యువత చెడుదారి పట్టకూడదనే లక్ష్యంతో ఆర్మీ అభ్యర్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ
2016 నుంచి గ్రామంలోని యువతకు స్వచ్ఛంద శిక్షణ ఇస్తున్న వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు - 300 మందికి పైగా శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థులు - వారిలో 53 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక
Free Physical Training In Jagtial District : ఆయన ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు. తన సొంతూరి నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. నిత్యం పాఠశాలలో విద్యార్థులతో క్రీడా సాధన చేయించడమే కాకుండా రోజూ వేకువజామునే లేచి స్వగ్రామంలోని పాఠశాల బాట పడతారు. అక్కడ యువతకు దేహ దారుఢ్య శిక్షణ ఇస్తూ పోలీసు కానిస్టేబుల్, ఆర్మీలో ఎంపికయ్యేలా సన్నద్ధం చేస్తుంటారు. తన వద్ద శిక్షణ పొందిన వారిలో ఇప్పటివరకు పదుల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు సాదించారు.
ఉద్యోగం సాధించక ముందునుంచే : జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం తక్కళ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన గంగాసాగర్ ఇదే మండలంలోని తాటిపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయన పీఈటీగా ఉద్యోగం సాధించక ముందు 2016 నుంచే తన గ్రామంలోని యువతకు స్వచ్ఛంద శిక్షణ ప్రారంభించారు. గతంలో తరచూ 'స్వాధాయ పరివార్' తరగతులకు హాజరయ్యేవారు. తోటి వారికి సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్వగ్రామంలోని యువతకు స్థానిక ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో వివిధ రకాల వ్యాయామాలు చేయిస్తున్నారు.
రోజూ రెండు గంటలు శిక్షణ : గంగాసాగర్ ప్రతి రోజూ ఉదయం స్వగ్రామంలోని పాఠశాల మైదానంలో రెండు గంటల పాటు యువతీ యువకులకు దేహదారుఢ్య శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్మీ కొలువులో చేరాలనుకునే అభ్యర్థులకు 'పుల్ అల్', 1600 మీటర్ల పరుగు పందేన్ని 5.30 నిమిషాల్లో ఎలా చేరుకోవాలనే మెళకులవలు నేర్పిస్తున్నారు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి 1600 మీటర్ల రన్నింగ్, లాంగ్ జంప్, షార్ట్పుట్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. మల్యాల, పెగడపల్లి, గొల్లపల్లి మండలాల్లోని వివిధ గ్రామాల యువత తక్కళ్లపల్లి ఉన్నత పాఠశాలలోని మైదానానికి చేరుకుని గంగాసాగర్ శిక్షణలో ఆయా అంశాల్లో రాటుదేలుతున్నారు.
300 మందికి పైగా శిక్షణ : ఇప్పటివరకు దాదాపు 300 మందికి పైగా అభ్యర్థులు గంగాసాగర్ వద్ద ఉచిత శిక్షణ పొందారు. వారిలో 53 మంది అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలు సాధించారు. వీరిలో 30 మంది కానిస్టేబుళ్లుగా, 22 మంది ఆర్మీలో, ఒకరు నేవీలో కొలువులకు ఎంపిక కావడం విశేషం. శిక్షణకు అవసరమైన హర్డిల్స్, డంబెల్స్, లాడర్స్ను గంగాసాగర్ స్వయంగా నమకూరుస్తున్నారు. ఆర్మీ, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగ నియామక ప్రకటన వెలువడగానే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉద్యోగార్థులు తక్కళ్లపల్లికి వచ్చి ఆయన ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ప్రారంభిస్తారు.
యువత చెడు దారి పట్టకూడదన్నదే తన లక్ష్యం : యువత దురలవాట్ల బారిన పడకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలన్న ఆలోచనతో ఆర్మీ, కానిస్టేబుల్ నియామక సమయాలలో యువతీ, యువకులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నానని వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు గంగాసాగర్ అన్నారు. ప్రస్తుతం తాటిపల్లి పాఠశాలలో పీఈటీగా విధులు నిర్వహిస్తునే స్వగ్రామంలోని పాఠశాల మైదానంలో ప్రతి రోజు రెండు గంటలు దేహదారుఢ్య మెలకువలు నేర్పిస్తున్నాని తెలిపారు. యువత చెడు మార్గాలవైపు వెళ్లకుండా జీవితం స్థిరపడితేనే సమాజం ప్రశాంతంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
