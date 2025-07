ETV Bharat / state

ప్రజాప్రతినిధుల అనర్హతపై నిర్ణయం త్వరగా తీసుకోవాలి: జస్టిస్‌ లావు నాగేశ్వరరావు - LECTURE ON CONSTITUTION OF INDIA

Published : July 28, 2025 at 11:46 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Public Lecture on Constitution of India in Vijayawada : ప్రభుత్వ సంస్థలు, వ్యక్తులు, అధికారులు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లావు నాగేశ్వరరావు అన్నారు. జవాబుదారీతనమే ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభమని దేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపేందుకు ఇది దోహదం చేస్తుందని సిటిజన్స్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సదస్సులో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం, రాష్ట్రంలో దేశంలో రాజకీయ, కార్యనిర్వాహక, న్యాయ వ్యవస్థల్లో ఉన్న లోపాలను ఎత్తిచూపిన ఆయన వీటన్నింటినీ సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అధికారులు రాజకీయ నేతల ప్రాపకం కోసం కాకుండా ప్రజల కోసం పనిచేయాలని అప్పుడే ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందని మాజీ ఎస్‌ఈసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రజాప్రతినిధుల అనర్హతపై నిర్ణయం త్వరగా తీసుకోవాలి: జస్టిస్‌ లావు నాగేశ్వరరావు (ETV)

భారత రాజ్యాంగం - జవాబుదారీతనం అనే అంశంపై విజయవాడ సిద్ధార్థ అకాడమీ ఆడిటోరియంలో సిటిజన్స్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. భారత రాజ్యాంగంలో జవాబుదారీతనం అంశంపై సుదీర్ఘంగా ఉపన్యసించిన జస్టిస్ లావు నాగేశ్వరరావు పలు అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను స్పష్టం చేశారు.