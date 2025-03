ETV Bharat / state

వివేకా పీఏ కృష్ణారెడ్డి పెట్టింది తప్పుడు కేసు - తేల్చి చెప్పిన పులివెందుల పోలీసులు - YS VIVEKA PA FALSE CASE

PULIVENDULA POLICE SAY CASE FILED BY VIVEKA PA KRISHNA REDDY IS FALSE ( ETV Bharat )