Providing Employment And Digital Services to Women With Degrees in SHGs : పట్టణ స్వయం సహాయ సంఘాల సభ్యుల్లో డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు ప్రజలకు డిజిటల్ సేవలు అందించే లక్ష్యంతో పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (మెప్మా) ‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించింది. సీఎస్ఈ ఈ-గవర్నెన్స్ సర్వీసెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ తోడ్పాటుతో స్లమ్ లెవల్ సమాఖ్య (ఎస్ఎల్ఎఫ్) పరిధిలో ఒక కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్సీ) నెలకొల్పుతారు. వీటిలో మీసేవ కేంద్రాల్లో అందించే అన్ని రకాల ప్రభుత్వ డిజిటల్ సేవలు అందిస్తారు. త్వరలోనే ప్రారంభించనున్న వీటి ద్వారా పౌర సేవలు సులభం కావడంతో పాటు మహిళలకు స్వయం ఉపాధి లభించనుంది.
'డిజి లక్ష్మి’ పేరుతో కియోస్క్ సెంటర్లు : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వ్యాపార లైసెన్సులు, రేషన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తులు, ఇలా ప్రతి పనికీ డిజిటల్ సేవలు అవసరం అవుతున్నాయి. పట్టణ పేదలకు ఈ సేవలను చేరువ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ‘డిజి లక్ష్మి’ పేరుతో కియోస్క్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఒక్కో కేంద్రంలో డిగ్రీ చదివిన మహిళతో పాటు మరో ఇద్దరు అతివలకు ఉపాధి లభించనుంది.
ఆర్థికాభివృద్ధి దిశగా మహిళలు - 'డిజి'టల్ 'లక్ష్మి'తో ఎంతో ఉపయోగం
అందించనున్న సేవలు ఇవే
- త్వరలో ప్రారంభించనున్న కియోస్క్ సెంటర్లలో ప్రాథమికంగా 20 సేవలు అందనున్నాయి. దశల వారీగా వీటి సంఖ్య పెరగనుంది. ఆస్తిపన్ను, తాగునీటి రుసుములు, ప్రజల నుంచి వసూలు చేసే పన్నులను ఈ సెంటర్ల ద్వారా చెల్లించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
- స్వయం సహాయ సంఘాల సభ్యులు తీసుకున్న రుణాలకు సంబంధించిన వాయిదాలు, విద్యుత్తు బిల్లులు ఇక్కడ చెల్లించొచ్చు.
- బస్సు, రైలు టికెట్ల రిజర్వేషన్లు, ప్రభుత్వం ప్రకటించే వివిధ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను ఇక్కడ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయనున్నారు.
- మీసేవ కేంద్రాల్లో లభించే అన్ని రకాల సేవలు ఈ కియోస్క్ సెంటర్లలో లభించనున్నాయి. నిర్దేశిత రుసుము చెల్లించి సేవలు పొందవచ్చు.
874 కేంద్రాల ఏర్పాటే లక్ష్యం
- ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ, నంద్యాల, ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు, డోన్, నందికొట్కూరు, ఆత్మకూరు, ఆళ్లగడ్డ, గూడూరు పురపాలక సంఘాలు, బేతంచెర్ల నగర పంచాయతీలు ఉన్నాయి. మెప్మా పరిధిలో ఈ పది మున్సిపాల్టీల్లో 25,300 స్వయం సహాయ సంఘాలు ఉన్నాయి. 2,58,823 మంది సభ్యులున్నారు.
- 300 పేద కుటుంబాలకు ఒకటి చొప్పున కియోస్క్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. పది మున్సిపాల్టీల్లో 874 స్లమ్ లెవల్ సమాఖ్య (ఎస్ఎల్ఎఫ్)లలో కియోస్క్ సెంటర్లు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సెంటర్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన కంప్యూటర్, ప్రింటర్, స్కానర్, ఇతర పరికరాల కోసం బ్యాంకుల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు రుణం అందుతుంది.
- ఉమ్మడి జిల్లాలో 874 ఎస్ఎల్ఎఫ్లకు గాను ఇప్పటి వరకు 801 మంది డిజి లక్ష్మిలను మాత్రమే ఎంపిక చేశారు.
అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ తరహాలో - ఆన్లైన్లో డ్వాక్రా ఉత్పత్తులు