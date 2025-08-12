ETV Bharat / state

ఆగ్నేయాసియాలో మొట్టమొదటి "తుల్సా-ప్రో" చికిత్స - ప్రారంభించిన కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ - PROSTATE CANCER TREATMENT AT KIMS

ఎటువంటి కోతలు ఆవసరం లేని చికిత్స - ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌, ప్రోస్టేట్ పెరుగుదల సమస్యకు విప్లవాత్మక చికిత్స - ట్రీట్​మెంట్ అయిన రోజే డిశ్చార్జ్

Prostate Cancer Treatment at KIMS
Prostate Cancer Treatment at KIMS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 7:42 PM IST

Prostate Cancer Treatment at KIMS : కిమ్స్ ఆసుపత్రుల ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బొల్లినేని భాస్కర్ రావు ఓ అత్యాధునిక పరికరాన్ని మంగళవారం ప్రారంభించారు. ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతను భారతదేశానికి పరిచయం చేయడంలో తాము గర్వంగా భావిస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. తుల్సా-ప్రో అనే అత్యాధునిక పద్ధతితో రోగులకు విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన తొలి ఆసుపత్రిగా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని సాధించిందన్నారు.

తూర్పున ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి పడమరలో టర్కీ వరకు వ్యాపించిన ప్రాంతంలో, తుల్సా-ప్రో అనే అత్యాధునిక పద్ధతితో స్థానిక ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, ప్రోస్టేట్ పెరుగుదల సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులను విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన తొలి ఆసుపత్రిగా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని సాధించింది. ఈ చికిత్సను డే కేర్ విధానంలో నిర్వహించారు. ఇప్పటివరకు బహ్రెయిన్, దుబాయ్, మారిషస్‌లకు చెందిన ముగ్గురు విదేశీయులు సహా 13 మంది రోగులను విజయవంతంగా చికిత్స చేశారు. దీని ద్వారా, భారత వైద్య రంగంలో పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి, వైద్య నైపుణ్య ప్రాముఖ్యతను కిమ్స్ ఆసుపత్రులు మరోసారి నిరూపించాయి.

ఆగ్నేయాసియాలో మొట్టమొదటి
ఆగ్నేయాసియాలో మొట్టమొదటి "తుల్సా-ప్రో" చికిత్స - ప్రారంభించిన కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ (ETV Bharat)

ఎటువంటి కోతలు ఆవసరం లేని చికిత్స : ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్‌, ప్రోస్టేట్ పెరుగుదల సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పురుషుల్లో వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. సాధారణంగా వీటి కోసం క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు అవసరమవుతాయి. అయితే, ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిగా కిమ్స్ ఆసుపత్రులు తుల్సా-ప్రో (ట్రాన్స్‌యూరేథ్రల్ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్లేషన్ ప్రోస్టేట్) సిస్టమ్‌ను పరిచయం చేశాయి. ఇది విప్లవాత్మకమైన ఎంఆర్ఐ మార్గదర్శకత్వం కలిగిన అల్ట్రాసౌండ్‌ ఆధారిత చికిత్సా విధానం. ఈ చికత్స ద్వారా ఎటువంటి కోతలు, కుట్లు అవసరం లేకుండా ఆస్పత్రిలో ఎక్కువ రోజులు ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. భారతదేశంలోనే కాకుండా మొత్తం ఆగ్నేయాసియాలో ఇదే మొట్టమొదటిగా నిలిచింది.

ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ కిమ్స్‌లో రోగులకు ప్రపంచంలోని తాజా వైద్య విధానాలను చేరవేయడంలో కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. తుల్సా-ప్రోతో ఇప్పుడు తాము ప్రోస్టేట్ చికిత్సలో సంపూర్ణ సేవలను అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇందులో సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స, రోబోటిక్ విధానాలు, రేడియేషన్​ థెరపీ, ఎటువంటి కోతలు ఆవసరంలేని చికిత్సలు ఒకే చోట లభిస్తాయని తెలిపారు.

అందరికీ ప్రయోజనకరంగా : అత్యంత ప్రమాద స్థితిలో ఉన్న రోగులకు అందించే వైద్య నైపుణ్యం, సేవల ప్రయోజనాలను కిమ్స్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సంబిత్ సాహు వివరించారు. ఈ శస్త్రచికిత్స రహిత విధానం గతంలో స్ట్రోక్, గుండె ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నవారికి, థైరాయిడ్ సమస్యలు, అరుదైన రక్త గ్రూపులు ఉన్న వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందన్నారు. ఈ చికిత్సలో కీలకమైన మందులు ఆపాల్సిన అవసరం ఉండదని చెప్పారు. రక్త మార్పిడి అవసరం లేకుండా ఉండడం వల్ల, మందుల పరస్పర ప్రభావాలు, రక్త మార్పిడి సంబంధిత సమస్యలు గణనీయంగా తగ్గుతాయన్నారు.

“ఈ శస్త్రచికిత్స రహిత విధానం గతంలో స్ట్రోక్, గుండె ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నవారికి, థైరాయిడ్ సమస్యలు, అరుదైన రక్త గ్రూపులు ఉన్న వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ చికిత్సలో కీలకమైన మందులు ఆపాల్సిన అవసరం ఉండదు. రక్త మార్పిడి అవసరం లేకుండా ఉండడం వల్ల, మందుల పరస్పర ప్రభావాలు, రక్త మార్పిడి సంబంధిత సమస్యలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.” - డాక్టర్ సంబిత్ సాహు, కిమ్స్ మెడికల్ డైరెక్టర్

అదే రోజు డిశ్చార్జ్ : కిమ్స్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్‌, యూరో-ఆంకాలజిస్ట్‌ అండ్ రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ లిఖితేశ్వర్ పల్లగాని మాట్లాడుతూ తుల్సా-ప్రోను లైంగిక సామర్థ్యాన్ని కాపాడే ఖచ్చితమైన ఎంఆర్ఐ మార్గదర్శక రోబోటిక్ విధానంగా వర్ణించారు. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ చికిత్స పొందుతున్న రోగుల్లో ఇది తరచూ ముఖ్యమైన ఆందోళనగా కనిపిస్తుందని వివరించారు. ఈ పరికరాన్ని మూత్రనాళం ద్వారా ప్రవేశపెట్టి, ప్రోస్టేట్ కణజాలాన్ని లోపల నుంచే తొలగిస్తారని తెలిపారు. రోగులను అదే రోజు డిశ్చార్జ్ చేస్తారని అన్నారు.

వీరికి అనుకూలమైన చికిత్స : కన్సల్టెంట్ యూరో-ఆంకాలజిస్ట్‌ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ సర్జన్ డాక్టర్ వై.ఎం. ప్రషాంత్ మాట్లాడుతూ తుల్సా-ప్రో ప్రోస్టేట్ ఆకృతిని, పనితీరును కాపాడుతుందన్నారు. ఇది ముఖ్యంగా వృద్ధ రోగులకు, మధుమేహం, రక్తపోటు ఉన్నవారికి, శస్త్రచికిత్స ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన చికిత్స అని పేర్కొన్నారు.

కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పి : ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ యూరాలజీ, శస్త్రచికిత్స బృందంలోని ప్రముఖులు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మున్నా, డాక్టర్ కె.వి.ఆర్. ప్రసాద్, డాక్టర్ నీల్ నరేంద్ర త్రివేది తదితరులు హాజరయ్యారు. తుల్సా-ప్రోను పరిచయం చేయడంతో, కిమ్స్ ఆసుపత్రులు ప్రోస్టేట్ చికిత్సలో ఆసియా వ్యాప్తంగా కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పాయి. ఇది సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్సకు సురక్షితమైన, ప్రభావవంతమైన, ప్రపంచ స్థాయి ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తోంది.

