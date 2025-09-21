దసరా ఉత్సవాలకు సిద్ధమైన 'పసిడి పురి' - మైసూరుతో పోటీ
దసరా ఉత్సవాలకు సిద్ధమైన ప్రొద్దుటూరు - మైసూరుతో పోటీ పడుతూ ఉత్సవాలను నిర్వహించటం విశేషం
Dussehra celebrations in Proddatur : దసరా అంటేనే రాయలసీమలో గుర్తుకు వచ్చేది ప్రొద్దుటూరు. ఇక్కడ దసరా ఉత్సవాలను తిలకించాలంటే ఎవరికైనా రెండు కళ్లూ చాలవు. విచిత్ర వేషధారణలు, భేతాళ నృత్యాలు, ఆకాశంలో తారాజువ్వలు, అవ్వాయి సువ్వాయిల పేలుళ్లు ఇలా ఒకటేమిటి వైభవమంతా ఇక్కడే అన్నట్లుగా వేడుకలు సాగుతాయి.
వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో బంగారంతో పాటు దసరా ఉత్సవాలంటే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది ప్రొద్దుటూరు. మైసూరుతో పోటీ పడుతూ ఇక్కడ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తుండటం అందుకు కారణం. నవ రాత్రులూ అమ్మవారు ఇక్కడ ఒక్కో అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. నిండు పండగ రోజైన విజయదశమి నాడు ఆశేష జన వాహిని మధ్య దాదాపు 40 గంటల పాటు అమ్మవారు పురవీధుల్లో ఊరేగుతారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించే దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళారూపాలు ఆశేష జనాన్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంటాయి. అర్ధరాత్రి అమ్మవారిని భక్తులు తిలకించేలా మిరుమిట్లుగొలిపేలా బాణసంచా కాల్చడం ఆద్యంతం కనులపండువగా ఉంటుంది. అమ్మవారు తన సన్నిధికి చేరడంతో ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
ఇది ఆలయ చరిత్ర : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని మెయిన్బజారులో ఉండే కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి ఆలయానికి ఎంతో చరిత్ర ఉంది. రాజుపాళెం మండలం పర్లపాడు గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యాపారికి వాసవీ మాత కలలో కనిపించారని తాను ప.గో.జిల్లా పెనుగొండ నుంచి వస్తున్నానని, ప్రొద్దుటూరు పినాకిని నది తీరంలో ఆలయం నిర్మించాలని ఆయన్ను ఆజ్ఞాపించినట్లు చెబుతుంటారు. 1890లో ఆలయం నిర్మితమైన నాటి నుంచి జగదీశ్వరి సర్వ శుభకరిగా భక్తులను కరుణిస్తున్నారు.
కుల, మతాలకు అతీతంగా వేడుకలు : ఆలయ ప్రాకారం పసిడి కాంతులతో దర్శనమిస్తుంటుంది. అద్దాల మండపం, బంగారంతో తయారు చేసిన అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహం, కనకపు రథం చూడముచ్చటగా ఉంటాయి. ఆకర్షణీయమైన నగిషీలతో కళా నైపుణ్యానికి మచ్చుతునకగా తీర్చిదిద్దారు. సువిశాలమైన లోగిలి అద్భుత శిలా సౌందర్యంతో అలరారుతుంటుంది. కుల, మతాలకు అతీతంగా భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
స్వచ్ఛమైన పసిడికి పెట్టింది పేరు : బంగారం వ్యాపారంలో రెండో ముంబైగా ప్రొద్దుటూరు ఖ్యాతి గడించింది. ఇక్కడ నాణ్యమైన బంగారం లభ్యతే అందుకు కారణంగా చెబుతుంటారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి పొరుగు రాష్ట్రాల వారు కూడా ఇక్కడ పసిడి కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పట్టణంలో సుమారు 2000 మంది వరకు బంగారం వ్యాపారాలు, స్వర్ణకారుల దుకాణాలున్నాయి. వీటిల్లో 4000 మంది వరకు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ రూ.100 కోట్ల వరకు వ్యాపారం సాగుతుందని అంచనా.
నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తున్న అక్రమార్కులు : కొంతమంది వ్యాపారులు లాభం పొందాలనే ఉద్దేశ్యంతో వక్రబుద్ధిని ప్రదర్శిస్తున్నారు. సౌదీ అరేబియా, కువైట్, మహారాష్ట్ర, కేరళ, ముంబై, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఎలాంటి బిల్లులు లేకుండా అక్రమంగా బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. పొరుగు జిల్లాలు చెందిన కొందరు వ్యాపారులు కూడా ఆభరణాలు చేయించుకునేందుకు బిల్లులు లేని గోల్డ్ను ఇక్కడికి తెస్తున్నారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలను పరిశీలించి ధ్రువీకరించే హాల్మార్కులోనూ అత్యాశాపరులు ఈ తరహా మోసాలకు చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో పోలీసులను ఆశ్రయించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సంబంధిత అధికారులు నిఘా ఉంచి బంగారం అక్రమ రవాణా, హాల్మార్క్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
