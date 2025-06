ETV Bharat / state

Published : June 27, 2025 at 8:28 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Tourists suffering from Lack of Facilities in Kuntala Waterfalls : చుట్టూ ఎత్తైన గుట్టలు రాతి శిలల నుంచి జాలువారే సెలయేటి పరవళ్లు, అల్లంత దూరం నుంచే గలగల అంటూ పారే నీటిదారల చప్పుళ్లు, మనసును పులకరింపజేసే ప్రకృతి ఒడిలో దాగిన అందమైన సోయగం కుంటాల జలపాతం. తెలంగాణలో అత్యంత పేరుగాంచిన జలపాతానికి మన రాష్ట్రంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచీ పర్యాటకుల వచ్చి ప్రకృతి అందాలను వీక్షిస్తారు. కానీ దీనిపై పర్యాటకశాఖ మాత్రం ఏర్పాట్ల కల్పనలో ఏమాత్రం దృష్టి సారించకపోవడం బాధాకరం. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి ఇక్కడ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.

ఆదమరిస్తే ప్రమాదం : ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేరడిగొండ మండల కేంద్రం నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో కుంటాల జలపాతం ఉంటుంది. ఇక్కడ కనీస వసతులు లేకపోవడంతో పర్యాటకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జలపాతాన్ని దగ్గరగా చూడాలంటే తప్పనిసరిగా 404 మెట్లు దిగి ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో చాలాచోట్ల మెట్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ఏ కొంచెం ఆదమర్చినా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

జలపాతం కింది భాగంలో మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లు లేక ఇక్కడకి వచ్చే పర్యాటకులకు ఇబ్బందిగా మారింది. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సిమెంటు బల్లలు సైతం సరిగా లేకపోవడంతో పర్యాటకులు కూర్చోటానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా మారింది. మరోవైపు వర్షం కురిస్తే తల దాచుకునేందుకు షెడ్లు, దుస్తులు మార్చుకునేందుకు రక్షణ కూడా లేదు. పైన ఏర్పాటుచేసిన మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లకు తలుపులు చెడిపోయాయి.