Pulivendula And Vontimitta ZPTC By Election: రేపు జరగనున్న పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కోసం అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పులివెందుల ఎన్నిక ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతుండటంతో పోలింగ్ కేంద్రాలన్నింటినీ సమస్యాత్మకమైనవిగా గుర్తించారు. వెబ్ క్యాస్టింగ్తో పాటు ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్తో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
కడప జిల్లాలోని పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఈనెల 12న పోలింగ్ జరగనుంది. పులివెందుల జడ్పీటీసీస్థానానికి 11 మంది బరిలో ఉండగా 15 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 10 వేల 600 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ స్థానానికి కూడా 11 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. 30 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 24 వేల మంది ఓటు వేయనున్నారు. పోలింగ్ కోసం అధికారులు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు రెండు మండల కేంద్రాల్లో పోలింగ్ సిబ్బందికి బ్యాలెట్ బాక్సులు, ఎన్నికల సామగ్రి అందజేయనున్నారు.
బ్యాలెట్ విధానంలో పోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా ఇప్పటికే రెండు మండలాల్లోని ఓటర్లకు స్లిప్పులు అందజేసే ప్రక్రియ 95 శాతం పూర్తయిందని కలెక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు. పులివెందుల ఎన్నికల ప్రచారంలో ఘర్షణలు తలెత్తడంతో ప్రత్యేక బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు. రెండు ప్రాంతాల్లో సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు గుర్తించి వెబ్క్యాస్టింగ్, సీసీటీవీలు ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
'గత ఎన్నికలలో జరిగినటువంటి అంశాలు అన్నీ, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ ఆధారంగా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట సరిహద్దుల్లో 15 చెక్పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆ 15 చోట్ల వెబ్క్యాస్టింగ్, సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది. అలాగే ఒంటిమిట్టలో వెబ్ క్యాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే వెబ్ క్యాస్టింగ్ ఇవ్వలేదో అక్కడ మైక్రో అబ్జర్వర్స్న్ని నియమించడం జరిగింది.' - శ్రీధర్, కలెక్టర్
ఎన్నికల నేపథ్యంలో కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ జిల్లాలోనే మకాం వేసి ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పులివెందులలో 700 మంది, ఒంటిమిట్టలో 700 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ తెలిపారు. పోలింగ్ ముగిసేవరకు స్థానికేతరులెవరూ ఉండకూడదని హెచ్చరించారు.
'ఒక ప్రాంతం నుంచి దాదాపు 5 లేదా 6 పోలింగ్ బూత్లను కలుపుతూ రూట్ మొబైల్స్గా డివైడ్ చేశాం. ఆ రూట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలను కవర్ చేస్తూ టీమ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రత్యేక బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశాం. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట రెండు మండలాలకు సంబంధించి పరిసర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 15 వరకు చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేసాం. ఓటు వేయ్యాలంటే కచ్చితంగా ఆ చెక్పోస్టులను దాటుకునే వెళ్లాలి.' - అశోక్కుమార్, ఎస్పీ
