Pulivendula ZPTC Bypolls : కొన్నిరోజుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది. స్వల్ప ఘటనలు మినహా పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల తెలుగుదేశం నేతలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి యత్నించగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎన్నికల్లో ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్న నేతలను ముందుస్తుగా గృహనిర్బంధం చేశారు. బ్యాలెట్ బాక్సులను కడపకు తరలించారు.
చెదురుమదురు ఘటనల మధ్య కడప జిల్లా పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికలు ముగిశాయి. టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి హేమంత్రెడ్డి సహా 11 మంది పులివెందుల ఉప ఎన్నికలో పోటీ పడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే కణంపల్లెలో ఇరు పార్టీల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణ తలెత్తింది. ఓటు వేసేందుకు వెళ్తున్న టీడీపీ కార్యకర్తలను వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం శ్రేణుల కారు అద్దాలు ధ్వంసం చేయగా టీడీపీ కార్యకర్తలు ప్రతిఘటించారు. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్న సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హంగామా సృష్టించారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టకుండా పోలీసులు కొందరు వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ నాయకులను ముందస్తు అరెస్ట్లు, గృహనిర్బంధాలు చేశారు. వేంపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సతీష్రెడ్డిని గృహనిర్బంధించారు. పులివెందులలో తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్రెడ్డి ముందస్తు అరెస్ట్ చేసి ఇడుపులపాయ ఆర్కే వ్యాలీ పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు.
MP Avinash Reddy Arrest : ఓటమి భయంతోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హంగామా సృష్టించారని టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి అన్నారు. తమ శ్రేణులు శాంతియుతంగా ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి అరెస్ట్ విషయంలో హైడ్రామా నెలకొంది. ఆయణ్ని అరెస్ట్ చేసి కడపకు తీసుకెళ్తుండగా ఎర్రగుంట్ల వద్ద ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన పోలీసు వాహనం నుంచి బలవంతంగా కిందకు దిగి బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు.
ఇదే అదనుగా పోలీసుల కళ్లుగప్పిన అవినాష్రెడ్డి పులివెందులకు పరారయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, ఎస్పీ అశోక్కుమార్ పులివెందుల వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయానికి వెళ్లి అక్కడ ఆయణ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎంపీ తీరుపై పోలీసులు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను ఉద్దేశించిన అవినాష్రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందని టీడీపీ, పోలీసులు ఇద్దరూ ఒకటేనని అన్నారు ఇద్దరితోనూ మనం పోరాటం చేయాల్సి వస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.
Vontimitta ZPTC Bypolls : ఒంటిమిట్టలో జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక చెదురుమదురు ఘటనల మధ్య ముగిసింది. ఇక్కడ టీడీపీ అభ్యర్థి ముద్దు కృష్ణారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఇరగం రెడ్డి సహా 11 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో నిలిచారు. చింతరాజుపల్లె, కొత్తపల్లి, మంటపం పల్లె, సలాబడు గ్రామాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఏజెంట్లపై వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు, నాయకులు జులుం ప్రదర్శించడం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. అక్కడకు చేరుకున్న మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి ఎదుటే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హంగామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు.
ఒంటిమిట్ట జడ్పీ పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలింగ్ కేంద్రంలోకి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చొచ్చుకెళ్లారు. ఎన్నికల కోసం ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీలు, కర్రలు తోసేసి లోపలికెళ్లి హంగామా సృష్టించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. మొత్తానికి స్వల్ప ఘటనలు మినహా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగియంతో యంత్రాంగం ఊపిరి పీల్చుకుంది. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోని ఉప ఎన్నికకూ ఈనెల 14న కౌంటింగ్ జరగనుంది.
