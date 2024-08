ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన కోదండరాం, అమీర్‌ అలీఖాన్‌ - Governor Quota MLC Appointment

By ETV Bharat Telangana Team

Kodandaram and Amir Ali Khan sworn in as MLCs ( ETV Bharat )