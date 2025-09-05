ETV Bharat / state

భూములిచ్చేందుకు రైతులు సిద్ధం - దళారుల తీరుతో ప్రక్రియ ఆలస్యం - DELAY OF POLAVARAM LAND ACQUISITION

ముందుకు సాగని పోలవరం నిర్వాసితులకు భూములిచ్చే ప్రక్రియ - కోయరాజమండ్రిలో భూములు ఇప్పించాలని రెండేళ్ల క్రితమే అర్జీలు - లంచాల కోసమే భూ సేకరణ ప్రక్రియను మూలకు చేర్చారని బాధితుల ఆరోపణ

Polavaram Land Acquisition Problems
Polavaram Land Acquisition Problems (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 1:21 PM IST

Polavaram Land Acquisition Problems: పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు చకచకా జరుగుతున్నాయి. అంతే వేగంగా ముంపు బాధితులకు ఆర్ అండ్‌ ఆర్ ప్యాకేజీ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం చూస్తోంది. అయితే కొందరు అధికారులు, దళారుల తీరుతో ఆర్ అండ్ ఆర్ పనులు ముందుకు కదలడం లేదు. లంచాల కోసం ఆలస్యం చేస్తున్నారని నిర్వాసితులు అధికారులపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.

పోలవరం నిర్వాసితులకు భూములిచ్చేందుకు రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కొందరు అధికారులు, దళారుల తీరుతో ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతోంది. ప్రధానంగా చింతూరు, వీఆర్ పురం మండలాల నిర్వాసితులు తమకు బుట్టాయగూడెం మండలం కోయరాజమండ్రిలో భూములు ఇప్పించాలని రెండేళ్ల క్రితం అర్జీలు పెట్టుకున్నారు. అందుకు గాను ఆ మేరకు భూసేకరణ ప్రత్యేకాధికారి కార్యాలయ అధికారులు కోయరాజమండ్రిలో భూములను చూశారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్న భూయజమానులతో వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

పోలవరం భూసేకరణ సమస్య - అధికారుల తీరుతోనే భూసేకరణ ఆలస్యమని రైతుల ఆరోపణ (ETV)

గతంలో ఎకరా పొలం రూ.12 లక్షల చొప్పున ఇవ్వడానికి అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ముందుకు వచ్చారు. అందుకు అనుగుణంగా వారి భూముల వివరాలు, రైతుల పేర్లతో 2023 మార్చిలో నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అప్పట్లో ప్రత్యేక అధికారి కార్యాలయ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా ఉన్న ఐఏఎస్ ప్రవీణ్ ఆదిత్య చాలా వేగంగా నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. రైతులతో సంప్రదింపులు జరిపిన వారం రోజుల్లోనే రైతులు ఖాతాల్లో పరిహారం నగదు జమవుతుందని చెప్పారు. ఇంతలోనే ఎన్నికల సమయంలో ఆయన బదిలీ అయ్యారు. తర్వాత కొందరు అధికారులు లంచమిస్తేనే భూములు తీసుకుంటామని చెప్పడంతో ప్రక్రియ ముందుకెళ్లకుండా దీన్ని జాప్యం చేశారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

తాము లంచాలు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతో ఈ భూ సేకరణ ప్రక్రియ ముందుకు కదలడం లేదని బాధితులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. అధికారుల తీరుతో భూములిస్తామని ముందుకు వచ్చిన యజమానులు సైతం వెనక్కి వెళ్లిపోయారు. పోలవరం ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీ విషయంలో కొందరు అధికారుల తీరుపై స్థానిక నేతలు ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడిని కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. త్వరలోనే తమకు సానుకూలమైన పరిష్కారం లభిస్తుందని వారు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

"అధికారులు మా దస్త్రాలను తొక్కిపెట్టడం మూలంగా మా సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదు. అంతేకాకుండా మధ్యవర్తులు, అధికారులు కుమ్మకై కమీషన్ రూపంలో డబ్బులు ఇస్తేనే కానీ పని ముందుకు జరగదని అంటున్నారు. కార్యాలయాలకు వెళ్లి సమస్యలపై అర్జీలు పెట్టుకుంటున్నప్పటికీ లేనిపోని సాకులు చెప్పి మమ్మల్ని పంపించేస్తున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ప్రభుత్వం స్పందించి సకాలంలో మా సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం". -స్థానికులు

ETV Bharat Logo

