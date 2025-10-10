ETV Bharat / state

ఆందోళనగా ఈతరం యువతరం - ఒత్తిడిని ఎదుర్కోలేక ఆత్మహత్యలు

విద్యార్థులు, యువతనలో పెరుగుతున్న మానసిక సమస్యలు - తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఆత్మహత్యలు

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

October 10, 2025

Psychological Problems and Stress in Young Generation: మనిషికి శరీరంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. ఇటీవల కాలంలో ప్రధానంగా విద్యార్థులు, యువతను మానసిక సమస్యలు పీడిస్తున్నాయి. చదువుల ఒత్తిడిలో విద్యార్థులు, కెరీర్‌, ఉద్యోగాలు అంటూ యువత తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆందోళనతో కుంగిపోతున్నారు. ఆ సమస్యను కుటుంబ సభ్యులకూ చెప్పుకోలేక కొందరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈతరం ఎదుర్కొంటున్న ఈ పరిస్థితి అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇటువంటి వాటిని ముందుగానే గుర్తిస్తే నివారించవచ్చని వైద్యులు చెప్తున్నారు.

ప్రతి 100 మందిలో నలుగురు: మానసికంగా కుంగిపోతున్న ప్రతి 100 మందిలో నలుగురు బాధితులు ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆ రకమైన సమస్యలతో దాదాపు 100 మంది వరకూ ప్రతిరోజూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ప్రైవేట్‌కు వెళ్లే వారి సంఖ్య ఇందుకు రెట్టింపు ఉంటోంది. ఈ గణాంకాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఒక్క ప్రొద్దుటూరులో ఈ ఏడాది జులై వరకు 55 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. వీరిలో విద్యార్థులు, యువతే అధికంగా ఉన్నారు.

భయపెడుతోన్న ఘటనలు:

  • ఓ యువకుడు ఇటీవల ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. తీవ్రమైన ఆలోచనలు, ఒత్తిడి, భయంతో ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఎవరినైనా కత్తితో పొడవాలన్న ఆలోచనతో పాటు అలా చేస్తానేమో అనే భయం కూడా అతన్ని వెంటాడుతున్నట్లు తెలుసుకుని కౌన్సెలింగ్, చికిత్స అందించారు.
  • దువ్వూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి తనకు అతీత శక్తులు ఉన్నాయని, వాటితో ఎవరినైనా ఏమైనా చేయగలనని తరచూ చెబుతుండటంతో కుటుంబీకులు ఆందోళన చెందారు. మానసిక సమస్యగా భావించి ఆసుపత్రికి తీసుకురావడంతో వైద్యులు అతనికి తగిన చికిత్స అందించారు.
  • ప్రొద్దుటూరులో ఓ యువకుడు ఏకంగా తన తల్లినే కత్తితో గొంతు కోసి చంపాడు. అతను చాలా రోజులుగా మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ఇలా ముందుగానే గుర్తించొచ్చు: విపరీతమైన భయం, కోపం, సామాజిక కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండటం. స్నేహితులు, బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసిమెలిసి ఉండకపోవడం, నిరంతరం నిస్సహాయత భావం తదితర సమస్యలు ఉన్న వారు మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు గుర్తించవచ్చు. ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు, నిద్ర, ఆకలిలో మార్పులు, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలు రావడం, ఆ విషయం గురించి పదేపదే ఇతరులతో మాట్లాడటం. ఇటువంటి విషయాలను ముందుగానే గుర్తించి అవసరమైతే వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

కౌన్సెలింగ్‌తో నయం చేయవచ్చు: మానసిక సమస్యలకు చికిత్స అందుబాటులో ఉందని అలానే వాటికి మంచి మందులు కూడా ఉన్నాయని ప్రొద్దుటూరు మానసిక వైద్యురాలు కవితా ప్రసన్న చెప్తున్నారు. ప్రారంభ దశలో గుర్తించి సంప్రదిస్తే కౌన్సెలింగ్‌తో నయం చేయవచ్చని తెలిపారు మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రశాంతమైన వాతారణం కల్పించాలి కాని వారిని ఆందోళన, ఒత్తిడికి గురిచేయొద్దని కవితా ప్రసన్న సూచిస్తున్నారు.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN YOUTH STRESS IN YOUNG GENERATION

