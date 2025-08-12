Metro Expansion in Hyderabad : హైదరాబాద్లో రోజువారీ రాకపోకలు సాగిస్తున్న వారిలో ప్రజారవాణాను వినియోగిస్తున్నవారు 28శాతం ఉన్నారు. అందులో 3శాతం మంది మెట్రోను ఉపయోగిస్తున్నారు. రద్దీ నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత వాహనాల వాటా పెరుగుతున్నట్లు హెచ్ఎండీఏ, లీ అసోసియేట్స్తో చేపట్టిన సర్వేలో వెల్లడైంది. నానాటికి జటిలంగా మారుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యకు మెట్రో సేవలు విస్తరించడమే పరిష్కారమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియాలు 2050 నాటికి ఏ ప్రాంతంలో మెట్రో అవసరం ఉందన్న నివేదికను సమగ్ర రవాణా ప్రణాళిక సీఎంపీలో హెచ్ఎండీఏ, లీ అసోసియేట్స్తో కలిసి రూపొందించింది. 30 మార్గాల్లో మెట్రోరైలు విస్తరణ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.
శివారు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు : నగరంలో ప్రస్తుతం మూడు మార్గాల్లో 69.2 కి.మీ. మెట్రోరైలు మార్గం ఉంది. 2030 నాటికి ఎనిమిది మార్గాల్లో విస్తరణకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలను కొంతవరకు మెట్రో పరిమితం చేసింది. ఇప్పుడు ఆ సమస్య శివారు ప్రాంతాలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ట్రాఫిక్ సమస్యలపై స్టడీ ఆధారంగా దశల వారీగా అవసరమయ్యే మెట్రోరైలు మార్గాలను సీఎంపీలో ప్రతిపాదించారు.
2040 నాటికి ఇంతవరకు మెట్రో పొడిగిస్తారు :
- మెట్టుగూడ - మల్కాజిగిరి - ఈసీఐఎల్ చౌరస్తా - 8కి.మీ.
- పటాన్చెరు - ఇస్నాపూర్ - 6కి.మీ.
- హయత్నగర్ - బాటాసింగారం - 15కి.మీ.
- ఎంజీబీఎస్ - అంబర్పేట్- ఉప్పల్ - ఘట్కేసర్ - బీబీనగర్ - 35కి.మీ.
- అమీర్పేట - ఫతేనగర్ - బాలానగర్ - దుండిగల్ చౌరస్తా - 20కి.మీ.
- లక్డీకాపూల్ - గచ్చిబౌలి - మియాపూర్ - బాచుపల్లి 25కి.మీ.
- ఆరాంఘర్ -రేతిబౌలి - 10కి.మీ.
- ఓఆర్ఆర్ నానక్రాంగూడ - శంషాబాద్ విమానాశ్రయం - 25.4 కి.మీ.
- ఓఆర్ఆర్ శంషాబాద్ కూడలి - పెద్ద అంబర్పేట కూడలి - 40కి.మీ.
- ఓఆర్ఆర్ పెద్దఅంబర్పేట - మేడ్చల్ జంక్షన్ - 45కి.మీ.
- ఓఆర్ఆర్ మేడ్చల్ - పటాన్చెరు జంక్షన్ - 30కి.మీ.
- ఓఆర్ఆర్ పటాన్చెరు- నార్సింగి జంక్షన్ - 23కి.మీ.
ప్రస్తుతం సిటీలో రోజువారీ అవసరాల కోసం 1.53 కోట్ల ట్రిప్పులు బస్సులు, ఆటోలు, కార్లు, మెట్రోలో ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. 2050 నాటికి 4.2 కోట్లకు ప్రయాణాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నివేదిక సూచించింది. ఇందులో బోయిన్పల్లి-బాలానగర్ మెట్రో - హైటెక్సిటీ 14కి.మీ., విప్రో సర్కిల్ - బీహెచ్ఈఎల్ 11.2కి.మీ, హబ్సిగూడ-నాచారం-చర్లపల్లి-ఓఆర్ఆర్ ఘట్కేసర్ 17.7కి.మీ, నానల్నగర్-లంగర్హౌస్-అప్పా-మొయినాబాద్ 21కి.మీ, మలక్పేట మెట్రో-ఒవైసీ ఆసుపత్రి 4.5కి.మీ, ఈసీఐఎస్-కీసర 12.6కి.మీ మార్గాల కోసం ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
విస్తరణకు ప్రయాణికుల ఎదురుచూపులు : మరోవైపు గ్రేటర్ పరిధిలో చాలా వరకు మెట్రోస్టేషన్లలో లాస్ట్మైల్ కనెక్టివిటీ సమస్య వేధిస్తోంది. ఎల్బీనగర్, మియాపూర్, మెట్టుగూడ, హైటెక్ సిటీ, రాయదుర్గం, దుర్గం చెరువు స్టేషన్ల మినహా ఇతర స్టేషన్ల నుంచి గమ్యస్థానాలు చేరుకునేందుకు సదుపాయాలు లేవు. దీంతో ప్రయాణికులు రాత్రిళ్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మెట్రో విస్తరణకు వేచి చూస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానాలకు మెట్రో చేర్చుతుంది. దీంతో రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వారందరూ మెట్రోలోనే వెళ్తుంటారు. ముఖ్యంగా దూరప్రాంతాల్లో పనులు చేసేవారు మెట్రో ఆప్షన్ ఎంచుకుంటున్నారు. అలాంటి వారు కనెక్టివిటీ సమస్యతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. త్వరగా విస్తరణ పూర్తయ్యి పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందుబాటులోకి రావాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
