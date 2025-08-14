ETV Bharat / state

పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ ఘన విజయం - డిపాజిట్​ కోల్పోయిన వైఎస్సార్సీపీ - PULIVENDULA ZPTC BY ELECTION RESULT

పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో వైఎస్సార్సీపీకి ఘోర పరాభవం - వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి హేమంత్‌రెడ్డిపై టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి ఘన విజయం

Pulivendula ZPTC Bypoll Result
Pulivendula ZPTC Bypoll Result (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 1:42 PM IST

Pulivendula ZPTC Bypoll Result : నాలుగు దశాబ్దాలుగా పులివెందులపై వైఎస్ కుటుంబం బిగించిన పట్టు సడలింది. అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా పాతింది. పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి ఘన విజయం సాధించారు. ఆమె వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి హేమంత్‌రెడ్డిపై 6035 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. లతారెడ్డికి 6,716 ఓట్లు రాగా హేమంత్​రెడ్డి 683 ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీంతో వైఎస్సార్సీపీకి డిపాజిట్ కూడా దక్కలేదు.

పులివెందులలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు, కాంగ్రెస్‌కు 100 లోపు ఓట్లు లభించాయి. ఈ స్థానానికి 11 మంది పోటీపడగా 74 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. మరోవైపు ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ ముందంజలో ఉంది. తొలి రౌండ్‌లో టీడీపీ అభ్యర్థి ముద్దుకృష్ణారెడ్డి 6269 ఓట్లు రాగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థికి 3175 ఓట్లు వచ్చాయి. మొత్తం 20,681 ఓట్లు పోలయ్యాయి.

కంచుకోటగా భావించే పులివెందులలోనే జగన్‌కు ఘోర పరాభవం ఎదురైంది. వైఎస్‌ హయాం నుంచి దాదాపు 4 దశాబ్దాల తర్వాత ఇక్కడ టీడీపీ అద్భుత విజయం సాధించింది. పులివెందులలో తొలిసారి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగిన పోలింగ్‌లో ఓటర్లు స్వచ్ఛందంగా ఓటేశారు. మొదటిసారి రక్తపాతం లేకుండా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగడంతో స్థానికులు పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు. ఇదే సమయంలో కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేశాయి.

Pulivendula Election Results : దాదాపు 40 ఏళ్ల పాటు పులివెందుల ప్రాంతంపై వైఎస్ కుటుంబం ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పాలించింది. ఇతరులు పోటీ చేయాలంటేనే భయపడేలా చేసింది. ఈ క్రమంలో పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలు ప్రారంభం నుంచి కూటమి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఘర్షణలకు తావులేకుండా చర్యలు చేపట్టింది. స్వేచ్ఛయుత పరిస్థితుల మధ్య 11 మంది నామినేషన్లు వేశారు. కానీ ప్రధానంగా పోటీ మాత్రం టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్యే నడిచింది.

పోలింగ్‌ సమీపిస్తున్న కొద్దీ వైఎస్సార్సీపీకి క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవాలు తెలిసొచ్చాయి. పోలింగ్‌ రోజూ ఘర్షలకు ఆ పార్టీ నేతలు శతవిధాల ప్రయత్నించారు. కానీ భారీ బందోబస్తు మధ్య జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు తరలివచ్చి తమ తీర్పు చెప్పారు. టీడీపీ అభ్యర్థిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారు. మరోవైపు అంతకుముందు ఓట్ల స్లిప్​లు కట్టలు కట్టేటప్పుడు ఓ స్లిప్ బయటపడింది. 30 ఏళ్ల తర్వాత ఓటు వేసినందుకు సంతోషంగా ఉందని ఓ ఓటర్ స్లిప్ రాసి బ్యాలెట్ బాక్సులో వేశాడు.

సంబరాలు చేసుకున్న శ్రేణలు : పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలో విజయంతో కడప హరిత హోటల్ వద్ద కూటమి శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకల్లో టీడీపీ నేతలు సవిత, మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి, బీటెక్ రవితో పాటు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పులివెందులలో ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని మంత్రి సవిత పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ఒకరోజు ముందు అక్కడి ప్రజలకు స్వేచ్ఛ లభించిందన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్‌ పులివెందుల కోటను బద్దలు కొడతామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. జడ్పీటీసీ గెలిచిన లతారెడ్డికి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఈ విజయానికి కష్టపడిన పార్టీ కార్యకర్తలకు సవిత కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగితే టీడీపీకి ఓట్లు వేస్తారనేందుకు ఈ ఎన్నికలు నిదర్శనమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ చేతుల్లో ఉన్న సిట్టింగ్‌ స్థానాలను గెలుచుకున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై నమ్మకంతో ప్రజలు విజయం కట్టబెట్టారని తెలిపారు. గతంలో పులివెందులలో ధైర్యంగా ఓట్లు వేసే పరిస్థితులు లేవని టీడీపీ నేత బీటెక్‌ రవి వివరించారు. ధైర్యంగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తామని ఓటర్లకు భరోసా ఇచ్చామన్నారు.

జగన్‌కు బుద్ధి చెప్పాలనే ప్రజల ఆలోచన : అప్పట్లో పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు రానీయకుండా చేశారని కానీ ఇవాళ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ప్రజలు ఓట్లు వేశారని బీటెక్ రవి అన్నారు. జగన్‌కు బుద్ధి చెప్పాలనే ప్రజల ఆలోచనతో పాటు ప్రభుత్వ పథకాలే టీడీపీ విజయానికి దోహదం చేసిందన్నారు. మరోవైపు పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నిక విజయంతో అనంతపురంలో సంబరాలు చేసుకున్నారు. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్‌ రాజు నివాళులర్పించారు.

'గతంలో పులివెందుల ఎన్నికలు అప్రజాస్వామ్యంగా జరిగాయి. ప్రస్తుతం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగాయి. పులివెందుల ప్రజలకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. అక్కడి ప్రజలు స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకున్నారు. ప్రజలు తమ ఓటుహక్కును ధైర్యంగా వినియోగించుకున్నారు. గతంలో నామినేషన్ వేయడానికి నాయకులు భయపడే పరిస్థితి. ఈసారి నేతలు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు వేశారని' బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యానించారు.

