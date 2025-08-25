Three Phase Power Supply to Villages in AP: గ్రామాలకూ త్రీ ఫేజ్ ద్వారా అంతరాయం లేని విద్యుత్ సరఫరా అందించేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. దీని కోసం విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల పునర్వ్యవస్థీకరణ పథకం-ఆర్డీఎస్ఎస్ కింద ఫీడర్ల విభజన, కొత్త ఫీడర్ల ఏర్పాటు పనులను డిస్కంలు చేపట్టాయి. దీంతో సాంకేతిక నష్టాలు 9.9 శాతం తగ్గుతాయని విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయంలో ఏటా రూ.851 కోట్లు అదా అవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ఒక కిలోమీటర్ ఫీడర్ విభజన పనులు, అదనపు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటుతో విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయంలో యూనిట్కు 4 పైసల చొప్పున ఆదా అవుతుందని లెక్కగట్టారు.
3 డిస్కంల పరిధిలో వ్యవసాయ విద్యుత్ సరఫరాకు ప్రత్యేక ఫీడర్ల ఏర్పాటుతో పాటు ఓవర్లోడ్ ఉన్నవాటితో కలిపి 5783 ఫీడర్ల విభజన పనులు డిస్కంలు నిర్వహిస్తున్నాయి. దీంతో వ్యవసాయానికి ఆఫ్-పీక్ వేళల్లో విద్యుత్ అందించి, పీక్ డిమాండ్ సమయంలో వినియోగాన్ని నియంత్రించొచ్చు. విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఈ పనులకు డిస్కంలు సుమారు రూ.10 వేల కోట్లు వెచ్చిస్తున్నాయి. వ్యవసాయ కనెక్షన్లతో పాటు ఇతర వినియోగదారులకు విద్యుత్ సరఫరా అవుతున్న 4,845 ఫీడర్లను విభజిస్తున్నారు. తద్వారా గ్రామాల్లోని వినియోగదారులకు, అక్కడి చిన్న పరిశ్రమలకు అంతరాయం లేకుండా త్రీఫేజ్ విద్యుత్ అందించవచ్చని అధికారులు చెబుుతున్నారు. అదే సమయంలో వ్యవసాయానికి షెడ్యూల్ ప్రకారం కరెంటు ఇవ్వొచ్చు అని తెలిపారు.
40 నుంచి 50 శాతం పనులు పూర్తి: 11 కేవీ, 33 కేవీ ఫీడర్లపై అధిక లోడ్ కారణంగా తరచూ విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం కలిగి, సాంకేతిక నష్టాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ఫీడర్లు 938 ఉన్నాయి. విద్యుత్ సరఫరాలో సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఇప్పటికే 417 ఫీడర్ల విభజనను డిస్కంలు పూర్తిచేశాయి. మరో 173 ఫీడర్ల విభజన వివిధ దశల్లో ఉంది. ఇంకా 307 చోట్ల పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. ఫీడర్ పరిధి తక్కువగా ఉంటే, లోడ్ పెరిగినప్పుడు వెంటనే గుర్తించి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆర్డీఎస్ఎస్ పనులకు టెండర్లు పిలిచి, తర్వాత పట్టించుకోలేదు. దీంతో 3 డిస్కంలలో 20 నుంచి 30 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయాన్ని తగ్గించే క్రమంలో ఆర్డీఎస్ఎస్ పనులపై దృష్టి పెట్టింది. గుత్తేదారులతో చర్చించి పనులను వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటికే 40 నుంచి 50 శాతం పనులు పూర్తి అయ్యాయి. ఈ ఏడాదిలో మొత్తం పూర్తిచేయడంపై అధికారులు దృష్టిసారించారు.
