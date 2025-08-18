Public Representative 125 Acres Srikalahasti: రక్షిత అటవీ భూమిలో రెవెన్యూ అధికారులు 20 సంవత్సరాల కిందట డీకేటీ పట్టాలు, పాస్పుస్తకాలు ఇచ్చేశారు. దీనిపై రెవెన్యూ, సర్వే, అటవీశాఖల అధికారులతో సంయుక్త సర్వే చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఇది రక్షిత అడవేనని నివేదికలో నిరూపితమైంది. దాంతో డీకేటీ పట్టాలు రద్దు చేసి భూమిని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన రెవెన్యూ యంత్రాంగం సంవత్సరాలుగా ఆలస్యం చేస్తోంది. ఇప్పుడు పాత పట్టాదారులను ముందు ఉంచి ఆ ప్రాంతంలోని కీలక ప్రజాప్రతినిధి రక్షిత అటవీ భూమినే ఆక్రమించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇదంతా తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో జరుగుతోంది. మిమ్మల్ని బదిలీ చేయించి నా పంతం నెగ్గించుకుంటానని సదరు ప్రజా ప్రతినిధి బెదిరిస్తున్నారు.
శుభ్రం చేసేందుకు వెళ్లగా అడ్డగింత: శ్రీకాళహస్తి మండలం ఇలగనూరు పరిధిలో 608 ఎకరాల రక్షిత అటవీ భూమి ఉంది. ఇందులో సింహభాగం ఎర్రచందనం చెట్లే ఉన్నాయి. భారతమాల పరియోజనలో భాగంగా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో మదనపల్లె - తిరుపతి జాతీయ రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. దీనికోసం భాకరాపేట ఘాట్ వద్ద 112.975 ఎకరాల అటవీ భూమిని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రత్యామ్నాయంగా శ్రీకాళహస్తి మండలం సింహాచలకండ్రిగలో 125 ఎకరాలు, ఏర్పేడు మండలం చింతలపాళ్యంలో 100.95 ఎకరాల్లో మొక్కలు నాటాల్సి ఉంది. ఇందుకోసం గుత్తేదారు సంస్థ డబ్బులు జమ చేసింది.
సింహాచలకండ్రిగలోని భూమిలో కంప చెట్లను శుభ్రం చేసేందుకు గత నెలలో అటవీశాఖ సిబ్బంది వెళ్లినప్పుడు కీలక ప్రజాప్రతినిధి ఆదేశాలతో ఆయన అనుచరుడు స్థానికులను రెచ్చగొట్టి తమకు 2008లో పట్టాలు ఇచ్చారని అడ్డుకున్నారు. ఆగస్టు నాటికి భూమిని చదును చేసి సెప్టెంబరు నాటికి మొక్కలు నాటాలన్నదే అటవీశాఖ అధికారుల ప్రణాళిక. అక్టోబరు - డిసెంబరులో ఇక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయి. కాబట్టి చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి. కానీ ఈ పనులకు ప్రజాప్రతినిధి అడ్డు పడుతున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లేఖ రాసినా స్పందించక: అటవీశాఖ భూమిలో రెవెన్యూ అధికారులు పట్టా ఇవ్వగా, అటవీశాఖ అధికారులు అభ్యంతరం తెలిపారు. దీని కారణంగా పట్టాదారులు హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. 2011, 2014లో కోర్టు వారికి వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో రెవెన్యూ అధికారులు కొన్ని పట్టాలు రద్దు చేసినా భూమిని వెనక్కి తీసుకోలేదు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2022లో అటవీశాఖ అధికారులు. దీనిపై శ్రీకాళహస్తి తహసీల్దారుకు లేఖ రాసినా, అప్పటి ప్రజా ప్రతినిధి ఒత్తిడి కారణంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇప్పుటికీ పరిస్థితి అలాగే ఉంది. ఖాళీగా ఉన్న 125 ఎకరాల భూమిపై కీలక నాయకుడు కన్ను పడటమే ఇందుకు కారణం. అందులో మొక్కలను నాటకపోతే తిరుపతిని రాయలసీమ, కర్ణాటకతో అనుసంధానించే మదనపల్లె-తిరుపతి జాతీయ రహదారి విస్తరణకు బ్రేకులు పడతాయి.
నాకేం చెప్పొద్దు - భూమిని వదిలేయండి: సింహాచలకండ్రిగ ప్రాంతంలోని భూమి జోలికి రావద్దని కీలక ప్రజా ప్రతినిధి అటవీ శాఖ అధికారులకు అల్టిమేటం జారీ చేశారు. వారి ఉద్యోగాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని మొక్కల పెంపకానికి, అడ్డు తగిలితే విషయం కేంద్రం వరకు వెళ్తుందని చెబుతున్నా ఆయన పట్టించుకోవడం లేదు. ‘మీరు నాకేం చెప్పొద్దు భూమిని వదిలేయండి’ అంటూ హుకుం జారీ చేశారు. ఆయన అనుచరుడు ‘సార్ను కలవండి. మీరు శ్రీకాళహస్తిలో తిరగాలనుకుంటున్నారా? లేదా?’ అంటూ వారిని హెచ్చరిస్తున్నారు.
55 ఎకరాల సరిహద్దులు గుర్తింపు - సజ్జల ఎస్టేట్లో కొనసాగుతున్న సర్వే
కాసులిస్తే అడ్డదారిలో అడవిలోకి - ప్రకృతి అందాల పేరిట అక్రమంగా వసూళ్లు