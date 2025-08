ETV Bharat / state

ఇటు గృహలక్ష్మి పథకం కింద ఇల్లు రాలేదు - అటు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు దూరమాయే - GRUHALAKSHMI BENEFICIARIES PROBLEMS

Problems Of Gruhalakshmi Beneficiaries ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : August 6, 2025 at 10:00 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 10:16 AM IST 3 Min Read

Problems Of Gruhalakshmi Beneficiaries : గత ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన గృహలక్ష్మి పథకం కింద ఇల్లు మంజూరైందని ఆనందపడేలోపే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. సరే పథకం ఏదైనా ప్రభుత్వానిదే కదా అనుకునే లోపే ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అనర్హులుగా ప్రకటించారు. అటు పథకం పూర్తిగా అమలవ్వకా, ఇటు దీనికి అనర్హులుగా ప్రకటించడంతో గృహలక్ష్మి లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పథకం కింద ఇల్లు మంజూరై నిధులు అందక ఓ కుటుంబం చివరకు పూరి గుడిసే నిర్మించి అందులో నివసిస్తుంది. ఇంతకి అసలు కథేంటంటే? వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం తిమ్మంపేటకు చెందిన సంధ్య 2023 ఆగస్టులో గృహలక్ష్మి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకుంది. అధికారులు ఆమెను పథకానికి ఎంపిక చేసి అదే ఏడాది సెప్టెంబరు 27న ప్రోసీడింగ్స్ ఇచ్చారు. దీంతో ఉన్న పూరి గుడిసెను తొలగించి అక్కడ ఇంటి నిర్మాణం ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు బిల్లులు విడుదల కాకపోవడంతో రూ.1.5 లక్షల వరకు అప్పు చేసి ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టింది. తర్వాత డబ్బులు లేక మధ్యలోనే ఆపేశారు. ఏమీ చేయలేక ఆ పక్కనే రేకుల షెడ్డు వేసుకుని కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. లబ్ధిదారు సంధ్య (Eenadu) పథకం మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో : పేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చేందుకు గత ప్రభుత్వం ‘గృహలక్ష్మి’ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. వరంగల్​ జిల్లా పరిధిలో వేల మంది పథకానికి దరఖాస్తు చేసేందుకు పోటీపడ్డారు. కలెక్టర్‌ నోడల్‌ అధికారిగా మండలాల పరిధిలో ఎంపీడీవోలు, ఎంపీవోలు, మున్సిపాలిటీల పరిధిలో పట్టణ ప్రణాళిక అధికారి, ఆర్‌ఐల ఆధ్వర్యంలో దరఖాస్తులు పరిశీలించారు. అందులో కొందరిని పథకానికి ఎంపిక చేశారు. వారికి అధికారులు ప్రొసీడింగ్స్‌ కూడా అందజేశారు. కానీ పథకం మధ్యలోనే నిలిచిపోవడంతో లబ్ధిదారులు లబోదిబోమంటున్నారు.

