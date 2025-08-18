Punganur Cows Increasing in East Godavari: అడుగు అడుగున్నర ఎత్తు, ఇంచుమించు అంతే పొడవులో పుడతాయి బుజ్జిబుజ్జి దూడలు. ఎదిగిన తర్వాత కూడా రెండున్నర మూడు అడుగులకు మించని ఎత్తుతో చెంగుచెంగున దూకుతూ ఉంటాయి. చిత్తూరు జిల్లాలోని పుంగనూరు ఈ చిట్టి ఆవులకు ప్రసిద్ధి. అయితే వీటి సంతతి క్రమేణా తగ్గిపోతున్న క్రమంలో ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరిలోని కోనసీమ ప్రాంతం పుంగనూరు గోవులను అక్కున చేర్చుకుంది. ఈ ప్రాంతంలోని యువకులు, ఉన్నత విద్యావంతులు పుంగనూరు ఆవులు, దూడల పెంపకం కోసం ప్రత్యేక క్షేత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
మాచవరం, కేశనపల్లి, అమలాపురం, గుమ్మిలేరు, కె.పెదపూడి, తూర్పుపాలెం, బండారులంక, సమనస ఇలా సుమారు 25 ప్రాంతాల్లో పుంగనూరు దూడల పెంపకం కొనసాగుతోంది. ఈ జాతి దూడ ధర లక్ష నుంచి 5 లక్షల రూపాయల వరకు పలుకుతుండటం విశేషం. అమలాపురం గ్రామీణ మండలం సమనస గ్రామానికి చెందిన మంచిగంటి మణికంఠ రెండు సంవత్సరాల క్రితం పుంగనూరు నుంచి నాణ్యమైన ఆవులు, గిత్తలను తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇవి చిన్న పరిమాణంలో ఉండటంతో పోషణ ఖర్చు పెద్దగా ఉండదని, వాటిపై మక్కువతో పెంచుతున్నామని ఆయన చెప్పారు.
మలికిపురం మండలం కేశనపల్లికి చెందిన అడబాల లక్ష్మీనారాయణ అనే వ్యక్తి ఇంజినీరింగ్ చదివారు. ఈయనకు పుంగనూరు జాతి ఆవులన్నా, దూడలన్నా చాలా ఇష్టం. దీంతో వీటి అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆయన దగ్గర ఈ జాతికి చెందిన 6 ఆవులు, 6 దూడలు ఉన్నాయి. వీటి సంఖ్యను మరింత పెంచేందుకు బ్రీడింగ్ ఫామ్ ఏర్పాటు చేశారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా మాచవరానికి చెందిన వెంకటేశ్వరరావు అనే వ్యక్తి మినీ పుంగనూరు జాతికి చెందిన దూడలను పోషిస్తున్నారు. ఈయన దగ్గర ఉన్న దూడలు బాగా చిన్నవిగా ఉన్నాయి. వీటి పరిమాణం కేవలం అడుగున్నర మాత్రమే.
అంబాజీపేట మండలం కె.పెదపూడికి చెందిన నాగళ్ల సతీష్ ఆవుల కోసం ప్రత్యేకంగా షెడ్ నిర్మించారు. నాగళ్ల సతీష్ వద్ద ఉన్న ఆవుకు ఇటీవల 16 అంగుళాల దూడ జన్మించింది.
పుంగనూరు జాతి దూడల ప్రత్యేకత: ‘పుంగనూరు’ జాతి ఆవులు ఎత్తు తక్కువతో అధిక పోషక విలువలు కలిగిన పాలు ఇస్తాయి. ఈ జాతి ఆవులు రోజుకు 1.5 నుంచి 2 లీటర్ల పాలు ఇస్తాయి. వెన్నశాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు వీటిలో అధిక పోషక విలువలు ఉంటాయి. పేడ, మూత్రం సైతం ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉండటం వల్ల రైతులు ఈ జాతి ఆవులు, దూడలను కోరి మరీ తీసుకెళుతుంటారు. తక్కువ మేత ద్వారానే వీటిని పెంచవచ్చు. పుంగనూరు ఆవులు పేడ, మూత్రం నుంచి చేసిన జీవామృతాన్ని పూలు, పండ్ల సాగులో ఉపయోగిస్తే చీడపీడల నుంచి పంటలను కాపాడుకోవచ్చు.
