బరువు తగ్గించే కోర్సుల్లో జాయిన్ అవుతున్నారా? - ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దు

బరువు తగ్గేందుకు ప్రైవేటు సంస్థలను ఆశ్రయిస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న ప్రజలు - అసాధారణ రీతిలో బరువు తగ్గడం ప్రాణాంతకమేనని హెచ్చరిస్తున్న వైద్యులు

Weight Loss Courses in Ananthapur District
Weight Loss Courses in Ananthapur District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read

Weight Loss Courses in Anantapur District : తిండి విషయంలో అశ్రద్ధ కారణంగా బరువు పెరిగిన కొందరు దాన్ని తగ్గించుకునే క్రమంలో విపరీత ధోరణులను అనుసరిస్తున్నారు. ప్రైవేటు సంస్థలను ఆశ్రయిస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అక్కడ చెప్పే సూచనలు పాటించేవారు కొందరైతే యూట్యూబుల్లో చూసి అనుసరించేవారు మరికొందరు.

అనంతపురంలో 105 కిలోల బరువున్న ఓ మహిళ 50 కిలోలకు ఎలాగైనా తగ్గాలని చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ వికటించి చివరికి ఆసుపత్రి పాలవడం తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది. అదే విధంగా పట్టణంలో బరువు తగ్గించేందుకు ప్రైవేటు సంస్థలు సైతం కోకొల్లలుగా వెలుస్తున్నాయి. అసాధారణ రీతిలో బరువు తగ్గడం ప్రాణాంతకమేనని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వైబ్రేషన్‌ తరహాలో చికిత్స : అధిక బరువును తగ్గించే కోర్సుల్లో చేరిన వారికి వారానికి రెండు సిట్టింగ్‌లు ఉంటాయి. ప్రత్యేక ఉపకరణాలను శరీరంపై ఉంచి వైబ్రేషన్‌ తరహాలో చికిత్స మొదలుపెడతారు. తర్వాత మసాజ్‌ కూడా ఉంటుంది. శరీరంలోకి వేడిని జొప్పించి చెమటలు పట్టేలా చేస్తారు. ఒక్కో సిట్టింగ్‌కు 300 గ్రాములు తగ్గడం సాధారణంగా భావిస్తారు. 500 గ్రాములు మించి తగ్గితే అది అసాధారణమే. ఈ విధంగా దాదాపు 22 సిట్టింగుల్లో 10 నుంచి 15 కిలోల బరువును తగ్గిస్తారు. ఇందుకు ఫీజు భారీగానే వసూలు చేస్తారు. అయితే ఒకసారి పూర్వపు బరువు స్థానానికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్లీ అజాగ్రత్తల కారణంగా అమాంతం బరువు పెరిగిపోతున్నారు. దీనివల్ల వెన్నెముక, కండరాల సమస్యలు తీవ్రం అవుతున్నాయి.

కొవ్వుగా మారుతున్న కేలరీలు : అధిక బరువుతో బాధపడేవారు కేలరీలపై ప్రత్యేక దృష్టి వహించాలి. అమ్మాయిలకు అయితే 1600-1900 మధ్య, అబ్బాయిలకు 1900-2200 మధ్య సాధారణ మెటబాలిజం అనేది ఉంటుంది. జంక్‌ ఫుడ్‌ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే ఒక్కపూటే 1500 నుంచి 2500 కేలరీలను శరీరంలోకి పంపుతున్నట్లు లెక్క. దీని ద్వారా మోతాదుకు మించి కేలరీలను ఎక్కువగా తీసుకుంటే అది కొవ్వుగా మారుతుందని న్యూట్రిషన్‌ వైద్యులు చెబుతున్నారు.

70 నుంచి 100 కిలోల బరువు పెరిగేందుకు 6 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అయితే 30 కిలోలను కేవలం 3 నెలల్లో తగ్గాలంటూ కొందరు కఠిన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నెలకు రెండు నుంచి 4 కిలోల తగ్గేందుకు వారి ప్రయత్నాలనేవి ఉండాలి. కానీ ఒకేసారి అధికంగా బరువును తగ్గాలని చేసే ప్రయత్నాలు మాత్రం ప్రమాదకరం.

స్థూలకాయంతో ఎన్నో అనర్ధాలు : జీవనశైలి దెబ్బతినడం వల్ల మానవాళికి వచ్చిపడ్డ అతి పెద్ద ఆరోగ్య ముప్పు స్థూలకాయం. దీని వల్ల వచ్చిన చిక్కేంటంటే అది ఒక్కటే వంద రకాల జబ్బుల్ని తెచ్చిపెడుతుంది. షుగర్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్, గుండె సమస్యలు, పక్షవాతం, మోకాళ్ల నొప్పులు, థైరాయిడ్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు ఇలా స్థూలకాయం తెచ్చిపెట్టే జబ్బుల చిట్టా చెప్పుకుంటూపోతే అంతులేదు.

200కేజీల బరువు.. ఇద్దరు భార్యలు.. ఈ భారీకాయుడి మెనూ చూస్తే..

బరువు తగ్గాలా? హై ప్రొటీన్ డైట్​ ట్రై చేయండి!

