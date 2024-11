ETV Bharat / state

త్వరలోనే విజయవాడకు మెట్రో రైలు - కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Proposals to Central Govt to set up Vijayawada Metro : రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధిలో భాగంగా గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో విజయవాడ మెట్రో ప్రతిపాదనలు పట్టా లెక్కితే తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దానికి ఉరేసింది. అమరావతి మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్‌ను ఏపీ మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్‌గా పేరు మార్చింది. విజయవాడలో ఎలాంటి మెట్రో ఏర్పాటు చేయలేదని కార్యాలయాన్ని విశాఖకు తరలించింది. మెట్రో ప్రాజెక్టు ఆధారిత భారత్‌ హెవీ వెహికల్‌ లిమిటెడ్(BHVL), ఇతర సంస్థలూ తమ కార్యాలయాలను తరలించేశాయి. విజయవాడ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు తిరిగి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఊపిరి పోయనుంది. రాజధాని పనులు ఊపందుకోవడం, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిపై నగరవాసులు ఆశలు పెంచుకోవడంతో మెట్రో ప్రాజెక్టు తొలిదశకు ప్రాణం పోస్తూ పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ కేంద్రానికి మరోసారి ప్రతిపాదనలు అందించారు.

తొలి దశలో రెండు కారిడార్లు! : తొలి దశలో 38.40 కిలోమీటర్లు మేర రెండు కారిడార్లు నిర్మిస్తారు. గత ప్రతిపాదనల్లో ఒక కారిడారు పీఎన్‌బీ (Pandit Nehru Bus Station) నుంచి గన్నవరం వరకు (ఏలూరు రోడ్డు వెంట), మరో కారిడార్‌ పీఎన్‌ బస్టాండ్​ నుంచి పెనమలూరు వరకు నిర్మిస్తారు. అప్పట్లో భారీ కసరత్తు చేసి భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చి టెండర్లు పిలిచారు. అంతలోనే ఎన్నికలు రావడం వైఎస్సార్సీపీ గద్దెనెక్కాక అన్నీ ఆపేసింది. భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌ ఉపసంహరించి డీపీఆర్‌లూ (DPR) బుట్టదాఖలు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అయితే అసలు ప్రతిపాదనలే పంపలేదు.

విజయవాడ మెట్రో స్థానంలో తేలికపాటి మెట్రో ప్రాజెక్టు చాలని జగన్​ సర్కార్​ ఆమోదించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను సిస్ట్రా-రైట్స్‌ సంస్థకు అప్పగించగా 2019 ఏప్రిల్‌లో డీపీఆర్‌ అందించారు. విజయవాడ, అమరావతిలో కలిపి 85 కిలోమీటర్లు లైట్‌మెట్రో నిర్మించాలని గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించారు. ఇందుకు రూ.17,500 కోట్లు పైగా అవసరమని అంచనా వేసింది. తొలిగా విజయవాడలో 38.5 కిలోమీటర్లు నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. తర్వాత పరిణామాల్లో మెట్రో (Metro) ఆవశ్యకత గుర్తించి నాటి సీఎం చంద్రబాబు అధ్యయనానికి నాటి మంత్రి నారాయణ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని విదేశాలకు పంపారు. వివిధ మెట్రో ప్రాజెక్టులు పరిశీలించిన కమిటీ తేలిక పాటి మెట్రో సముచితమని నిర్ణయించింది.

మొదటి దశలో :

కారిడార్‌-1: గన్నవరం నుంచి పీఎన్‌బీఎస్‌ వరకు (Gannavaram to PNBS) 26 కిలోమీటర్లు నిర్మిస్తారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం సమీపంలో 3 కిలోమీటర్లు భూగర్భంలో నిర్మిస్తారు. దీనిలో ఒక స్టేషన్‌ను ఏర్పాటు చేస్తారు.