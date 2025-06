ETV Bharat / state

పెద్ద పులుల కోసం ఊరిని ఖాళీ చేసిన ఆదివాసీలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తొలిసారి - PROJECT TIGER

Project Tiger Success ( ETV Bharat )

Published : June 5, 2025

Project Tiger Success : పెద్దపులుల ఆవాసం కోసం అడవిలోని ఆదివాసీల గ్రామాలను బయటకు తరలించడం సక్సెస్​ అయింది. తొమ్మిదేళ్ల క్రితం 2016లో ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టు టైగర్​ విజయవంతమైంది. ఇలా ఆదివాసీలను అడవి నుంచి బయటకు పంపించడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇదే తొలిసారి. ఇలా తరలించిన ఆదివాసీల జీవనోపాధికి వ్యవసాయ భూములను కేటాయిస్తూ వాటికి పట్టాలను సైతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించింది. ఇలా ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన తరలింపు ప్రక్రియ విజయవంతం కావడంతో కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వులోనే మరికొన్ని గ్రామాలతో పాటు అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వులోని గ్రామాల తరలింపుపై అటవీశాఖ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. మైసంపేట, రాంపూర్​ సహా పలు గ్రామాలు కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వులోని ప్రధాన ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. అడవి మధ్యలో జనసంచారం ఉండటంతో పులులు స్థిరపడటం లేదు. ఈ కారణంతోనే గ్రామాలను తరలించి, అక్కడ గడ్డిభూములను అటవీశాఖ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇక్కడ మరో విశేషం ఏంటంటే రెండు గ్రామాల ఆదివాసీలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడంతో పని అంతా సాఫీగా పూర్తి అయింది. ఇప్పుడు ఆ పెద్దపులుల స్థిర నివాసం కోసం మైసంపేటలో 50 హెక్టార్లు, రాంపూర్​లో 20 హెక్టార్లలో గడ్డిభూములను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. గతంలో గ్రామాల తరలింపు ఇలా : 2017లో అప్పటి నిర్మల్​ జిల్లా కలెక్టర్​ నేతృత్వంలోని జిల్లా స్థాయి కమిటీ కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వు కోర్​ ఏరియా నుంచి మైసంపేటలోని 105, రాంపూర్​లోని 37 ఇలా మొత్తం 142 కుటుంబాలకు పునరావాసం కల్పించాలని అనుకుంది. ఇందుకు 112 హెక్టార్ల అటవీ ప్రాంతాన్ని డీనోటిఫై చేసింది. తర్వాత పునరావాసంలో భాగంగా ఇళ్లు నిర్మించడమే కాకుండా కమ్యూనిటీ హాల్​, ఓవర్​హెడ్​ ట్యాంక్​, రహదారులు, అంగన్​వాడీ భవనం, తాగునీరు, విద్యుత్​, డ్రైనేజి తదితర మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు.

