామిడి తోటలోకి తీసుకెళ్లాడు. ఆ సమయంలో కుమారుడిని గొంతు నులిమి హతమార్చి ఆ తరువాత గొయ్యి తీసి అందులో ఆ పసివాడ్ని పూడ్చి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. తన భర్త చేసిన ఈ ఘాతుకానికి అదే ఏడాది సరిగ్గా అక్టోబరు 18న గుడిబండ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో భార్య కరియమ్మ ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలించినా ఫలితం లేకపోయింది.

గంటల వ్యవధిలోనే పట్టుబడ్డ నిందితుడు - బెడిసికొట్టిన వ్యూహాలు