ETV Bharat / state

మారనున్న హైదరాబాద్​-చెన్నై హైస్పీడ్​ రైలు మార్గం? - ఆ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వే పక్కనే నిర్మించాలని సీఎం సూచన

మారనున్న హైదరాబాద్​-చెన్నై హైస్పీడ్​ రైలు మార్గం - మరోవైపు హైదరాబాద్​-బెంగళూరు ఎలైన్​మెంట్​ విషయంలోనూ పలు సూచనలు - ఇటీవల రైల్వే అధికారులతో జరిగిన సమావేశం

Hyd To Chennai High speed Train Corridor
Hyd To Chennai High speed Train Corridor (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 8:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HYD To Chennai High speed Train Corridor : హైదరాబాద్‌ నగరం నుంచి చెన్నైకి ప్రతిపాదిత హైస్పీడ్‌ రైలు కారిడార్‌ ప్రాజెక్టు ఎలైన్‌మెంట్‌ మారనుంది. ప్రస్తుత విజయవాడ నేషనల్​ హైవే మార్గంలో నిర్మించాలని రైల్వేశాఖ ప్రతిపాదించగా దాన్ని మార్చాలని సెప్టెంబరు 11వ తేదీన దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది. ఫ్యూచర్‌సిటీ నుంచి అమరావతికి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే ప్రాజెక్టు వస్తున్న నేపథ్యంలో అదే రూట్​లో హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ రైలు ప్రాజెక్టు ఉండాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి చెప్పారు. దీనికి జీఎం అనుమతి వచ్చాక సర్వే ప్రారంభమవ్వనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మరోవైపు హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు ఎలైన్‌మెంట్‌ విషయంలోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు సూచనలు చేసింది.

మూడు రాష్ట్రాలు రూ.3.30 లక్షల కోట్లు : హైదరాబాద్‌ నగరం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​ మీదుగా కర్ణాటకలోని బెంగళూరు వరకు హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌కు రూ.1.44 లక్షల కోట్లు, హైదరాబాద్‌ నుంచి ఏపీ మీదుగా తమిళనాడులోని చెన్నై వరకు కారిడార్‌కు రూ.1.86 లక్షల కోట్లు మొత్తం రూ.3.30 లక్షల కోట్ల ఖర్చవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌-చెన్నై మార్గంలో :

రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదన: హైదరాబాద్‌-శంషాబాద్‌- నార్కట్‌పల్లి- సూర్యాపేట- ఖమ్మం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోని అమరావతి మీదుగా చెన్నైకి.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది : శంషాబాద్‌ నుంచి మిర్యాలగూడ ప్రాంతం వైపుగా అమరావతికి నిర్మించే గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే ఎలైన్‌మెంట్‌ పక్కనుంచి.

హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు రూట్​లో :

రైల్వే ప్రతిపాదన: హైదరాబాద్‌- శంషాబాద్‌- మహబూబ్‌నగర్‌-వనపర్తి రోడ్‌ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు-డోన్, గుత్తి మీదుగా బెంగళూరుకు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది : హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ దగ్గరి దారి కావాలని కోరింది. శ్రీశైలానికి ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌తో నేషనల్​ హైవే వస్తుంది. హైస్పీడ్‌ రైలు కారిడార్‌ను శ్రీశైలం మీదుగా చేపట్టాలని కోరింది. దీనిపై అధ్యయనం చేసిన రైల్వే శాఖ ఈ నిర్మాణం వ్యయప్రయాసలతో కూడుకున్నదని భావిస్తున్నట్లుగా తెలిసింది.

సికింద్రాబాద్‌ నుంచి 4 లైన్ల అంతర్రాష్ట్ర రైలు మార్గం : రాష్ట్రం నుంచి మొదటిసారిగా 4 లైన్ల అంతర్రాష్ట్ర రైలుమార్గం నిర్మాణం కానుంది. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన దిల్లీలో ఇటీవల జరిగిన కేబినెట్ ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ రూ.12,318 కోట్ల విలువైన 4 రైల్వే ప్రాజెక్టులను ఆమోదించింది. అందులో సికింద్రాబాద్‌ (సనత్‌నగర్‌) - వాడి మధ్య మల్టీ ట్రాకింగ్‌ నిర్మించేందుకు కేంద్రం గ్రీన్​సిగ్నల్​ ఇచ్చింది. రూ.5,102 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే ఈ ప్రాజెక్టును ఐదేళ్ల కాలవ్యవధిలో పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఇందుకోసం నిధులు కేటాయించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం ఈ మార్గంలో డబుల్‌ ట్రాక్‌ ఉంది. కేంద్రం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో మూడో, నాలుగో మార్గం (క్వాడ్రాప్లింగ్‌) పనులను చేపట్టనున్నారు. ఇది పూర్తయినట్లయితే తెలంగాణ నుంచి నుంచి ముంబయి వైపు రైళ్లు వడివడిగా పరుగులు పెట్టనున్నాయి. మరిన్ని కొత్త రైళ్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

రద్దీ మార్గం : సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్​ నుంచి మహారాష్ట్రలోని పుణెకు వెళ్లే శతాబ్ది ఎక్స్‌ప్రెస్‌ సహా ముంబయి వెళ్లే హుస్సేన్‌సాగర్, ఎల్‌టీటీ ముంబయి తదితర ట్రైన్లు వికారాబాద్, వాడి రూట్​లో రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. ఈ మార్గం నిత్యం 122 శాతానికిపైగా ఆక్యుపెన్సీ రేషియోతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. ఈ రూట్​లో అనేక సిమెంటు పరిశ్రమలు ఉండగా వివిధ ప్రాంతాలకు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, సిమెంటు, ఉక్కు రవాణా అవుతాయి.

ఇక 'హై స్పీడ్'​గా దూసుకుపోవచ్చు - కేవలం 4 గంటల్లోపే శంషాబాద్ to వైజాగ్

మంచిర్యాల నుంచి సికింద్రాబాద్‌కు వందేభారత్‌ రైళ్లు - 3 గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH SPEED TRAIN CORRIDOR IN TGహైదరాబాద్ చెన్నై రైలు కారిడార్TG GOVT ON HIGH SPEED RAIL CORRIDORHIGH SPEED TRAIN CORRIDORHIGH SPEED TRAIN CORRIDOR IN HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.