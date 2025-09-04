ETV Bharat / state

ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదల - 24వ ర్యాంక్ సాధించిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం - NIRF RANKING 2025 RELEASED

ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ విడదల చేసిన భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ - మెరుగుపడిన తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల పనితీరు - 24వ స్థానంలో నిలిచిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

NIRF Ranking 2025 Released
NIRF Ranking 2025 Released (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 8:23 PM IST

NIRF Ranking 2025 Released : వ్యవసాయ అనుబంధ ఉద్యాన, పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయాల పనితీరు మెరుగుపడుతోంది. ఈ ఏడాది జాతీయ స్థాయి ర్యాంకింగ్​ల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల పని తీరు కనిపిస్తోంది. విద్యా బోధన, పరిశోధన, విస్తరణ, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పన వంటి అంశాల ప్రాతిపదికన కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ప్రకటించిన ర్యాంకింగ్ జాబితాలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 24వ ర్యాంకు సాధించింది. ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 31వ ర్యాంకు సాధించడం పట్ల వ్యవసాయ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, శాస్త్రవేత్తల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

ర్యాంకింగ్‌ జాబితాలు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం : దేశంలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల పని తీరుపై భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన సర్వే నివేదిక National Institutional Ranking Framework - NIRF 2025 విడుదలైంది. ఇవాళ ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ప్రకటించిన ర్యాకింగ్‌ల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల పనితీరు మెరుగుపడింది. 2025 సంవత్సరం సంబంధించి కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు చెందిన విశ్వవిద్యాలయాల పని తీరుపై ప్రకటించిన జాతీయ స్థాయి ర్యాంకింగ్‌ల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల విశ్వవిద్యాలయాలు పనితీరు కనబరియాయి. న్యూదిల్లీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ర్యాంకింగ్‌ జాబితాలు ప్రకటించింది.

శాస్త్రవేత్తలకు సూచనలు ఇస్తున్న డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు
శాస్త్రవేత్తలకు సూచనలు ఇస్తున్న డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు (ETV)

ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్‌ల్లో తెలంగాణ నుంచి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 24వ స్థానంలో నిలించింది. గత ఏడాది ఈ యూనివర్సిటీ 37వ స్థానంలో ఉంది. దక్షిణాదిలోని అన్ని వ్యవసాయ, వ్యవసాయ అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయాలు, సంస్థల్లో 4వ స్థానంలో పీజేటీఏయూ నిలిచింది. గడచిన పది మాసాల కాలంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతోపాటు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకుపలతి ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య ప్రవేశపెట్టిన పలు సంస్కరణలు చక్కటి సత్ఫలితాలు ఇస్తోన్నాయి. ఈ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో ప్రత్యేకంగా 4 ఆధునిక పరిశోధన కేంద్రాలు ప్రారంభించారు. మానవ రహిత వ్యవసాయమే ధ్యేయంగా డిజిటల్ టెక్నాలజీ వినియోగం పెంపు కోసం సెంటర్ ఫర్ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్, సెంటర్ ఫర్ నేచురల్ రిసోర్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, సెంటర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్స్, బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది నైపుణ్యాల పెంపుదలకు సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో జాతీయ స్థాయిలో 52.97 స్కోరింగ్ సాధించడం ద్వారా 37 నుంచి 24వ ర్యాంకింగ్ సాధించి పెట్టింది.

జాతీయ స్థాయిలో 5వ ర్యాంకు సాధిస్తాం : సహజ వనరుల పరిరక్షణతోపాటు ప్రత్యేకించి యూరియా, ఇతర రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గింపు, నీటి సమర్థ యాజమాన్యం వంటి కీలక అంశాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ''రైతు ముంగిట్లో శాస్త్రవేత్తలు" అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసి 1200 గ్రామాల్లో 1,20,000 మంది రైతులను శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యక్షంగా కలిసి ఆ అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. అలాగే, 11,000 గ్రామాల్లో ఎంపిక చేసిన అభ్యుదయ రైతులకు నాణ్యమైన 40,000 విత్తనాల కిట్లను పంపిణీ చేశారు. వచ్చే సంవత్సరం ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌ ర్యాంకింగ్‌ల్లో టాప్ 10లో స్థానం దక్కించుకునేందుకు ఇప్పట్నుంచే పక్కాగా తాము ప్రణాళికలు రూపొందించుకుని ముందుకు వెళతామని జానయ్య అన్నారు. 2027లో జాతీయ స్థాయిలో 5వ ర్యాంకు సాధిస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

మరోవైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గుంటూరులోని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 49.45 స్కోర్ సాధించడం ద్వారా 31వ స్థానం సొంతం చేసుకుంది. అదే ర్యాంకు కొచ్చిలోని కేరళ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫిషరీస్, ఓషెన్ స్టడీస్‌ సాధించింది. ఏపీలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వెంకటరామన్నగూడెంలోని డాక్టర్ వైఎస్‌ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ 40వ ర్యాంకు సంపాదించింది.

శాస్త్రవేత్తలకు సూచనలు ఇస్తున్న డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు
శాస్త్రవేత్తలకు సూచనలు ఇస్తున్న డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు (ETV)

ర్యాంకింగ్ సర్టిఫికెట్ అందుకున్న డాక్టర్ చెరుకుమల్లి : ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్‌ల్లో న్యూదిల్లీలోని ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ - ఐఏఆర్‌ఐ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది హైదరాబాద్‌ రాజేంద్రనగర్‌లోని ఐసీఏఆర్ - నేషనల్ అకాడెమి ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ మేనేజ్‌మెంట్ - నార్మ్‌ డైరెక్టర్‌గా పని చేసిన డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు పదోన్నతిపై దిల్లీ వెళ్లారు. న్యూదిల్లీలోని ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ - ఐఏఆర్‌ఐ డైరెక్టర్‌గా అత్యంత కీలకమైన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సరిగ్గా సంవత్సరం తిరగకుండా విద్యా బోధన, పరిశోధన, విస్తరణతోపాటు పరిపాలన వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి పలు సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు.

గ్రామీణ వ్యవసాయ నేపథ్యం నుంచి వెళ్లిన రైతులు, రైతు కుటుంబాలు, వ్యవసాయ స్థితిగతులు స్వయంగా తెలిసి ఉండటం వల్ల తనదైన ఓ ముద్ర వేశారు. అవి మంచి సత్ఫలితాలు ఇవ్వడంతో తాజాగా జాతీయ స్థాయి ర్యాకింగ్‌ల్లో ఏకంగా 93.23 స్కోర్ సాధించడం ద్వారా ఐఏఆర్‌ఐ సంస్థ అగ్రస్థానంలో నిలించింది. డాక్టర్ చెరుకుమల్లి శ్రీనివాసరావు తెలుగు శాస్త్రవేత్త కావడం విశేషం. దిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్రప్రధాన్‌ చేతుల మీదుగా ర్యాంకింగ్ సర్టిఫికేట్ అందుకున్నారు డాక్టర్ చెరుకుమల్లి. తాజా జాతీయ స్థాయిలో ఐఏఆర్‌ఐ నంబరు వన్ స్థానం సాధించడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

టాప్‌ 40 వ్యవసాయ, ఉద్యాన, వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి కేవలం మూడు యూనివర్సిటీలు మాత్రమే తమ పనితీరు ద్వారా సత్తా చాటాయి. ఇక ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్‌ల్లో శ్రీకొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం, పీవీ నరసింహారావు పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయం, శ్రీవెంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయం ఉనికి చాటకపోవడం గమనార్హం. ఆయా యూనివర్సిటీలు తమ పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నిపుణులు సూచించారు.

