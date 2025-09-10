ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్ న్యూస్! - స్వశక్తి సంఘాలతో రుణాలు

కరీంనగర్​ జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతున్న ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణాలు - జిల్లాలో పూర్తైన ఇల్లు ఒక్కటే! - లబ్ధిదారులకు రుణాలు - స్వశక్తి సంఘాల సహకారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 7:55 AM IST

2 Min Read
Loans for Indiramma Houses : గూడు లేని ప్రతి ఒక్కరికీ లబ్ధి చేకూరాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణాలు కరీంనగర్​ జిల్లాలో నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. పనులు వేగంగా జరిగేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇసుక తరలింపులో సడలింపులు ఇచ్చినా లబ్ధిదారుల ఆర్థిక సమస్యలతో నిర్మాణాలు మందగించాయి. ఈ సందర్భంలో స్వశక్తి సంఘాల ద్వారా రుణాలు అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. స్త్రీనిధి, బ్యాంకు లింకేజీ, గ్రామైక్య సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు రుణాలు ఇస్తున్నారు.

రుణం సులభంగా మంజూరు : -

  • కరీంనగర్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా 445 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.71.97 లక్షల రుణాలు ఇచ్చారు. ఇందులో స్త్రీనిధి ద్వారా రూ.18.28 లక్షలు, బ్యాంకు లింకేజీ ద్వారా రూ.38.19 లక్షలు, గ్రామైక్య సంఘాల ద్వారా రూ.15.50 లక్షలు పంపిణీ చేశారు.
  • ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల అవసరం మేరకు రుణాలు ఇచ్చేందుకు సెర్ప్‌ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. స్వశక్తి సంఘంలో సభ్యులు అయిన లబ్ధిదారులకు రూ.లక్ష వరకు ప్రత్యేకంగా అప్పు అందిస్తున్నారు.
  • తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళల పేరిట ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేస్తుండగా అన్ని గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ స్వశక్తి సభ్యులు ఉండటంతో రుణం సులభంగా మంజూరు అవుతోంది.

జిల్లాలో పూర్తైన ఇల్లు ఒక్కటే! : జిల్లాలో 10,735 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు కాగా ఇందులో పూర్తి స్థాయిలో కేవలం మల్యాల మండలంలో ఒకే ఒక నిర్మాణం పూర్తి అయింది. 7,197 నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు. ఇందులో 124 స్లాబ్‌ లెవల్‌, 279 లెంటల్‌ లెవెల్, 2,346 బేస్‌మెంట్‌ లెవెల్ వరకు పూర్తి అయ్యాయి. అంతకుముందు మండలానికి ఒక గ్రామాన్ని పైలెట్‌ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేసినా అన్ని చోట్లా నిర్మాణాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షలు చెల్లిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. బేస్‌మెంట్‌ పూర్తి అయ్యాక రూ.లక్ష, లెంటల్‌ లెవెల్‌ వరకు మరో రూ.లక్ష, స్లాబ్‌ పూర్తి అయిన తర్వాత రూ.2 లక్షలు, పనులు ముగిశాక మిగతా రూ.లక్ష బ్యాంక్ అకౌంట్​లో జమ చేయనున్నారు. ఇంటి నిర్మాణ వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసిన వెంటనే ప్రతి సోమవారం లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ అకౌంట్​లో నిధులు జమ చేస్తున్నారు.

లబ్ధిదారులకు రుణాలు మంజూరు : జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు వేగంగా పూర్తి చేసుకునేందుకు సెర్ప్‌ ద్వారా ప్రత్యేక రుణాలు అందిస్తున్నామని జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి రఘువరన్ అన్నారు. ఇందుకోసం గ్రామాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని, మహిళా సంఘాల తీర్మానం మేరకు స్త్రీనిధి, బ్యాంకు లింకేజీ, గ్రామైక్య సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు రుణాలు మంజూరు చేయనున్నారని అన్నారు. రుణం పొందిన మహిళలు ఇంటి నిర్మాణాలు త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు.

"జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు వేగంగా పూర్తి చేసుకునేందుకు సెర్ప్‌ ద్వారా ప్రత్యేక రుణాలు అందిస్తున్నాము. ఇందుకోసం గ్రామాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. మహిళా సంఘాల తీర్మానం మేరకు స్త్రీనిధి, బ్యాంకు లింకేజీ, గ్రామైక్య సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు రుణాలు మంజూరు చేయనున్నారు. రుణం పొందిన మహిళలు ఇంటి నిర్మాణాలు త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది."- రఘువరన్, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి

