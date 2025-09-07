'బస్తాల్లో యూరియా' దొరకట్లేదా? - 'సీసాల్లోని యూరియా' ఉందిగా!
నానో యూరియా వాడకం పెరగాలి - దీంతో పంటలకు, అన్నదాతలకు మేలు - బస్తాల యూరియా, డీఏపీ వాడకం తగ్గించాలి - వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ
Published : September 7, 2025 at 8:03 PM IST
Nano Urea Fertilizer Benefits Farmers : ఇప్పుడు పంటలకు చీడపీడలు పడితే రసాయనిక ఎరువులు జల్లేస్తాం. కానీ వాటి వల్ల తినే మనకు, భూమికి భవిష్యత్తులో హానికరం. మారుతున్న వ్యవసాయపు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అన్నదాతల్లోనూ మార్పు రావాలి కానీ ఇలా ప్రతి చిన్నదానికి రసాయనాల పిచికారే అంటే భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడినట్లే. ఈ విషయాన్ని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ అల్దాస్ జానయ్య తెలిపారు. అన్నదాతల్లో మార్పుతో పాటు, నేల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు.
ఏటా ఎరువుల వినియోగంతో అనర్థాలు పెరుగుతున్న తరుణంలో వాటి నియంత్రణకు నానో యూరియాను వినియోగించాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు. బస్తాల్లో ఇచ్చే ఎరువు కంటే సీసాల్లో ద్రవరూపంలో ఉండే ఈ యూరియాతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. దీనిని రైతులకు మరింత అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు విస్తృత పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. రాష్ట్రంలో యూరియా డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో ఎరువుల నియంత్రణపై మాట్లాడారు.
అతిగా వాడకంతో భూసారానికి పెద్ద దెబ్బ : యూరియా వేస్తే పంట ఎదుగుతుందని, అధిక దిగుబడి వస్తుందనే నమ్మకం అన్నదాతల్లో ఉండిపోయింది. వానాకాలం, యాసంగి సీజన్లలోనూ వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, కంది, వేరుసెనగ, ఇతర కూరగాయల పంటలకు మిగతా రసాయనాల కంటే యూరియానే అధికంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒక ఎకరానికి 2 నుంచి రెండున్నర బస్తాలు అవసరమైనా 3-4 బస్తాలు వేస్తున్నారు. దీంతో పంటలకు తెగుళ్ల బెడద అనేది పెరుగుతుంది. మళ్లీ వాటిని నియంత్రించేందుకు క్రిమి సంహారక మందులను వాడాల్సిన పని పడుతోంది. ఫలితంగా రైతుపై ఆర్థిక భారం పెరగడం అవి ఆత్మహత్యలకు దారి తీయడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. భూసారమూ దెబ్బతింటోంది.
రెండేళ్ల నుంచి ప్రత్యామ్నాయం : యూరియా వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు దశలవారీగా కేంద్రం ప్రభుత్వం రెండేళ్ల నుంచి పలు సంస్కరణలు చేస్తూ వస్తోంది. గుళికల రూపంలో ఉండే యూరియా, డీఏపీల స్థానంలో ద్రవరూప నానో యూరియా, డీఏపీలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
అరలీటరు నానో యూరియా బస్తాతో సమానం : ఒక్క బస్తా గుళికల యూరియాతో సమానంగా అర లీటరు నానో యూరియా పని చేస్తోంది. మార్కెట్లో బస్తా యూరియా ధర రూ.266 ఉండగా, అదే అర లీటరు నానో యూరియా ధర రూ.150-రూ.200 మధ్య ఉంది. డీఏపీ బస్తా రూ.1350 ఉంటే అదే అర లీటరు నానో డీఏపీ ధర రూ.600గా ఉంది.
నానో యూరియాతో బహుళ ప్రయోజనాలు :
నానో యూరియాను అన్ని పంటలకు వినియోగించొచ్చని అగ్రి వర్సిటీ నేల ఆరోగ్య విభాగాధిపతి ఎ. మాధవి తెలిపారు. దీనివల్ల అన్నదాతలకు ఎరువుల రవాణా, నిల్వ ఖర్చులు తగ్గుతాయన్నారు. పొలంలో బస్తా గుళికల ఎరువు వేస్తే అందులో 30 శాతాన్నే పంట గ్రహిస్తోందన్నారు. నానో రూపంలో వాడితే 80 శాతం గ్రహిస్తుందని చెప్పారు. మొక్కలు నత్రజనిని సులభంగా, వేగంగా సంగ్రహిస్తాయని వివరించారు. దీంతో దిగుబడులు అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయని చెప్పారు. రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గుతుందని, వాయు, నీటి, నేల, కాలుష్యం తగ్గుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మా గ్రామంలో నానో యూరియా వాడకంపై 2022లోనే అవగాహన కల్పించారు. అప్పటి నుంచి నేను అదే వాడుతున్నాను. వరితోపాటు అన్ని కూరగాయలు, మెట్ట పంటలకు స్ప్రేయర్తో పిచికారీ చేస్తున్నాను. ఒకసారి డ్రోన్ వినియోగించాను. ఫలితం చాలా బాగుంది. 40 శాతం ఖర్చు కూడా తగ్గింది. నానో ఎరువులు తయారు చేస్తున్న ఇఫ్కో వాటిని కొన్న రైతులకు బీమా రక్షణ కల్పిస్తోంది. రైతు గరిష్ఠంగా 20 సీసాలు కొంటే రూ.2 లక్షల వరకు పంటకు బీమా వర్తిస్తుంది. ఇది ఏడాది వరకు అమల్లో ఉంటుంది. ఇందుకు రైతు రసీదు భద్రపరచుకోవాల్సి ఉంటుంది." - చింతపల్లి సురేశ్కుమార్రెడ్డి, గడ్డమల్లయ్యగూడెం, యాచారం మండలం
