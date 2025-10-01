ఖరీదైన ఫోన్ ఐదారువేలకే వస్తుందంటే కాస్త ఆలోచించండి గురూ!
ఫోన్ అపహరణకు గురైతే రిజిస్టర్లో నమోదు తప్పనిసరి -తెలియక ఎవరైనా కొన్నా వెనక్కి ఇవ్వాల్సిందే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 11:57 PM IST
Problems When Buying Phone From Someone : దొంగ సొత్తు కొనడం నేరం. అయితే అది తెలియక కొనుగోలు చేస్తే ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయంటున్నారు పోలీసులు. ప్రధానంగా నిత్యజీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమైన ఫోన్. వాటిలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నవాటినే ఎంపిక చేసుకుంటాం. ఖరీదైనది అయిదారు వేల రూపాయలకు లభిస్తున్నాయంటే ఇట్టే కొనుగోలు చేస్తాం. ఇంతకీ దాన్ని ఎక్కడ్నుంచి తీసుకొచ్చారో, ఎందుకు విక్రయిస్తున్నారో విషయాలు తెలుసుకోరు. విక్రయించేవాడు కూడా నమ్మించేలా వ్యవహరించి నగదు తీసుకుని జారుకుంటారు.
10 విడతల్లో రూ.2.40 కోట్లు విలువైన ఫోన్ల రికవరీ : అక్కడ్నుంచి కొనుగోలు చేసుకున్నవారు ఇబ్బందుల్లో పడతారని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయిం అస్మి హెచ్చరించారు. ఫోన్ పోగొట్టుకుంటే అది ఎక్కడ ఉందో కనిపెట్టి బాధితులకు అప్పగిస్తున్నామన్నారు. 91549 66503 వాట్సాప్ నంబరుకు అందిన సమాచారంతో ఇప్పటి వరకు 10 విడతల్లో రూ.2.40 కోట్లు విలువైన 1612 చరవాణులను బాధితులకు అప్పగించామన్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్నవాటిలో 85 శాతం ఫోన్లు విక్రయాలైపోగా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నవి ఉండటం గమనార్హం.
- నరసాపురానికి చెందిన ఒకరికి ఖరీదైన చరవాణిని అపరిచితుడొకరు రూ.6 వేలుకు విక్రయించాడు. బంధువులు ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని డబ్బులు అత్యవసరం అనగానే నమ్మి తీసుకున్నాడు. దాంట్లో సిమ్ వేసుకుని వాడుకుంటుండగా పెనుగొండ పోలీసులు నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. దాన్ని పోగొట్టుకున్న బాధితుడిచ్చిన సమాచారం మేరకు వెంటనే పోలీస్స్టేషన్లో అప్పగించాలన్నారు. విషయం జనానికి తెలిస్తే నవ్వుకుంటారనుకుని గప్చుప్గా వెళ్లి చరవాణి ఇచ్చేశారు
- పాలకోడేరు మండలం గరగపర్రుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.5,500కు చరవాణి కొన్నాడు. ఎంతో నమ్మకంగా చెప్పడంతో నిజమనుకుని తీసుకున్నాడు. కొన్ని రోజులకు జిల్లా పోలీసు కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ చేశారు. మీ దగ్గర ఉన్న చరవాణి ఫలానా వ్యక్తికి చెందిందని, దాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టు ఫిర్యాదు అందిందని చెప్పగానే వెళ్లి పోలీసులకు అప్పగించాడు.
ప్రత్యేక యాప్తో తెలుసుకోవచ్చు : చరవాణి కొనుగోలు చేసుకునేటప్పుడు దాని ఐ.ఎం.ఇ నంబరు ద్వారా దానిపై గతంలో ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా, పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందినట్లు సమాచారం ఉందో తెలుసుకునేలా ప్రత్యేక యాప్ ఉంది. సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటెటి రిజిస్టర్లో నమోదుతో సంబంధిత చరవాణి వివరాలు వెల్లడవుతాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ఖరీదైన చరవాణులు సైతం తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి. అలాంటప్పుడు తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయని చరవాణులు కొనుగోలు చేసుకోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, తక్కువ ధరలో వాహనాన్ని పొందాలనే కోరిక కారణంగా చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే పాత వాహనం కొన్న తర్వాత నష్టాలు మిగిలిన ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. విజయనగరం జిల్లా సహా ఉత్తరాంధ్రలో ఇటీవల కాలంలో పలు కేసులు చోటు చేసుకోవడంతో పోలీసులు, రవాణాశాఖ అధికారులు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.