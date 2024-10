ETV Bharat / state

ఏ బండ పడుతుందో- ఎప్పుడు జారిపోతామమో? భయం భయంగా జీవనం

Problems of People Living in Hilly Areas at Vijayawada: చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు దానిపైనే ఆవాసాలు. ఎప్పుడు ఏ బండ మీద పడుతుందో తెలియదు. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకునే బిక్కుబిక్కుమంటూ గడపాల్సిందే. ఏ అవసరమైనా ఆపసోపాలు పడుతూ మెట్లు దిగి కిందకు రావాల్సిందే. ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ బతుకు వెళ్లదీస్తున్న బడుగులను వసతుల లేమి మరింత వేధిస్తోంది.

విజయవాడలోని బహుళ అంతస్తులు ఓ వైపు ఆకర్షిస్తుంటే ఇంకోవైపు కొండల్ని ఆవాసాలుగా మార్చుకున్న బడుగు జీవులు భారంగా బతుకులిడిస్తున్నారు. నగరంలోని వన్​టౌన్, మొగల్రాజ్​పురం, సొరంగ మార్గం, చిట్టి నగర్ ప్రాంతాల్లో నిలువ నిడ లేక చాలామంది కొండలపై ఇల్లు కట్టుకున్నారు. మరి కొందరు కొండ ప్రాంతాల్లో అద్దెకుంటున్నారు. కొండలపై ఉన్న ప్రకృతి రమణీయత ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నా ప్రతీ పనికి వందల మెట్లు దిగాల్సి వస్తుందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూలీ పనులకు వెళ్లే వాళ్లు, విద్యార్థులు, వృద్థులు ఇలా ప్రతీ ఒక్కరూ రోజుకు దాదాపు 600 మెట్లు ఎక్కి దిగలేక అల్లాడిపోతున్నామని వారు వాపోతున్నారు. ఆపరేషన్ చేయించుకున్న మహిళలను కుర్చీల ద్వారా ఆసుపత్రులకు, ఇళ్లకు తీసుకెళ్తున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వీధి కుక్కల బెడద ఉందని అధికారులకు ఎన్ని సార్లు చెప్పిన పట్టించుకొవండం లేదని వారు ఆసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ కొండ ప్రాంతాలు సమస్యలకు నిలయంగా మారుతున్నాయని స్థానికులు చెపుతుననారు.