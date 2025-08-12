ETV Bharat / state

పులసా గో'దారి'లో నీ జాడెక్కడ - మాంసాహార ప్రియుల్లో నిరాశ - PULASA NOT FOUND IN GODAVARI

గోదావరికి 2 సార్లు వరద పోటెత్తినా ఎక్కడా కనిపించని పులస చేప జాడ - మత్స్యకారులకు చేపలు లభ్యం కాకపోవడంతో నిరాశగా వెనుదిరుగుతున్న మాంసాహార ప్రియులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read

Pulasa Fish Not Found in Godavari for Many Years: 'పుస్తెలమ్మి అయినా పులస తినాల్సిందే' అనే నానుడి గోదావరి జిల్లాల్లో ఉందంటే ఆ చేప ప్రత్యేకత అలా ఉంటుంది మరి. గతంలో గోదావరికి కొత్తనీరు రాగానే పులసల సందడి మొదలయ్యేది. మాంసాహార ప్రియులు వీటి కోసం తెల్లవారుజామునే నదీ తీరానికి చేరుకొని మత్స్యకారుల కోసం వేచి చూసేవారు. కొన్నేళ్లుగా గో‘దారి’లో పులస కనిపించడమే లేదు.

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ, పొట్టిలంక, పి గన్నవరం, బోడసకుర్రు, యానాం, రెబ్బనపల్లి, గోడితిప్ప గ్రామాల్లో గోదావరిలో దొరికే పులస చేపలకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. ఈ క్రమంలో మాంసాహారులు ఈ ప్రాంతాల్లో వేట సాగించే మత్స్యకారులకు ముందస్తుగా నగదు ఇస్తున్నారు. గోదావరి నదికి వరద ప్రభావం ప్రారంభమై 2 నెలలు కావస్తున్నా ఇప్పటివరకు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం వద్ద గోదావరిలో కేవలం 2 పులస చేపలు మాత్రమే మత్స్యకారులకు చిక్కాయి. వీటిని రూ.17 వేలు, రూ.22 వేలకు అమ్మారు. అప్పటి నుంచి మరెక్కడా వీటిజాడ లేదు.

గతంలో గోదావరికి ఎర్రనీరు రాగానే పులస చేపల సందడి మొదలయ్యేది. మాంసాహార ప్రియులు వేకువజామునే గోదావరి గట్ల వెంట కాపలా కాసి మరీ ఈ చేపలను కొనుగోలు చేసేవారు. కానీ గత కొన్నాళ్లుగా ఈ చేప జాడ లేదని, ఇంకా తమ వలలకు చిక్కడం లేదని మత్స్యకారులు వాపోతున్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటికే 2 సార్లు వరద పోటెత్తినా ఎక్కడా కనిపించకపోవడం గమనార్హం.

కారణాలు అనేకం: సముద్రంలో ఉండే విలస చేపలు సంతానోత్పత్తి కోసం గోదావరిలోకి ప్రవాహానికి ఎదురు ఈదుకుంటూ వస్తాయి. ఎర్ర నీటిలో ప్రవేశించిన తరువాత వీటిని పులసలుగా పిలుస్తారు. అయితే దీని ప్రత్యేక రుచి వల్ల అధిక డిమాండ్‌ ఏర్పడటంతో వీటి వేట యథేచ్ఛగా సాగింది. జల కాలుష్యంతో గుడ్లు పెట్టకుండానే వలలకు చిక్కడంతో సంతానం వృద్ధి చెందడం లేదని మత్స్యశాఖ జేడీ శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. ఇంక వీటిపై మత్స్యకారులకు అవగాహన కల్పించి పులస చేపలను సంరక్షించేలా చర్యలు చేపట్టాలని వివరించారు.

నిరాశగా వెనక్కి: 2 ఏళ్ల కిత్రం గోదావరిలో పులసలు విరివిగానే మత్స్యకారుల వలలకు చిక్కేవి. గతేడాది నుంచి వీటి లభ్యత పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. దీంతో ధర కొండెక్కి కూర్చుంది. ప్రతి రోజూ పులస చేపల కోసం గోడితిప్ప, బోడసకుర్రు గ్రామాల్లో గోదావరి ఒడ్డున జనాలు వేచి చూస్తున్నారు. వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తిరిగి వచ్చే వరకూ అక్కడే ఉంటున్నారు. తర్వాత చేపలు లభ్యం కాకపోవడంతో వారు నిరాశగా వెనుదిరుగుతున్నారు.

